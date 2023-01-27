"Не хотят ни в какую". Мобилизованные россияне отказываются выполнять приказы и убегают с позиций – перехват ГУР

В разговоре один из оккупантов докладывает о невыполнении подчиненными приказа.
"У меня заводили новеньких… которые по бетонке идут… близко возле посадки Белгорода. Они вот оттуда съ...бались, не хотят выполнять боевую задачу. Позиции не потеряны, ни в коем случае, заведены люди другие, карандаши (рядовые солдаты на российском военном сленге. – "ГОРДОН"). Все, позиция восстановлена. Сидят. Че мне вот с ними делать? Они не хотят ни в какую", – рассказал он.
Россиянин озвучил свои предложения, как наказать соотечественников.
"Я как думаю? Составить им боевой приказ завтра на утро, записать на видео. [Если] они отказываются выполнять, оружие забрать и отправить к вам. Я думаю, будет военная полиция, трибунал. У нас это дело восстановилось", – предложил он.
Его собеседник согласился с этим планом, заявив, что недостатка в живой силе не будет.
"Да-да, карандашики будут. Завтра уже 10 тебе привезут. Люди еще будут. Потихоньку будем подвозить. А этих – на х...й. Если сам не хочешь с ними заморачиваться – шефу куда-то отгружай. Их по всей строгости тут оформим", – сказал оккупант.
Генштаб ВСУ и украинская разведка неоднократно сообщали о дезертирстве в рядах оккупантов.
Спикер объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк 14 сентября 2022 года рассказала, что участились случаи сдачи захватчиков в плен.
"Медиазона" 1 ноября подтверждала, что на временно оккупированной Россией территории Луганской области с лета работают лагеря, где незаконно удерживают российских контрактников, решивших отказаться от участия в войне.
С началом мобилизации и отправки в Украину на фронт неподготовленных новобранцев моральный дух в войсках оккупантов упал еще больше, а случаи дезертирства участились. О применении заградотрядов в личных разговорах рассказывают сами захватчики.