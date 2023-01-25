Планируются важные оборонные решения для каждой области Украины – Данилов

По его словам в последнее время много людей считает, что победа Украины уже "лежит в кармане", но так думать очень опасно.

"Нам нужно готовиться, нам нужно очень пристально следить за всеми событиями, происходящими на территории наших городов. Более того, могу анонсировать, что на ближайшем заседании Ставки верховного главнокомандующего будут приняты определенные решения в разрезе каждой области, находящейся на территории нашей страны. Какие это будут решения, мы вам обязательно сообщим сразу после заседания ставки", – сказал Данилов.