"Надеюсь, останемся друзьями". Сеитаблаев сообщил о разводе с женой – продюсером

"Это довольно эмоциональный момент в жизни каждого человека. Непростой момент. Особенно, когда к этому имеют отношение дети. Никогда не можешь быть готовым к заканчивающимся чувствам. Я надеюсь, мы останемся добрыми друзьями, будем держать в поле зрения друг друга и при необходимости помогать", – прокомментировал развод Сеитаблаев.

Он подчеркнул, что они с Дядюрой во время брака сделали многое, начиная с телефильмов и заканчивая "Хайтармой" и "Киборгами".

Когда именно пара развелась, не сообщается. Дядюра развод с Сеитаблаевым пока что не комментировала.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от * Зірковии * шлях * (@zirkovyi_shlyah)