Книгу Кипиани попытались убить в тот же день, когда и Стуса, – 19 октября. Похоже на типичный кагэбэшный символизм

Журналист.
Рубрика "Почему я считаю Медведчука абсолютным злом".
Это из книги Кипиани про уголовное дело против Стуса. Посмотрите на дату, с которой вступил в силу приговор Стусу, который сам Стус считал приговором к смерти и который стал по факту для него таким приговором. 19 октября.
Сегодня тоже 19 октября, и именно в этот день Дарницкий районный суд огласил решение по запрету распространения книги Кипиани. Так что книгу попытались убить в тот же день, когда и Стуса.
Может, это и фантастическое совпадение. Но больше похоже на типичный кабэбэшный символизм и откорректированный под интересы "заказчика" суд. М – мрачно.
Источник: Дмитро Литвин / Facebook
Опубликовано с личного разрешения автора