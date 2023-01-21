В ISW объяснили, зачем по Москве расставляются комплексы ПВО

19-го и 20 января российские источники и социальные сети распространили изображения, на которых системы ПВО устанавливаются на крыше здания минобороны РФ в Москве и в других местах вблизи столицы. Аналитики считают, что это одно из усилий власти по созданию информационных условий для затяжной войны.
"Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков отказался комментировать снимки, а депутат Госдумы Евгений Лебедев назвал их фейком. Некоторые российские блогеры отреагировали на эти изображения с удовлетворением, что москвичи наконец-то узнают, что Россия вовлечена в "тяжелую войну" в Украине. Кремль, вероятно, развернул системы ПВО в Москве, чтобы создать подстрекательские образы, изображающие войну как более опасную... Однако маловероятно, что Украина нацелится на Москву. Это показная игра по подготовке российского внутреннего информационного пространства к затяжной войне в Украине и дальнейшим жертвам", – говорится в сообщении.
Военные эксперты отмечают, что эта показная акция также должна связать в восприятии населения войну с Украиной с "Великой Отечественной", рассчитывая таким образом стимулировать поддержку войны и патриотизм.
"Вероятно, это предназначено для усиления российской поддержки военных действий и дальнейшей мобилизации путем абсурдного изображения Украины как угрозы Москве и остальной части Центральной России, примерно так же, как ей угрожала нацистская Германия во время вторжения в Советский Союз", – добавляют в ISW.
Сообщения о том, что в Москве, в том числе в центре столицы РФ, а также возле резиденции президента Владимира Путина начали размещать системы ПВО, 19 января начали массово распространять российские СМИ и Telegram-каналы. Фотографии комплексов "Панцирь-С1" на крышах зданий стали базой для многочисленных мемов и фотожаб в соцсетях.
Агентство Bloomberg сообщило, что российские власти развернули установки ПВО в Москве и ее окрестностях из-за опасений возможных ударов беспилотников.
Министр обороны Украины Алексей Резников, комментируя установку ПВО, заявил, что "специальная военная операция" идет по плану. "Начинают прятаться за своими системами обороны, а не нападения", – сказал он.