РФ готовится начать новое наступление до 24 февраля, следующие один – три месяца будут сложными для Украины – Данилов

Данилов: Россияне понимают, что так, как было в феврале 2022 года, у них точно не получится Фото: Рада національної безпеки і оборони України / Facebook

"Сейчас они готовятся к максимальной активизации, учитывая, что они люди из советского "совка", и что к какой-то годовщине они должны иметь какие-то достижения. Нет никакой тайны, что они до 24 февраля готовятся к новой волне [наступления]", – заявил Данилов.

Он сказал, что у Украины есть понимание, на каких участках российская армия хочет наступать и информация о возможности новой волны наступления РФ "не является новостью".

"У них есть задание, что касается Донецкой и Луганской областей для того, чтобы они полностью вышли на границы. Они уже неделю предпринимают попытки понять, что происходит у нас на запорожском направлении с точки зрения обороны, пробуют там заниматься тем, чем занимаются в военном деле с 24 февраля. И сейчас есть определенное накопление войск. Мы понимаем, что происходит в РФ по этому поводу", – добавил секретарь СНБО.

Ведущая уточнила, возможно ли повторение ситуации 24 февраля 2022 года – с высадкой десанта и быстрым захватом населенных пунктов Украины.

"Наша страна февраля 2022 года и февраля 2023 – это уже другая ситуация. Более того, мы не понимаем, как сейчас это может произойти. Сегодня бдительность на границе и бдительность наших ВСУ в совершенно ином состоянии", – ответил он.

Данилов отметил, что другая ситуация сейчас и с вооружением, которое есть у Украины.

"Россияне понимают, что так, как было в феврале 2022 года, у них точно не получится. Но это не повод нам почивать на лаврах, полагать, что все окончено. Напротив – мы должны максимально готовиться, должны быть максимально сплоченными и готовыми к этим вызовам. Потому что это война, враг коварный. У него есть еще определенное количество железа, у него есть еще определенное количество людей, мобилизованных", – добавил он.

Украине предстоит пройти сложный период, который продлится "месяц–полтора–два, а может и три".

"Мы понимаем, что эти даты, которые определяет для себя банда террористов во главе с Путиным: 24 февраля – нужно о чем-то отчитываться, нужно что-то своему обществу рассказывать на пропагандистских каналах. [...] Все спокойно будет улажено. Наша задача сейчас – сжать зубы, продержаться этот сложный период", – резюмировал он.

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