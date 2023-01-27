Рустамзаде: Без объявления тотальной войны невозможно мобилизовать 500 тыс. человек в России

"Чтобы призвать 500 тыс. человек, объявляется тотальная война. Это означает, что каждый гражданин этой страны служит военным целям. Как было в Германии: они объявляли тотальную войну. Без объявления тотальной войны, без мобилизации всех секторов экономики призвать 500 тыс. человек в РФ в перспективе пяти-шести месяцев одномоментно... Волнами в течение года, в течение шести месяцев они, может быть, смогут поднять. Но одномоментно им не позволяет ни их экономика, ни их военно-промышленный комплекс. По состоянию на сейчас они еще не совсем одели, обули, вооружили те 150 тыс. человек, которые остались у них от прошлой мобилизации. У них нет оружия, у них нет людского ресурса", – сказал Рустамзаде.

Помимо этого, по его словам, в армии РФ фиксируются проблемы с командующим составом.

"Военнослужащие – это не стадо. Им нужны командиры: им нужны младшие командиры, им нужны командиры среднего уровня, высшего уровня. Им нужны новые полномасштабные, полноценные воинские части. А как этого добиться? Где вот, скажем, можно найти 50 тыс. офицеров новых: и генералов, и лейтенантов, и капитанов? Нет, тот воинский ресурс, который воюет в Украине, – он достаточный для выполнения тех стратегических задач, которые ставит перед собой руководство РФ. А то, что им люди нужны будут... Они через два-три месяца будут призывать по 100 тыс., по 150 тыс. – и будут заполнять ущерб, то есть военнослужащих, которые уже не могут участвовать в боевых действиях. Поэтому без объявления тотальной войны невозможно мобилизовать 500 тыс. человек", – подчеркнул аналитик.

Он считает, что президент РФ Владимир Путин не решится объявлять в России тотальную войну.

"Нет. Тотальная война сломает экономику Российской Федерации так, что ее потом надо будет собирать долгие годы. У нее и так ломается экономика. Чтобы осуществлять продажи энергоресурсов в страны и компании, для охвата рынка у них уходят десятилетия. А они за год растеряли весь свой европейский рынок для газа, для нефти. Они уже ломают свою экономику. Экономика у них не долго так выдержит", – резюмировал Рустамзаде.

Рустамзаде: Если в мае будет наступательная операция украинской армии, то к концу осени – середине зимы ВСУ выйдут на границы 1991 года. Читайте полную версию интервью

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