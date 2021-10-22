"Надеюсь, останемся друзьями". Сеитаблаев сообщил о разводе с женой – продюсером

"Это довольно эмоциональный момент в жизни каждого человека. Непростой момент. Особенно, когда к этому имеют отношение дети. Никогда не можешь быть готовым к заканчивающимся чувствам. Я надеюсь, мы останемся добрыми друзьями, будем держать в поле зрения друг друга и при необходимости помогать", – прокомментировал развод Сеитаблаев.
Он подчеркнул, что они с Дядюрой во время брака сделали многое, начиная с телефильмов и заканчивая "Хайтармой" и "Киборгами".
Когда именно пара развелась, не сообщается. Дядюра развод с Сеитаблаевым пока что не комментировала.
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Сеитаблаев и Дядюра поженились в 2013 году. В браке у пары родилась дочь Сафие. От предыдущих отношений у Сеитаблаева есть дочь Назлы и сын Селим. У Дядюры от других отношений есть сын Анатолий.
Дядюра является продюсером фильмов Сеитаблаева, до января 2020 года она была президентом Международного киевского кинофестиваля "Молодость".