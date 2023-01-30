Власти России не отказались от идеи провести вторую волну мобилизации – британская разведка

Как отмечается в сводке, 22 января 2023 года СМИ сообщили, что российские пограничники препятствуют выезду из России кыргызских трудовых мигрантов с двумя паспортами, сообщая мужчинам, что их имена значатся в мобилизационных списках.

Кроме того, 23 января пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что указ о "частичной мобилизации" продолжает оставаться в силе, утверждая, что он по-прежнему необходим для поддержки вооруженных сил страны-оккупанта.

"Весьма вероятно, что российское руководство продолжает искать способы удовлетворить потребности в большом количестве личного состава, необходимого для поддержки любого крупного наступления в Украине в будущем, при минимизации внутреннего инакомыслия", – отмечают в минобороны Британии.