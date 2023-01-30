Украина за три месяца может получить до 100 танков Leopard – замглавы МИД

По его словам, Украина делала акцент на танках Leopard 2, потому что их больше всего и они стоят на вооружении не только у европейских партнеров, а и во многих других странах, в том числе в Латинской Америке. По его оценкам, сейчас в целом есть 2000 танков из тех, которые могут быть быстро переданы. Кроме того, есть еще танки на хранении, отметил он.

"Leopard – это то, что может быть действительно поставлено быстро из Польши, из Германии, из других государств. Я надеюсь, что мы на основе Leopard будем иметь хотя бы до 100 танков. Это реально, если мы говорим о периоде трех месяцев, когда можно это все параллельно запустить", – сказал Мельник.

Замглавы МИД отметил, что если сравнивать масштабы с теми, которые позволили победить гитлеровскую Германию во Второй мировой войне, то этих танков мало.

"Поэтому нужно делать новые заказы на следующий год, через два года. У нас уже есть некоторые контракты", – сказал Мельник.

Также замглавы МИД рассказал, что Украина озвучивала потребность в как минимум 300 боевых танков и около 500 боевых машин для первого контрнаступления, которое может быть весной 2023 года.

"Это минимум, который бы нам позволил спланировать военную операцию с минимальными потерями и максимальным эффектом", – сказал он.

Мельник отметил, что Украина уже просит другие необходимые виды вооружений.