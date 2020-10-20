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"Все, кто против диктатуры, встаньте!" Епифаний поддержал Кипиани словами Стуса

Украинское общество вынуждено противостоять посягательству на свободу слова как на основополагающее право человека. Об этом заявил предстоятель ПЦУ Епифаний, комментируя запрет книги украинского журналиста, историка Вахтанга Кипиани "Дело Василия Стуса".

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Епифаний: Реакцией на решение суда украинский народ доказывает, что тирании Советского Союза больше никогда не будет места
Епифаний: Реакцией на решение суда украинский народ доказывает, что тирании Советского Союза больше никогда не будет места
Фото: Митрополит Епіфаній / Facebook

Предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний заявил, что украинцы не раз были свидетелями замалчивания, маскировки и подмены своей истории.  Об этом он написал 20 октября в Facebook.

"В эти дни каждому, кто защищает правдивую украинскую историю и память Василия Стуса, отзывается призыв великого поэта и диссидента: "Все, кто против диктатуры, встаньте!" Реакцией на вчерашнее решение суда украинский народ доказывает: тирании Советского Союза больше никогда не будет места в нашем демократическом независимом государстве, как бы этого ни хотели и ни домогались советские адепты", – отметил он.

Епифаний считает, что чем тщательнее пытаются скрыть историю, тем более яркой и очевидной она становится.

"Именно поэтому светлая память о Стусе всегда будет жить в украинском сердце, несмотря на любые запреты. Ведь Стус был всегда свободным, даже во время своего заключения в советской камере", – отметил предстоятель УПЦ.

https://www.facebook.com/epifaniy/posts/2733613613520857

Украинский поэт, диссидент Стус в 1980 году был приговорен к 10 годам принудительных работ и пяти годам ссылки за антисоветскую деятельность. Адвокатом поэта был Виктор Медведчук. В 700-страничной книге журналиста, историка Вахтанга Кипиани "Дело Василия Стуса" собраны архивные материалы дела от ареста до смерти Стуса в лагере. 

Первое заседание по иску иску нардепа от "оппозиционной платформы – За жизнь" Виктора Медведчука к Кипиани состоялось 2 октября 2019 года.

На заседании 19 октября 2020 года Дарницкий райсуд Киева частично удовлетворил иск Медведчука и запретил распространять тираж книги, в которой упоминается политик. Суд признал недостоверными три фразы из книги, еще три – нарушающими право на использование имени Медведчука.

Директор издательства Vivat по маркетингу Екатерина Аврамчук сообщила, что после объявления решения судей весь тираж книги раскупили за считанные секунды. Кипиани заявил, что обжалует решение суда.

За первый день после решения суда издательство Vivat получило более 9 тыс. предзаказов на книгу "Дело Василия Стуса".

В августе 2018 года адвокат Медведчука потребовал удалить из фильма "Заборонений" о жизни Стуса сцену процесса, в противном случае обещал добиваться запрета фильма через суд. Съемочная группа решила оставить сцену в фильме.

Теги: Украина, Виктор Медведчук, запрет, книги, Василий Стус, Вахтанг Кипиани
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