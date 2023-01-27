"Не хотят ни в какую". Мобилизованные россияне отказываются выполнять приказы и убегают с позиций – перехват ГУР

В разговоре один из оккупантов докладывает о невыполнении подчиненными приказа.

"У меня заводили новеньких… которые по бетонке идут… близко возле посадки Белгорода. Они вот оттуда съ...бались, не хотят выполнять боевую задачу. Позиции не потеряны, ни в коем случае, заведены люди другие, карандаши (рядовые солдаты на российском военном сленге. – "ГОРДОН"). Все, позиция восстановлена. Сидят. Че мне вот с ними делать? Они не хотят ни в какую", – рассказал он.

Россиянин озвучил свои предложения, как наказать соотечественников.

"Я как думаю? Составить им боевой приказ завтра на утро, записать на видео. [Если] они отказываются выполнять, оружие забрать и отправить к вам. Я думаю, будет военная полиция, трибунал. У нас это дело восстановилось", – предложил он.

Его собеседник согласился с этим планом, заявив, что недостатка в живой силе не будет.

"Да-да, карандашики будут. Завтра уже 10 тебе привезут. Люди еще будут. Потихоньку будем подвозить. А этих – на х...й. Если сам не хочешь с ними заморачиваться – шефу куда-то отгружай. Их по всей строгости тут оформим", – сказал оккупант.