Россияне готовятся к следующей волне наступления, Украине необходимы ресурсы – главком вооруженных сил Литвы

"Россия действительно перешла к тотальной войне, вступив в ту фазу, когда ключевое значение играют материальное обеспечение и логистика. Сегодня это обеспечение [для Украины] во многом зависит от поддержки Запада", – сказал Рупшис.
По его оценкам, страны НАТО – партнеры Украины – осознали, что война будет продолжаться долго и необходимо продолжать поддерживать и обеспечивать Украину.
"Особенно после российской мобилизации – сейчас ведь даже слепому видно, что они готовятся к следующей волне наступления. И остановиться или сменить замысел они, возможно, могут только при условии, если увидят, что Украина располагает достаточным количеством, оборудования, амуниции, вооружения и подготовленного личного состава", – заявил генерал-лейтенант.
Он подчеркнул, что если эта война продлится долго, то все зависит от ресурсов.
"Какие ресурсы у России, мы видим. Есть внутренние ресурсы, и они также получают поддержку из некоторых стран, наверняка из Индии и также других государств, вероятно, также из Китая. Мы должны иметь в виду, что у России есть все условия, чтобы обеспечить собственную армию амуницией, танками, боевыми машинами – они могут воевать, у них также достаточно авиации", – подытожил командующий вооруженными силами Литвы.
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный в декабре 2022 года предположил, что эскалация боевых действий может произойти в феврале.
Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов в начале января 2023 года сказал, что Украина весной планирует серьезное контрнаступление, в марте бои будут "самыми жаркими".
"Весна – лучший период для возобновления наступления для всех сторон. Мы понимаем, что они будут готовы его начать, и мы, конечно, должны быть готовы к началу", – говорил министр обороны Украины Алексей Резников в середине февраля.
В то же время в Пентагоне 19 января сообщали, что не наблюдают признаков создания новых российских наступательных группировок. "Сейчас лично я не вижу, чтобы готовилось большое российское наступление. Но будем и дальше наблюдать", – сказал спикер Объединенного комитета начальников штабов США полковник Дэйв Батлер.
27 января Bloomberg со ссылкой на источники среди российских чиновников в Кремле сообщило, что президент РФ Владимир Путин планирует новое наступление в Украине и готовится к многолетней войне.
Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов считает, что Россия может начать новое наступление в период до 24 февраля.