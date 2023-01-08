ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Фейгин: В 2023 году Украина будет, где возможно, наступать, атаковать территорию России. Москве стоит приготовиться, да и Уралу тоже

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Фейгин: Я склонен думать, что Украина сумеет деоккупировать важнейшую часть территории. Этого будет достаточно для того, чтобы перейти в фазу завершения войны
Фейгин: Я склонен думать, что Украина сумеет деоккупировать важнейшую часть территории. Этого будет достаточно для того, чтобы перейти в фазу завершения войны
Фото: Марк Фейгин / Facebook

Российский юрист, блогер Марк Фейгин считает, что в 2023 году Украина деоккупирует значительную часть захваченной РФ территории. Об этом он рассказал в интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман.

Отвечая на вопрос, закончится ли война в 2023 году, и комментируя прогноз Financial Times, который вышел в конце прошлого года, Фейгин отметил, что прогнозы – "вещь неблагодарная".

"Я исхожу из собственной интуиции в сочетании со знаниями и представлениями, которые у меня сложились о российской власти. Потому что то, как будет себя вести Украина, в общем, более-менее мы понимаем. Она будет воевать, она будет сражаться за свой суверенитет, защищать свою землю... В общем, делать все, чтобы не исчезнуть украинской нации. Там, где можно, она будет наступать. Там, где можно, будет использовать новые виды вооружения. Где можно – будет атаковать. Территорию России, например. Иллюзий тут питать не стоит. И Москве стоит приготовиться, да и Уралу, возможно, тоже. А что касается Москвы, что касается России, ведь от нее зависит, закончится война или нет. От ее поражения или от ее готовности уступить, скажем так. Хотя опций больше. Потому что бывают предложения, от которых нельзя отказаться", – сказал он.

Фейгин не видит у России возможностей вести затяжную войну, "несмотря на то, что говорится из Кремля и самим [президентом РФ Владимиром] Путиным".

"Мне кажется, года для войны такой интенсивности и такого масштаба достаточно, чтобы достигнуть какого-то промежуточного результата, который позволит это завершить. Какого результата? Я все-таки склонен думать, что Украина сумеет деоккупировать важнейшую часть территории. Возможно, это будет Запорожье, Мелитополь, выход к перешейку, обстрел территории Крыма, возможно, какой-то удар по Мариуполю… Но этого будет достаточно для того, чтобы перейти в фазу завершения войны. Потому что еще одно поражение сложно будет пережить российской элите. Смысл теряется продолжать войну", – пояснил он.

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube
Контекст:

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов считает, что в 2023 году война РФ против Украины закончится и во второй половине года – ближе к его концу – "будут хорошие новости".

Financial Times прогнозирует, что до конца года не будет условий ни для прекращения огня, ни для официального мирного урегулирования конфликта – и война будет продолжаться весь год.

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: Москва, Кремль, Мариуполь, Мелитополь, Марк Фейгин, Алеся Бацман, обстрелы, наступление, война России против Украины
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