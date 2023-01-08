Россия создала в Украине самое большое в мире минное поле – Шмыгаль

"В настоящее время это самое большое минное поле в мире. Это не только затрудняет передвижение людей, но и вызывает серьезные сбои в сельском хозяйстве, которое является одной из наших основных отраслей", – отметил премьер.
Он выразил надежду, что Южная Корея поможет Украине своим богатым опытом, навыками и оборудованием в разминировании.
Площадь минного поля больше, чем Корейский полуостров (около 221 тыс. км²), Лаос или Румыния (примерно по 238 тыс. км²) и Великобритания (около 244 тыс. км²), отмечает агентство.
Процесс разминирования территории Украины после вторжения РФ займет годы, считают в Министерстве внутренних дел.
В результате боевых действий в Украине заминировано 30% территории, по масштабам это как два государства Австрия. Об этом 18 ноября заявил глава Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Сергей Крук.
Из всех украинских регионов российские оккупанты больше всего заминировали Херсонскую область, сообщил 26 ноября глава Нацполиции Игорь Клименко.