Данилов: Все объекты, где может находиться Путин, оборудованы ПВО. Поверьте, это не поможет, помощь от наших партнеров будет проходить эту оборону

"На сегодняшний день все объекты, где находился или может находиться Путин, полностью оборудованы противовоздушной обороной. Не знаю, сколько они там задействовали этого металлического хлама, но поверьте: это не поможет. Та помощь, которую нам предоставляют партнеры, будет проходить эту оборону, которую строит РФ, и угроз для них будет все больше и больше", – заявил Данилов.
Он подчеркнул, что это не вина Украины, так как войну начала и вторглась на чужую территорию Россия.
"Пусть убираются отсюда сегодня, и после этого война может сразу закончиться – по крайней мере, горячая фаза. А потом будем разбираться с этими мерзавцами, этими террористами", – добавил он.
Также Данилов прокомментировал появление обращения президента Владимира Зеленского в эфире российских телеканалов в оккупированном Крыму и России, в частности в Белгородской области.
"Это не только 10 каналов в Белгородской области – намного большее покрытие. Я хочу сказать: пусть привыкают слышать родной украинский язык. Что касается временно оккупированных территорий, это будет постоянно. Что касается территорий, где украинский звучал в свое время, – это Белгородская, Курская области и много других территорий – пусть привыкают, что они его будут слышать и будут слышать постоянно", – сказал секретарь СНБО.
Он заверил, что подобные эпизоды будут повторяться.
В январе российские СМИ и Telegram-каналы сообщили, что в центре Москвы и возле резиденции президента Владимира Путина в Ново-Огарево начали размещать системы ПВО, в том числе прямо на крышах зданий.
Когда именно были установлены эти системы, не сообщается. Журналисты издания The Moscow Times предположили, что это произошло "в районе Нового года". Фотографии, на которых можно рассмотреть ЗРК на крыше здания министерства обороны, россияне выкладывали в соцсетях еще в конце 2022 года.