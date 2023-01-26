Данилов: Все объекты, где может находиться Путин, оборудованы ПВО. Поверьте, это не поможет, помощь от наших партнеров будет проходить эту оборону

Данилов: Угроз для России будет все больше и больше Фото: Рада національної безпеки і оборони України / Facebook

"На сегодняшний день все объекты, где находился или может находиться Путин, полностью оборудованы противовоздушной обороной. Не знаю, сколько они там задействовали этого металлического хлама, но поверьте: это не поможет. Та помощь, которую нам предоставляют партнеры, будет проходить эту оборону, которую строит РФ, и угроз для них будет все больше и больше", – заявил Данилов.

Он подчеркнул, что это не вина Украины, так как войну начала и вторглась на чужую территорию Россия.

"Пусть убираются отсюда сегодня, и после этого война может сразу закончиться – по крайней мере, горячая фаза. А потом будем разбираться с этими мерзавцами, этими террористами", – добавил он.

Также Данилов прокомментировал появление обращения президента Владимира Зеленского в эфире российских телеканалов в оккупированном Крыму и России, в частности в Белгородской области.

"Это не только 10 каналов в Белгородской области – намного большее покрытие. Я хочу сказать: пусть привыкают слышать родной украинский язык. Что касается временно оккупированных территорий, это будет постоянно. Что касается территорий, где украинский звучал в свое время, – это Белгородская, Курская области и много других территорий – пусть привыкают, что они его будут слышать и будут слышать постоянно", – сказал секретарь СНБО.

Он заверил, что подобные эпизоды будут повторяться.