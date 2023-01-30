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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россияне готовятся к следующей волне наступления, Украине необходимы ресурсы – главком вооруженных сил Литвы

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Рупшис: У России есть все условия, чтобы обеспечить собственную армию амуницией, танками, боевыми машинами, авиацией
Рупшис: У России есть все условия, чтобы обеспечить собственную армию амуницией, танками, боевыми машинами, авиацией
Фото: wikipedia.org

На данном этапе у России достаточно ресурсов для ведения боевых действий, а НАТО должен обеспечить Украину в условиях войны такого характера, считает командующий вооруженными силами Литвы генерал-лейтенант Вальдемарас Рупшис. Об этом он заявил в интервью Guildhall.

"Россия действительно перешла к тотальной войне, вступив в ту фазу, когда ключевое значение играют материальное обеспечение и логистика. Сегодня это обеспечение [для Украины] во многом зависит от поддержки Запада", – сказал Рупшис.

По его оценкам, страны НАТО – партнеры Украины – осознали, что война будет продолжаться долго и необходимо продолжать поддерживать и обеспечивать Украину.

"Особенно после российской мобилизации – сейчас ведь даже слепому видно, что они готовятся к следующей волне наступления. И остановиться или сменить замысел они, возможно, могут только при условии, если увидят, что Украина располагает достаточным количеством, оборудования, амуниции, вооружения и подготовленного личного состава", – заявил генерал-лейтенант.

Он подчеркнул, что если эта война продлится долго, то все зависит от ресурсов.

"Какие ресурсы у России, мы видим. Есть внутренние ресурсы, и они также получают поддержку из некоторых стран, наверняка из Индии и также других государств, вероятно, также из Китая. Мы должны иметь в виду, что у России есть все условия, чтобы обеспечить собственную армию амуницией, танками, боевыми машинами – они могут воевать, у них также достаточно авиации",  подытожил командующий вооруженными силами Литвы.

Контекст:

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный в декабре 2022 года предположил, что эскалация боевых действий может произойти в феврале

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов в начале января 2023 года сказал, что Украина весной планирует серьезное контрнаступление, в марте бои будут "самыми жаркими".

"Весна – лучший период для возобновления наступления для всех сторон. Мы понимаем, что они будут готовы его начать, и мы, конечно, должны быть готовы к началу", – говорил министр обороны Украины Алексей Резников в середине февраля. 

В то же время в Пентагоне 19 января сообщали, что не наблюдают признаков создания новых российских наступательных группировок. "Сейчас лично я не вижу, чтобы готовилось большое российское наступление. Но будем и дальше наблюдать", – сказал спикер Объединенного комитета начальников штабов США полковник Дэйв Батлер.

27 января Bloomberg со ссылкой на источники среди российских чиновников в Кремле сообщило, что президент РФ Владимир Путин планирует новое наступление в Украине и готовится к многолетней войне.

Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов считает, что Россия может начать новое наступление в период до 24 февраля.

Теги: Россия, НАТО, Литва, военная помощь, наступление, война России против Украины
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