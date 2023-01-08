Фейгин: Почему в России не найдутся органы или люди, которые скажут Пригожину: "Слышь, дружок, ты что-то заигрался. Ты что из себя корчишь? Хочешь обратно на шконку?"

"Он любит вызывающее публичное поведение, брутально грубое. Каким он наверняка в натуре-то не является. Мама – медик, папы нет. Там вообще биография просто удивительная. Девять лет отсидел", – отметил Фейгин.
По его словам, Пригожин хочет соответствовать среде, в которой находится.
"Эта среда – оказывается, у него теперь 40 тысяч под ружьем. Это что за страна, в которой могут вот так? С пакетами, кувалду дарить и хихикать, как дурак... Кто-то скажет: "Дружок, ты что-то заигрался. Давай аккуратнее"? Почему никто не скажет? Где найдутся какие-то органы, люди, которые скажут: "Мы всякое видывали, всякое позволяли, но такое-то зачем? Ты чего из себя корчишь? Хочешь отправиться обратно на шконку? Ну так мы тебе это обеспечим"? А чего нет такого? Значит, эти этика и эстетика теперь приемлемы? Они стандартизированы? Теперь так можно себя вести? Я что-то не видел, чтобы в Украине кто-то радовался пакетам с погибшими. Другое отношение. Ну а как они относятся? Как к бревнам. Он этот глум не скрывает. Он любит поглумиться. А в Кремле они то и дело проговариваются. У них этот проговор через глум происходит на самом деле. Но не так часто, не так откровенно", – сказал юрист.
В СМИ Пригожина называют "поваром Путина", поскольку его компании обслуживали фуршеты высших должностных лиц РФ.
Пригожин с 2016 года находится под американскими санкциями из-за агрессии России в отношении Украины (в Вашингтоне считают, что он предоставляет материальную поддержку и технологическую помощь российским властям). Санкции введены также против ЧВК "Вагнер" и "Агентства интернет-исследований", известного как "фабрика троллей". На ЧВК "Вагнер" ограничения были наложены в 2017 году за участие в конфликте в Украине и нарушение ее территориальной целостности, а на "Агентство интернет-исследований" – в 2018 году за кибератаки и вмешательство в президентские выборы в США 2016 года.
Кроме того, санкции против Пригожина ввели Евросоюз, Великобритания, Канада, Швейцария, Австралия, Новая Зеландия, Япония и Украина.
После начала полномасштабной войны России против Украины Пригожин лично занялся вербовкой заключенных, отбывающих наказание в российских тюрьмах, для участия в боевых действиях на стороне российской армии. Пригожин неоднократно публично критиковал российскую армию и генералов. "Многие из тех, кто являются так называемыми кадровыми [военными], не научились ничему, кроме как каблуками щелкать, цацки носить и красивые доклады писать", – заявил он в октябре.
По данным Reuters, в составе ЧВК около 50 тыс. наемников, из которых более 1 тыс. были убиты под Бахмутом в период с конца ноября по начало декабря. Общие потери вагнеровцев составили, согласно сообщению, 4100 убитыми и 10 тыс. ранеными.