Гордон: Путин бережет москвичей и питерцев не потому, что он их так любит. Он боится, чтобы бунта не было, но сейчас и их начнут призывать

"Он бережет москвичей и ленинградцев не потому, что он их так любит, а потому, что боится, чтобы бунта не было какого-то. Но сейчас, как мне говорят, из 50 тыс. зэков-вагнеровцев – 40 тыс. убитых, то есть осталось 10 тыс. В тюрьмах, видно, больше дурных нет идти на убой, потому что люди видят что сидел-сидел человек, а тут нет его – погиб уже. "То есть лучше сидеть в тюрьме, чем быть убитым", – так они рассуждают. Поэтому сейчас, я думаю, начнут уже Питер и Москву призывать полным ходом", – предположил журналист.

Он призвал россиян, пока еще есть возможность и новая волна мобилизации официально не объявлена, скорее уезжать з страны.

"Я еще раз говорю, пользуясь случаем: россияне, убегайте из России, пока не закрыта российская граница каким-то чудом еще, потому что вы будете мясом", – предупредил Гордон.

Журналист подчеркнул, что президент России Владимир Путин рассматривает россиян именно "как мясо" для достижения своих целей.

"Цель у него одна – порабощение Украины. Порабощение, захват Украины, превращение ее в вассала, сателлита, колонию – во что угодно, но порабощение. Что они делают? Сначала они думали так: "Ну что мы будем русскими рисковать?" Они же нацисты! "Что мы будем русскими рисковать, русских под нож пускать, давай начнем с нацменьшинств – дагестанцев, бурятов, якутов. Их не жалко, и так мусульман слишком много в России". Я эти разговоры слышу, особенно [бывший российский вице-премьер Дмитрий] Рогозин этим отличался. Ты же знаешь, он русский фашист... Поэтому Путин сначала в расход пустил нацменьшинства: дагестанцам досталось, бурятам, якутам, чеченцев он пустил [в расход], ингушей и так далее", – сказал Гордон.

Когда в регионах начались протесты против мобилизации, Путин, по мнению журналиста, решил несколько пересмотреть подход – в тюрьмах по всей России началась массовая мобилизация осужденных на войну.

Но сейчас эти человеческие ресурсы уже исчерпались, поэтому под мобилизацию могут попасть даже те, кого раньше она не затрагивала, сказал Гордон.

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