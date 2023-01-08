Фейгин: Почему в России не найдутся органы или люди, которые скажут Пригожину: "Слышь, дружок, ты что-то заигрался. Ты что из себя корчишь? Хочешь обратно на шконку?"

Фейгин: Это что за страна, в которой могут вот так? С пакетами, кувалду дарить и хихикать, как дурак... Фото: Mark Feygin / Instagram

"Он любит вызывающее публичное поведение, брутально грубое. Каким он наверняка в натуре-то не является. Мама – медик, папы нет. Там вообще биография просто удивительная. Девять лет отсидел", – отметил Фейгин.

По его словам, Пригожин хочет соответствовать среде, в которой находится.

"Эта среда – оказывается, у него теперь 40 тысяч под ружьем. Это что за страна, в которой могут вот так? С пакетами, кувалду дарить и хихикать, как дурак... Кто-то скажет: "Дружок, ты что-то заигрался. Давай аккуратнее"? Почему никто не скажет? Где найдутся какие-то органы, люди, которые скажут: "Мы всякое видывали, всякое позволяли, но такое-то зачем? Ты чего из себя корчишь? Хочешь отправиться обратно на шконку? Ну так мы тебе это обеспечим"? А чего нет такого? Значит, эти этика и эстетика теперь приемлемы? Они стандартизированы? Теперь так можно себя вести? Я что-то не видел, чтобы в Украине кто-то радовался пакетам с погибшими. Другое отношение. Ну а как они относятся? Как к бревнам. Он этот глум не скрывает. Он любит поглумиться. А в Кремле они то и дело проговариваются. У них этот проговор через глум происходит на самом деле. Но не так часто, не так откровенно", – сказал юрист.

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Видео: Алеся Бацман / YouTube