ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Не хотят ни в какую". Мобилизованные россияне отказываются выполнять приказы и убегают с позиций – перехват ГУР

"Не хотят ни в какую". Мобилизованные россияне отказываются выполнять приказы и убегают с позиций – перехват ГУР

Фото: EPA

Мобилизованные россияне, прибыв на позиции, отказались выполнять приказ и сбежали. Перехват разговора об этом двух оккупантов опубликовало 26 января Главное управление разведки Минобороны Украины.

В разговоре один из оккупантов докладывает о невыполнении подчиненными приказа. 

"У меня заводили новеньких… которые по бетонке идут… близко возле посадки Белгорода. Они вот оттуда съ...бались, не хотят выполнять боевую задачу. Позиции не потеряны, ни в коем случае, заведены люди другие, карандаши (рядовые солдаты на российском военном сленге. – "ГОРДОН"). Все, позиция восстановлена.  Сидят. Че мне вот с ними делать? Они не хотят ни в какую", – рассказал он.

Россиянин озвучил свои предложения, как наказать соотечественников. 

"Я как думаю? Составить им боевой приказ завтра на утро, записать на видео. [Если] они отказываются выполнять, оружие забрать и отправить к вам. Я думаю, будет военная полиция, трибунал. У нас это дело восстановилось", – предложил он.

Его собеседник согласился с этим планом, заявив, что недостатка в живой силе не будет.

"Да-да, карандашики будут. Завтра уже 10 тебе привезут. Люди еще будут. Потихоньку будем подвозить. А этих – на х...й. Если сам не хочешь с ними заморачиваться – шефу куда-то отгружай. Их по всей строгости тут оформим", – сказал оккупант. 

Контекст:

Генштаб ВСУ и украинская разведка неоднократно сообщали о дезертирстве в рядах оккупантов.

Спикер объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк 14 сентября 2022 года рассказала, что участились случаи сдачи захватчиков в плен.

"Медиазона" 1 ноября подтверждала, что на временно оккупированной Россией территории Луганской области с лета работают лагеря, где незаконно удерживают российских контрактников, решивших отказаться от участия в войне. 

С началом мобилизации и отправки в Украину на фронт неподготовленных новобранцев моральный дух в войсках оккупантов упал еще больше, а случаи дезертирства участились. О применении заградотрядов в личных разговорах рассказывают сами захватчики.

Теги: Белгород, мобилизация, дезертирство, война России против Украины, ГУР Минобороны Украины, российские военные, российские оккупанты
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Эти выступления под звуки канонады в Бахмуте особенные". Вакарчук спел в Бахмуте для украинских защитников. Видео
"Эти выступления под звуки канонады в Бахмуте особенные". Вакарчук спел в Бахмуте для украинских защитников. Видео
Галина ГРИШИНА
Налчаджиоглу ответил на упреки, что до брака с Ани Лорак был никем
Налчаджиоглу ответил на упреки, что до брака с Ани Лорак был никем
Галина ГРИШИНА
Никита Добрынин, который снимался в РФ с Тимати, больше не будет вести ЖВЛ на "1+1". Названо имя нового ведущего
Никита Добрынин, который снимался в РФ с Тимати, больше не будет вести ЖВЛ на "1+1". Названо имя нового ведущего
Галина ГРИШИНА
  "Бывает, сильное желание превращается в одержимость". Дорофеева в новом клипе сыграла соло на барабанах. Видео
  "Бывает, сильное желание превращается в одержимость". Дорофеева в новом клипе сыграла соло на барабанах. Видео
Галина ГРИШИНА
  Вышел трейлер украинского фильма "Мирный-21" режиссера Сеитаблаева о луганских пограничниках. Названа дата премьеры. Видео
  Вышел трейлер украинского фильма "Мирный-21" режиссера Сеитаблаева о луганских пограничниках. Названа дата премьеры. Видео
Галина ГРИШИНА
Вторая экс-жена Остапчука снялась в расстегнутых джинсах и показала трусы
Вторая экс-жена Остапчука снялась в расстегнутых джинсах и показала трусы
Секс-скандал в университете имени Карпенко-Карого. В полиции сообщили результаты расследования
Секс-скандал в университете имени Карпенко-Карого. В полиции сообщили результаты расследования
Галина ГРИШИНА
"Помни: сила в тебе". Дорофеева показала, как выглядела ребенком
"Помни: сила в тебе". Дорофеева показала, как выглядела ребенком
"Только счастья, наша девочка". Белоконь, которая выступает в образе мамы Верки Сердючки, показала взрослую дочь
"Только счастья, наша девочка". Белоконь, которая выступает в образе мамы Верки Сердючки, показала взрослую дочь
Галина ГРИШИНА
56-летняя Хайек показала себя в полный рост со всех сторон в платье, под которым видны трусы и бюстгальтер
56-летняя Хайек показала себя в полный рост со всех сторон в платье, под которым видны трусы и бюстгальтер
49-летняя Клум снялась босиком во время поцелуя с 33-летним мужем
49-летняя Клум снялась босиком во время поцелуя с 33-летним мужем
Свитолина восхитила сеть новым образом
Свитолина восхитила сеть новым образом
Галина ГРИШИНА
Девушка Налчаджиоглу показала свою подросшую дочь
Девушка Налчаджиоглу показала свою подросшую дочь
До коронации Чарльза III осталось 100 дней. Букингемский дворец обнародовал план мероприятий
До коронации Чарльза III осталось 100 дней. Букингемский дворец обнародовал план мероприятий
Галина ГРИШИНА
"Женщины больше не плачут". Шакира зажигательно станцевала перед камерой после фото Пике с новой девушкой
"Женщины больше не плачут". Шакира зажигательно станцевала перед камерой после фото Пике с новой девушкой
Галина ГРИШИНА
Супермодель Макменами упала во время дефиле на показе Valentino. Видео
Супермодель Макменами упала во время дефиле на показе Valentino. Видео
Галина ГРИШИНА
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Сопонару снялась в постели и прошлась по квартире в полупрозрачной рубашке (75111)
2
"Эта женщина сводит с ума". Мишина снялась лежа на кровати (59989)
3
Как выглядела Тина Кароль до похудения. Семь фото до и одно после (57133)
4
"Какие все-таки женщины красивые создания". 33-летняя Мишина снялась на постели, подняв кофту. Фото (45675)
5
"Я хочу улыбаться вместе с тобой всегда". Жена Зеленского показала их новое совместное фото и трогательно обратилась к мужу (28288)
6
Слепаков спел от имени матери оккупанта. В РФ заявили, что он "иронизирует над чувствами граждан, готовых пожертвовать жизнью ради страны" (24794)
7
Цибульская отправила воздушный поцелуй, а Паш рассказала, как в 17 лет брала автограф. Украинские звезды обратились к Зеленскому (19276)
8
33-летняя Мишина развела ноги перед камерой, держа гантель (18958)
 
 
 
 