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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Шмыгаль: От российских атак больше всего пострадали гражданские объекты

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Шмыгаль рассказал об ущербе от войны
Шмыгаль рассказал об ущербе от войны
Фото: kmu.gov.ua

Общие потери от войны в 2023 году могут вырасти до $700 млрд. При этом наибольший ущерб нанесен гражданской инфраструктуре, рассказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в интервью информационному агентству Yonhap, опубликованном 8 января.

Россия нацелена на инфраструктуру в густонаселенных районах, причем 70% ущерба приходится на жилые районы, отметил Шмыгаль. По его словам, промышленные комплексы, такие как химические соединения и сталелитейные заводы, а также транспортная инфраструктура, также были в числе целевых объектов.

Премьер рассказал, что в прошлом году валовой внутренний продукт Украины упал на 30,4% по сравнению с 2021 годом, а по состоянию на начало июня 2022-го экономические потери составили $350 млрд.

"Несмотря на войну, украинская экономика работает. Правительство без задержек выплачивает все зарплаты и пенсии. Мы разрабатываем грантовые программы для малого и среднего бизнеса", – добавил он.

Контекст:

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о вторжении в Украину. Изначально, по данным СБУ, он рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, сейчас бои идут на востоке и юге страны.

Восстанавливать Украину, потерпевшую колоссальные разрушения в результате военной агрессии РФ, власти намерены прежде всего за счет арестованных активов РФ, заявлял Шмыгаль.

После нападения на Украину Европейский союз заморозил активы России на сумму €17,5 млрд, сообщили в конце октября в Еврокомиссии. Ее глава Урсула фон дер Ляйен заявляла, что цель ЕС – не только заморозить, а также изъять активы России для восстановления Украины, но для этого еще многое нужно сделать.

Генеральная Ассамблея ООН 14 ноября приняла резолюцию о необходимости привлечения РФ к ответственности за нарушение ею международного права, а также о создании механизма компенсации Украине ущерба, нанесенного российскими агрессорами.

Теги: экономика, российская агрессия, война России против Украины, ущерб, Денис Шмыгаль
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