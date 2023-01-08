ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россия создала в Украине самое большое в мире минное поле – Шмыгаль

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Шмыгаль рассказал, сколько территории Украины заминировано россиянами
Шмыгаль рассказал, сколько территории Украины заминировано россиянами
Фото: EPA

Развязанная Россией война привела к созданию в Украине минного поля площадью 250 тыс. км². Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в интервью информационному агентству Yonhap, опубликованном 8 января.

"В настоящее время это самое большое минное поле в мире. Это не только затрудняет передвижение людей, но и вызывает серьезные сбои в сельском хозяйстве, которое является одной из наших основных отраслей", – отметил премьер.

Он выразил надежду, что Южная Корея поможет Украине своим богатым опытом, навыками и оборудованием в разминировании.

Площадь минного поля больше, чем Корейский полуостров (около 221 тыс. км²), Лаос или Румыния (примерно по 238 тыс. км²) и Великобритания (около 244 тыс. км²), отмечает агентство.

Контекст:

Процесс разминирования территории Украины после вторжения РФ займет годы, считают в Министерстве внутренних дел.

В результате боевых действий в Украине заминировано 30% территории, по масштабам это как два государства Австрия. Об этом 18 ноября заявил глава Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Сергей Крук.

Из всех украинских регионов российские оккупанты больше всего заминировали Херсонскую область, сообщил 26 ноября глава Нацполиции Игорь Клименко.

Теги: Россия, минирование, российская агрессия, война России против Украины, Денис Шмыгаль
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Счастливый человек". "Какая жена красивая". 41-летний Ким восхитил сеть новым семейным фото
"Счастливый человек". "Какая жена красивая". 41-летний Ким восхитил сеть новым семейным фото
"Сама и грустная", "Надеюсь, они еще вместе". Каменских показала свое рождественское утро
"Сама и грустная", "Надеюсь, они еще вместе". Каменских показала свое рождественское утро
"Лицемерная рашистская жополизка", "Чего молчите, что нас здесь убивает Россия?" Ани Лорак вспомнила, как снималась в Украине
"Лицемерная рашистская жополизка", "Чего молчите, что нас здесь убивает Россия?" Ани Лорак вспомнила, как снималась в Украине
77-летнего пропагандиста Михалкова с интоксикацией на фоне пневмонии перевели в реанимацию – РосСМИ
77-летнего пропагандиста Михалкова с интоксикацией на фоне пневмонии перевели в реанимацию – РосСМИ
Принц Гарри рассказал, что убивал в Афганистане "плохих парней". "Талибан" отреагировал
Принц Гарри рассказал, что убивал в Афганистане "плохих парней". "Талибан" отреагировал
  Вышел первый эпизод мультсериала о приключениях пса Патрона с английскими субтитрами. Видео
  Вышел первый эпизод мультсериала о приключениях пса Патрона с английскими субтитрами. Видео
Залужный отреагировал на слова Нина Матвиенко, которая заявила, что, "если бы была моложе, вышла бы за него замуж". Видео
Залужный отреагировал на слова Нина Матвиенко, которая заявила, что, "если бы была моложе, вышла бы за него замуж". Видео
  Тина Кароль с группой Alphaville спела в Берлине хит Forever Young на украинском. Видео
  Тина Кароль с группой Alphaville спела в Берлине хит Forever Young на украинском. Видео
Горбунов на Рождество надел вышиванку за 11 тыс. грн, как у Зеленского. Фото
Горбунов на Рождество надел вышиванку за 11 тыс. грн, как у Зеленского. Фото
Ефросинина о Зеленских: Елена никогда не хотела публичности. Она была невидимой опорой за спиной Володи. И вот за ней наблюдать интересно
Ефросинина о Зеленских: Елена никогда не хотела публичности. Она была невидимой опорой за спиной Володи. И вот за ней наблюдать интересно
Вторая экс-супруга Остапчука высказалась после того, как он заявил, что сожалеет о том, как поступил с первой женой
Вторая экс-супруга Остапчука высказалась после того, как он заявил, что сожалеет о том, как поступил с первой женой
В Ужгороде установили скульптуру "Профессор из окопа" в честь защищающего Украину преподавателя Шандора из Ужгородского университета
В Ужгороде установили скульптуру "Профессор из окопа" в честь защищающего Украину преподавателя Шандора из Ужгородского университета
Осадчая показала старшего сына, который вернулся в Украину из США
Осадчая показала старшего сына, который вернулся в Украину из США
"Настоящая красавица", "Новая прическа?" Зеленская снялась в платье-вышиванке
"Настоящая красавица", "Новая прическа?" Зеленская снялась в платье-вышиванке
  Вышел тизер украинской комедии-караоке "Похороны Путина" с участием Арестовича и Горбунова. Видео
  Вышел тизер украинской комедии-караоке "Похороны Путина" с участием Арестовича и Горбунова. Видео
Довбик показал снимки с крещения пятимесячной дочери
Довбик показал снимки с крещения пятимесячной дочери
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Дорофеева снялась в прозрачном бюстгальтере. Фото (243925)
2
"Настоящая красавица", "Новая прическа?" Зеленская снялась в платье-вышиванке (163024)
3
49-летняя Клум снялась без нижнего белья в полный рост (153927)
4
Возлюбленная бывшего мужа Ани Лорак показала живот под прозрачной тканью (118612)
5
"Лицемерная рашистская жополизка", "Чего молчите, что нас здесь убивает Россия?" Ани Лорак вспомнила, как снималась в Украине (117199)
6
"Две устрицы". Ясинский высказался о братьях Меладзе и рассказал, как старший из них, использовав Лободу, называл ее "недоразумением" (107293)
7
"Сама и грустная", "Надеюсь, они еще вместе". Каменских показала свое рождественское утро (58027)
8
"Девушка одета по погоде". Grosu снялась в белье в полный рост (50811)
 
 
 
 