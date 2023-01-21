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В ISW объяснили, зачем по Москве расставляются комплексы ПВО

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Фото с передислокацией ПВО 19 января начали массово распространять российские СМИ
Фото с передислокацией ПВО 19 января начали массово распространять российские СМИ
Фото: Военный Осведомитель / Telegram

Кремль развернул системы противовоздушной обороны в Москве не из-за реальной угрозы со стороны Украины, а чтобы создать новую "картинку" войны. Об этом в оперативном анализе 20 января пишет американский Институт исследования войны (ISW).

19-го и 20 января российские источники и социальные сети распространили изображения, на которых системы ПВО устанавливаются на крыше здания минобороны РФ в Москве и в других местах вблизи столицы. Аналитики считают, что это одно из усилий власти по созданию информационных условий для затяжной войны.

"Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков отказался комментировать снимки, а депутат Госдумы Евгений Лебедев назвал их фейком. Некоторые российские блогеры отреагировали на эти изображения с удовлетворением, что москвичи наконец-то узнают, что Россия вовлечена в "тяжелую войну" в Украине. Кремль, вероятно, развернул системы ПВО в Москве, чтобы создать подстрекательские образы, изображающие войну как более опасную... Однако маловероятно, что Украина нацелится на Москву. Это показная игра по подготовке российского внутреннего информационного пространства к затяжной войне в Украине и дальнейшим жертвам", – говорится в сообщении.

Военные эксперты отмечают, что эта показная акция также должна связать в восприятии населения войну с Украиной с "Великой Отечественной", рассчитывая таким образом стимулировать поддержку войны и патриотизм.

"Вероятно, это предназначено для усиления российской поддержки военных действий и дальнейшей мобилизации путем абсурдного изображения Украины как угрозы Москве и остальной части Центральной России, примерно так же, как ей угрожала нацистская Германия во время вторжения в Советский Союз", – добавляют в ISW.

Контекст:

Сообщения о том, что в Москве, в том числе в центре столицы РФ, а также возле резиденции президента Владимира Путина начали размещать системы ПВО, 19 января начали массово распространять российские СМИ и Telegram-каналы. Фотографии комплексов "Панцирь-С1" на крышах зданий стали базой для многочисленных мемов и фотожаб в соцсетях.

Агентство Bloomberg сообщило, что российские власти развернули установки ПВО в Москве и ее окрестностях из-за опасений возможных ударов беспилотников.

Министр обороны Украины Алексей Резников, комментируя установку ПВО, заявил, что "специальная военная операция" идет по плану. "Начинают прятаться за своими системами обороны, а не нападения", – сказал он.

Теги: Украина, Москва, Кремль, Дмитрий Песков, ПВО, война России против Украины, минобороны РФ
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