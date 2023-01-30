Россияне готовятся к следующей волне наступления, Украине необходимы ресурсы – главком вооруженных сил Литвы

Рупшис: У России есть все условия, чтобы обеспечить собственную армию амуницией, танками, боевыми машинами, авиацией Фото: wikipedia.org

"Россия действительно перешла к тотальной войне, вступив в ту фазу, когда ключевое значение играют материальное обеспечение и логистика. Сегодня это обеспечение [для Украины] во многом зависит от поддержки Запада", – сказал Рупшис.

По его оценкам, страны НАТО – партнеры Украины – осознали, что война будет продолжаться долго и необходимо продолжать поддерживать и обеспечивать Украину.

"Особенно после российской мобилизации – сейчас ведь даже слепому видно, что они готовятся к следующей волне наступления. И остановиться или сменить замысел они, возможно, могут только при условии, если увидят, что Украина располагает достаточным количеством, оборудования, амуниции, вооружения и подготовленного личного состава", – заявил генерал-лейтенант.

Он подчеркнул, что если эта война продлится долго, то все зависит от ресурсов.

"Какие ресурсы у России, мы видим. Есть внутренние ресурсы, и они также получают поддержку из некоторых стран, наверняка из Индии и также других государств, вероятно, также из Китая. Мы должны иметь в виду, что у России есть все условия, чтобы обеспечить собственную армию амуницией, танками, боевыми машинами – они могут воевать, у них также достаточно авиации", – подытожил командующий вооруженными силами Литвы.