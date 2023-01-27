ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

РФ готовится начать новое наступление до 24 февраля, следующие один – три месяца будут сложными для Украины – Данилов

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Данилов: Россияне понимают, что так, как было в феврале 2022 года, у них точно не получится
Данилов: Россияне понимают, что так, как было в феврале 2022 года, у них точно не получится
Фото: Рада національної безпеки і оборони України / Facebook

Россия может начать новое наступление в период до 24 февраля – чтобы к годовщине начала полномасштабного вторжения добиться каких-то результатов, о которых можно будет заявить российскому обществу. Об этом секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил в интервью "Радіо Свобода" 27 января.

"Сейчас они готовятся к максимальной активизации, учитывая, что они люди из советского "совка", и что к какой-то годовщине они должны иметь какие-то достижения. Нет никакой тайны, что они до 24 февраля готовятся к новой волне [наступления]", – заявил Данилов.

Он сказал, что у Украины есть понимание, на каких участках российская армия хочет наступать и информация о возможности новой волны наступления РФ "не является новостью".

"У них есть задание, что касается Донецкой и Луганской областей для того, чтобы они полностью вышли на границы. Они уже неделю предпринимают попытки понять, что происходит у нас на запорожском направлении с точки зрения обороны, пробуют там заниматься тем, чем занимаются в военном деле с 24 февраля. И сейчас есть определенное накопление войск. Мы понимаем, что происходит в РФ по этому поводу", – добавил секретарь СНБО. 

Ведущая уточнила, возможно ли повторение ситуации 24 февраля 2022 года – с высадкой десанта и быстрым захватом населенных пунктов Украины. 

"Наша страна февраля 2022 года и февраля 2023 – это уже другая ситуация. Более того, мы не понимаем, как сейчас это может произойти. Сегодня бдительность на границе и бдительность наших ВСУ в совершенно ином состоянии", – ответил он. 

Данилов отметил, что другая ситуация сейчас и с вооружением, которое есть у Украины.

"Россияне понимают, что так, как было в феврале 2022 года, у них точно не получится. Но это не повод нам почивать на лаврах, полагать, что все окончено. Напротив – мы должны максимально готовиться, должны быть максимально сплоченными и готовыми к этим вызовам. Потому что это война, враг коварный. У него есть еще определенное количество железа, у него есть еще определенное количество людей, мобилизованных", – добавил он. 

Украине предстоит пройти сложный период, который продлится "месяц–полтора–два, а может и три". 

"Мы понимаем, что эти даты, которые определяет для себя банда террористов во главе с Путиным: 24 февраля – нужно о чем-то отчитываться, нужно что-то своему обществу рассказывать на пропагандистских каналах. [...] Все спокойно будет улажено. Наша задача сейчас – сжать зубы, продержаться этот сложный период", – резюмировал он. 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: пропаганда, граница, террористы, вторжение, наступление, война России против Украины, Алексей Данилов, россияне
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Квиткова в бикини рассказала, с кем отдыхает на Мальдивах после расставания с мужем
Квиткова в бикини рассказала, с кем отдыхает на Мальдивах после расставания с мужем
Галина ГРИШИНА
В майке и лосинах. Экс-супруга Кличко дома на коврике показала упражнения на растяжку
В майке и лосинах. Экс-супруга Кличко дома на коврике показала упражнения на растяжку
Галина ГРИШИНА
Plus-size-модель Грэм после тренировки с мужем показала, как выглядит в купальнике в полный рост
Plus-size-модель Грэм после тренировки с мужем показала, как выглядит в купальнике в полный рост
Галина ГРИШИНА
"Из песни слов не выкинешь". После развода с Остапчуком его вторая жена показала, как теперь выглядит ее паспорт
"Из песни слов не выкинешь". После развода с Остапчуком его вторая жена показала, как теперь выглядит ее паспорт
Галина ГРИШИНА
"Как бы получал удовольствие от нее". Памела Андерсон рассказала о встрече с Путиным в Кремле семь лет назад
"Как бы получал удовольствие от нее". Памела Андерсон рассказала о встрече с Путиным в Кремле семь лет назад
Галина ГРИШИНА
Лопес снялась в наряде с декольте, подчеркивающем тонкую талию. В сети заподозрили артистку в фотошопе
Лопес снялась в наряде с декольте, подчеркивающем тонкую талию. В сети заподозрили артистку в фотошопе
Галина ГРИШИНА
"Бандеровка недобитая! Вас добьют!" Россиянка на отдыхе в Турции бросилась на украинку. Видео
"Бандеровка недобитая! Вас добьют!" Россиянка на отдыхе в Турции бросилась на украинку. Видео
Ефросинина отреагировала на то, что в стране-агрессоре РФ ее назвали "террористкой" и объявили в розыск
Ефросинина отреагировала на то, что в стране-агрессоре РФ ее назвали "террористкой" и объявили в розыск
Галина ГРИШИНА
Демин рассказал о домогательствах артиста, который "носит перья", и "губастого стилиста на каблуках" из РФ
Демин рассказал о домогательствах артиста, который "носит перья", и "губастого стилиста на каблуках" из РФ
Галина ГРИШИНА
"Вы так долго ждали". Никитюк показала образ в жакете с глубоким декольте и нюдовых брюках
"Вы так долго ждали". Никитюк показала образ в жакете с глубоким декольте и нюдовых брюках
Как приготовить блюдо из баклажан – бабагануш. Рецепт
Как приготовить блюдо из баклажан – бабагануш. Рецепт
В стране-агрессоре РФ украинскую ведущую Ефросинину, которая рассказывает правду о нападении России на Украину, объявили в розыск
В стране-агрессоре РФ украинскую ведущую Ефросинину, которая рассказывает правду о нападении России на Украину, объявили в розыск
Галина ГРИШИНА
"Эти выступления под звуки канонады в Бахмуте особенные". Вакарчук спел в Бахмуте для украинских защитников. Видео
"Эти выступления под звуки канонады в Бахмуте особенные". Вакарчук спел в Бахмуте для украинских защитников. Видео
Галина ГРИШИНА
Налчаджиоглу ответил на упреки, что до брака с Ани Лорак был никем
Налчаджиоглу ответил на упреки, что до брака с Ани Лорак был никем
Галина ГРИШИНА
Никита Добрынин, который снимался в РФ с Тимати, больше не будет вести ЖВЛ на "1+1". Названо имя нового ведущего
Никита Добрынин, который снимался в РФ с Тимати, больше не будет вести ЖВЛ на "1+1". Названо имя нового ведущего
Галина ГРИШИНА
  "Бывает, сильное желание превращается в одержимость". Дорофеева в новом клипе сыграла соло на барабанах. Видео
  "Бывает, сильное желание превращается в одержимость". Дорофеева в новом клипе сыграла соло на барабанах. Видео
Галина ГРИШИНА
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Сопонару снялась в постели и прошлась по квартире в полупрозрачной рубашке (103143)
2
Как выглядела Тина Кароль до похудения. Семь фото до и одно после (57568)
3
"Какие все-таки женщины красивые создания". 33-летняя Мишина снялась на постели, подняв кофту. Фото (53779)
4
33-летняя Мишина развела ноги перед камерой, держа гантель (29223)
5
"Я хочу улыбаться вместе с тобой всегда". Жена Зеленского показала их новое совместное фото и трогательно обратилась к мужу (28768)
6
Слепаков спел от имени матери оккупанта. В РФ заявили, что он "иронизирует над чувствами граждан, готовых пожертвовать жизнью ради страны" (27660)
7
Супермодель Макменами упала во время дефиле на показе Valentino. Видео (24237)
8
Тина Кароль, отметившая 38-летие, показала свой праздничный торт (22555)
 
 
 
 