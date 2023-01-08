Шмыгаль: От российских атак больше всего пострадали гражданские объекты

Россия нацелена на инфраструктуру в густонаселенных районах, причем 70% ущерба приходится на жилые районы, отметил Шмыгаль. По его словам, промышленные комплексы, такие как химические соединения и сталелитейные заводы, а также транспортная инфраструктура, также были в числе целевых объектов.
Премьер рассказал, что в прошлом году валовой внутренний продукт Украины упал на 30,4% по сравнению с 2021 годом, а по состоянию на начало июня 2022-го экономические потери составили $350 млрд.
"Несмотря на войну, украинская экономика работает. Правительство без задержек выплачивает все зарплаты и пенсии. Мы разрабатываем грантовые программы для малого и среднего бизнеса", – добавил он.
24 февраля президент России Владимир Путин объявил о вторжении в Украину. Изначально, по данным СБУ, он рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, сейчас бои идут на востоке и юге страны.
Восстанавливать Украину, потерпевшую колоссальные разрушения в результате военной агрессии РФ, власти намерены прежде всего за счет арестованных активов РФ, заявлял Шмыгаль.
После нападения на Украину Европейский союз заморозил активы России на сумму €17,5 млрд, сообщили в конце октября в Еврокомиссии. Ее глава Урсула фон дер Ляйен заявляла, что цель ЕС – не только заморозить, а также изъять активы России для восстановления Украины, но для этого еще многое нужно сделать.
Генеральная Ассамблея ООН 14 ноября приняла резолюцию о необходимости привлечения РФ к ответственности за нарушение ею международного права, а также о создании механизма компенсации Украине ущерба, нанесенного российскими агрессорами.