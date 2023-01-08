Шмыгаль: От российских атак больше всего пострадали гражданские объекты

Россия нацелена на инфраструктуру в густонаселенных районах, причем 70% ущерба приходится на жилые районы, отметил Шмыгаль. По его словам, промышленные комплексы, такие как химические соединения и сталелитейные заводы, а также транспортная инфраструктура, также были в числе целевых объектов.

Премьер рассказал, что в прошлом году валовой внутренний продукт Украины упал на 30,4% по сравнению с 2021 годом, а по состоянию на начало июня 2022-го экономические потери составили $350 млрд.

"Несмотря на войну, украинская экономика работает. Правительство без задержек выплачивает все зарплаты и пенсии. Мы разрабатываем грантовые программы для малого и среднего бизнеса", – добавил он.