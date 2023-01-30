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Гордон: Путин бережет москвичей и питерцев не потому, что он их так любит. Он боится, чтобы бунта не было, но сейчас и их начнут призывать

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Гордон: Россияне, пока не закрыта граница, убегайте! Вы будете мясом
Гордон: Россияне, пока не закрыта граница, убегайте! Вы будете мясом  
Фото: Gordonua.com

Украинский журналист, основатель интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрий Гордон считает, что во время новой волны мобилизации в России будут призывать не только жителей регионов, как было в первую волну, но и жителей двух крупнейших городов – Москвы и Санкт-Петербурга. Такое мнение он высказал 24 января во время YouTube-стрима с главным редактором издания Алесей Бацман.

"Он бережет москвичей и ленинградцев не потому, что он их так любит, а потому, что боится, чтобы бунта не было какого-то. Но сейчас, как мне говорят, из 50 тыс. зэков-вагнеровцев – 40 тыс. убитых, то есть осталось 10 тыс. В тюрьмах, видно, больше дурных нет идти на убой, потому что люди видят что сидел-сидел человек, а тут нет его – погиб уже. "То есть лучше сидеть в тюрьме, чем быть убитым", – так они рассуждают. Поэтому сейчас, я думаю, начнут уже Питер и Москву призывать полным ходом", – предположил журналист.

Он призвал россиян, пока еще есть возможность и новая волна мобилизации официально не объявлена, скорее уезжать з страны. 

"Я еще раз говорю, пользуясь случаем: россияне, убегайте из России, пока не закрыта российская граница каким-то чудом еще, потому что вы будете мясом", – предупредил Гордон. 

Журналист подчеркнул, что президент России Владимир Путин рассматривает россиян именно "как мясо" для достижения своих целей. 

"Цель у него одна – порабощение Украины. Порабощение, захват Украины, превращение ее в вассала, сателлита, колонию – во что угодно, но порабощение. Что они делают? Сначала они думали так: "Ну что мы будем русскими рисковать?" Они же нацисты! "Что мы будем русскими рисковать, русских под нож пускать, давай начнем с нацменьшинств – дагестанцев, бурятов, якутов. Их не жалко, и так мусульман слишком много в России". Я эти разговоры слышу, особенно [бывший российский вице-премьер Дмитрий] Рогозин этим отличался. Ты же знаешь, он русский фашист... Поэтому Путин сначала в расход пустил нацменьшинства: дагестанцам досталось, бурятам, якутам, чеченцев он пустил [в расход], ингушей и так далее", – сказал Гордон.

Когда в регионах начались протесты против мобилизации, Путин, по мнению журналиста, решил несколько пересмотреть подход – в тюрьмах по всей России началась массовая мобилизация осужденных на войну.

Но сейчас эти человеческие ресурсы уже исчерпались, поэтому под мобилизацию могут попасть даже те, кого раньше она не затрагивала, сказал Гордон. 

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

24 февраля 2022 года Путин объявил о вторжении в Украину, начав полномасштабный этап войны. Изначально, по данным СБУ, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалилсяФактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда после Революции достоинства она незаконно аннексировала Крым и оккупировала часть Донецкой и Луганской областей. 

На первом этапе Россия задействовала в войне против Украины около 330 тыс. человек, сообщили в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины. По данным британской разведки, этих сил было недостаточно, чтобы выполнить поставленные командованием задачи. 

21 сентября Путин объявил "частичную" мобилизацию в России для пополнения войск, вторгшихся в Украину. 28 октября министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил Путину о ее завершении. 7 декабря Путин заявил, что в продолжении мобилизационных мероприятий в РФ "нет необходимости". Он уточнил, что 150 тыс. мобилизованных россиян находятся в резерве, еще 150 тыс. направлены в зону боевых действий в Украине. Из них, по словам президента РФ, только 77 тыс. несут службу на передовой.

Мобилизованные россияне часто заявляли, что их отправляют на фронт через несколько дней после мобилизации без какой-либо подготовки, и говорили о проблемах со снабжением.

По информации украинской военной разведки, в России в ближайшее время планируют объявить новую волну мобилизации и мобилизовать еще 500 тыс. военных. По состоянию на 28 января официально о возобновлении мобилизации в РФ не объявляли.

Юридически частичная мобилизация в РФ не прекращалась, поскольку Путин не подписывал указ о ее завершении, дав лишь устное распоряжение, отмечали российские юристы. В связи с этим, добавляли они, вернуться к раздаче повесток российские власти могут в любой момент.

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: Россия, Владимир Путин, Дмитрий Гордон, Москва, Санкт-Петербург, мобилизация, Дмитрий Рогозин, армия РФ, Алеся Бацман, война России против Украины, ЧВК Вагнер
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