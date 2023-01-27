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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Рустамзаде: Без объявления тотальной войны невозможно мобилизовать 500 тыс. человек в России

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Рустамзаде считает, что власти РФ не решатся объявить тотальную войну
Рустамзаде считает, что власти РФ не решатся объявить тотальную войну
Фото: ЕРА

Без объявления тотальной войны российские власти не смогут мобилизовать в РФ 500 тыс. человек. Такое мнение в интервью главному редактору интернет-издания "ГОРДОН" Алесе Бацман выразил азербайджанский военный аналитик Агиль Рустамзаде.

"Чтобы призвать 500 тыс. человек, объявляется тотальная война. Это означает, что каждый гражданин этой страны служит военным целям. Как было в Германии: они объявляли тотальную войну. Без объявления тотальной войны, без мобилизации всех секторов экономики призвать 500 тыс. человек в РФ в перспективе пяти-шести месяцев одномоментно... Волнами в течение года, в течение шести месяцев они, может быть, смогут поднять. Но одномоментно им не позволяет ни их экономика, ни их военно-промышленный комплекс. По состоянию на сейчас они еще не совсем одели, обули, вооружили те 150 тыс. человек, которые остались у них от прошлой мобилизации. У них нет оружия, у них нет людского ресурса", – сказал Рустамзаде.

Помимо этого, по его словам, в армии РФ фиксируются проблемы с командующим составом.

"Военнослужащие – это не стадо. Им нужны командиры: им нужны младшие командиры, им нужны командиры среднего уровня, высшего уровня. Им нужны новые полномасштабные, полноценные воинские части. А как этого добиться? Где вот, скажем, можно найти 50 тыс. офицеров новых: и генералов, и лейтенантов, и капитанов? Нет, тот воинский ресурс, который воюет в Украине, – он достаточный для выполнения тех стратегических задач, которые ставит перед собой руководство РФ. А то, что им люди нужны будут... Они через два-три месяца будут призывать по 100 тыс., по 150 тыс. – и будут заполнять ущерб, то есть военнослужащих, которые уже не могут участвовать в боевых действиях. Поэтому без объявления тотальной войны невозможно мобилизовать 500 тыс. человек", – подчеркнул аналитик.

Он считает, что президент РФ Владимир Путин не решится объявлять в России тотальную войну.

"Нет. Тотальная война сломает экономику Российской Федерации так, что ее потом надо будет собирать долгие годы. У нее и так ломается экономика. Чтобы осуществлять продажи энергоресурсов в страны и компании, для охвата рынка у них уходят десятилетия. А они за год растеряли весь свой европейский рынок для газа, для нефти. Они уже ломают свою экономику. Экономика у них не долго так выдержит", – резюмировал Рустамзаде.

Рустамзаде: Если в мае будет наступательная операция украинской армии, то к концу осени – середине зимы ВСУ выйдут на границы 1991 года. Читайте полную версию интервью

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube
Контекст:

21 сентября 2022 года Путин объявил "частичную" мобилизацию в России для пополнения войск, вторгшихся в Украину. 28 октября министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил Путину о ее завершении.

7 декабря президент РФ заявил, что в продолжении мобилизационных мероприятий в РФ "нет необходимости". Он уточнил, что 150 тыс. мобилизованных россиян находятся в резерве, еще 150 тыс. отправлены в зону боевых действий в Украине.

Министр обороны Украины Алексей Резников заявлял, что в январе в России планируют объявить военное положение, закрыть границы для мужчин и начать новую волну мобилизации. По словам Резникова, границы будут закрыты и в Беларуси.

По информации украинской военной разведки, начало мобилизации было намечено на 15 января 2023 года и в рамках новой волны в январе – феврале планируют мобилизовать еще 500 тыс. военных. По состоянию на 23 января официально о возобновлении мобилизации в РФ не объявляли.

Юридически частичная мобилизация в РФ не прекращалась, поскольку Путин не подписывал указ о ее завершении, дав лишь устное распоряжение, отмечали российские юристы. В связи с этим, добавляли они, вернуться к раздаче повесток российские власти могут в любой момент – несмотря на заявления Кремля о том, что в указе нет необходимости и якобы достаточно устных заявлений президента РФ.

23 января пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что призыв граждан РФ на военную службу в рамках указа о частичной мобилизации якобы прекращен, но продолжают действовать другие положения документа.

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: Россия, Украина, мобилизация, ВСУ, война России против Украины, Агиль Рустамзаде
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