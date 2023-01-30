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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Украина за три месяца может получить до 100 танков Leopard – замглавы МИД

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Мельник рассказал, почему Украина просила именно Leopard
Мельник рассказал, почему Украина просила именно Leopard
Фото: Andrij Melnyk / Twitter

Украина может получить до 100 танков от западных партнеров в течение трех месяцев. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Андрей Мельник в эфире телемарафона, который транслировал канал "Рада" 30 января.

По его словам, Украина делала акцент на танках Leopard 2, потому что их больше всего и они стоят на вооружении не только у европейских партнеров, а и во многих других странах, в том числе в Латинской Америке. По его оценкам, сейчас в целом есть 2000 танков из тех, которые могут быть быстро переданы. Кроме того, есть еще танки на хранении, отметил он.

"Leopard – это то, что может быть действительно поставлено быстро из Польши, из Германии, из других государств. Я надеюсь, что мы на основе Leopard будем иметь хотя бы до 100 танков. Это реально, если мы говорим о периоде трех месяцев, когда можно это все параллельно запустить", – сказал Мельник.

Замглавы МИД отметил, что если сравнивать масштабы с теми, которые позволили победить гитлеровскую Германию во Второй мировой войне, то этих танков мало.

"Поэтому нужно делать новые заказы на следующий год, через два года. У нас уже есть некоторые контракты", – сказал Мельник.

Также замглавы МИД рассказал, что Украина озвучивала потребность в как минимум 300 боевых танков и около 500 боевых машин для первого контрнаступления, которое может быть весной 2023 года.

"Это минимум, который бы нам позволил спланировать военную операцию с минимальными потерями и максимальным эффектом", – сказал он.

Мельник отметил, что Украина уже просит другие необходимые виды вооружений.

Контекст:

Великобритания последовательно поддерживает Украину на фоне российской агрессии, предоставляя финансовую, военную и гуманитарную помощь. Так, в 2022 году Великобритания предоставила Украине военной помощи более чем на £3 млрд, рассказывал премьер Риши Сунак во время визита в Киев 19 ноября.

11 января правительство Великобритании официально подтвердило, что планирует предоставить Украине танки для защиты от российской агрессии. Позднее в правительстве уточнили, что пакет военной помощи будет включать 14 танков Challenger 2 и 30 самоходных артиллерийских установок AS90.

Также Украина получит боевые танки Leopard 2. Германия "на первом этапе" поставит Украине 14 танков. Это часть более крупного плана по созданию двух батальонов, в каждом из которых будет по 40 танков Leopard 2, отметил Der Spiegel. ФРГ вместе с ФинляндиейИспанией и Нидерландами создадут один батальон танков Leopard 2A6, а Польша и Норвегия – второй батальон Leopard типа 2А4.

США передадут Украине 31 Abrams, объявил 25 января президент Соединенных Штатов Джо Байден. Украинские военные могут начать обучение на танках Abrams уже через несколько недель, сообщили в Белом доме.

В то же время Соединенные Штаты не смогут передать Украине танки Abrams к ожидаемому наступлению Украины весной, заявила 26 января заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд.

Теги: МИД Украины, танки, военная техника, военная помощь, Андрей Мельник, война России против Украины, Leopard
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