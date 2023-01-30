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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Власти России не отказались от идеи провести вторую волну мобилизации – британская разведка

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В России возможна новая волна мобилизации, утверждает британская разведка
В России возможна новая волна мобилизации, утверждает британская разведка
Фото: EPA

Российские власти не исключают возможность проведения еще одного раунда призывов в рамках "частичной мобилизации". Это необходимо оккупантам для масштабного наступления в Украине. Об этом 30 января сообщило в Twitter министерство обороны Великобритании со ссылкой на данные британской разведки.

Как отмечается в сводке, 22 января 2023 года СМИ сообщили, что российские пограничники препятствуют выезду из России кыргызских трудовых мигрантов с двумя паспортами, сообщая мужчинам, что их имена значатся в мобилизационных списках.

Кроме того, 23 января пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что указ о "частичной мобилизации" продолжает оставаться в силе, утверждая, что он по-прежнему необходим для поддержки вооруженных сил страны-оккупанта.

"Весьма вероятно, что российское руководство продолжает искать способы удовлетворить потребности в большом количестве личного состава, необходимого для поддержки любого крупного наступления в Украине в будущем, при минимизации внутреннего инакомыслия", – отмечают в минобороны Британии.

Контекст:

24 февраля 2022 года Путин объявил о вторжении в Украину, начав полномасштабный этап войны. Изначально, по данным СБУ, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалилсяФактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда после Революции достоинства она незаконно аннексировала Крым и оккупировала часть Донецкой и Луганской областей. 

На первом этапе Россия задействовала в войне против Украины около 330 тыс. человек, сообщили в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины. По данным британской разведки, этих сил было недостаточно, чтобы выполнить поставленные командованием задачи. 

21 сентября Путин объявил "частичную" мобилизацию в России для пополнения войск, вторгшихся в Украину. 28 октября министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил Путину о ее завершении. 7 декабря Путин заявил, что в продолжении мобилизационных мероприятий в РФ "нет необходимости". Он уточнил, что 150 тыс. мобилизованных россиян находятся в резерве, еще 150 тыс. направлены в зону боевых действий в Украине. Из них, по словам президента РФ, только 77 тыс. несут службу на передовой.

Мобилизованные россияне часто заявляли, что их отправляют на фронт через несколько дней после мобилизации без какой-либо подготовки, и говорили о проблемах со снабжением.

По информации украинской военной разведки, в России в ближайшее время планируют объявить новую волну мобилизации и мобилизовать еще 500 тыс. военных. По состоянию на 30 января официально о возобновлении мобилизации в РФ не объявляли.

Юридически частичная мобилизация в РФ не прекращалась, поскольку Путин не подписывал указ о ее завершении, дав лишь устное распоряжение, отмечали российские юристы. В связи с этим, добавляли они, вернуться к раздаче повесток российские власти могут в любой момент.

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