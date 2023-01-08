Россия создала в Украине самое большое в мире минное поле – Шмыгаль

"В настоящее время это самое большое минное поле в мире. Это не только затрудняет передвижение людей, но и вызывает серьезные сбои в сельском хозяйстве, которое является одной из наших основных отраслей", – отметил премьер.

Он выразил надежду, что Южная Корея поможет Украине своим богатым опытом, навыками и оборудованием в разминировании.

Площадь минного поля больше, чем Корейский полуостров (около 221 тыс. км²), Лаос или Румыния (примерно по 238 тыс. км²) и Великобритания (около 244 тыс. км²), отмечает агентство.