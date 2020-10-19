ГОРДОН
 
 
Дмитрий Литвин
Дмитрий Литвин

Журналист.


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Книгу Кипиани попытались убить в тот же день, когда и Стуса, – 19 октября. Похоже на типичный кагэбэшный символизм

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Рубрика "Почему я считаю Медведчука абсолютным злом".

Это из книги Кипиани про уголовное дело против Стуса. Посмотрите на дату, с которой вступил в силу приговор Стусу, который сам Стус считал приговором к смерти и который стал по факту для него таким приговором. 19 октября.

Фото: Дмитро Литвин / Facebook
Фото: Дмитро Литвин / Facebook

Сегодня тоже 19 октября, и именно в этот день Дарницкий районный суд огласил решение по запрету распространения книги Кипиани. Так что книгу попытались убить в тот же день, когда и Стуса.

Может, это и фантастическое совпадение. Но больше похоже на типичный кабэбэшный символизм и откорректированный под интересы "заказчика" суд. М – мрачно.

Источник: Дмитро Литвин / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

Теги: Виктор Медведчук, книги, Василий Стус, Дмитрий Литвин, суд
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