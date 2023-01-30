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Касьянов: Увеличить российскую армию до 1,5 млн человек в ближайший год-два невозможно. Это можно пройти за пять-семь лет

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Официально мобилизацию в РФ объявили в сентябре 2022 года
Официально мобилизацию в РФ объявили в сентябре 2022 года
Фото: ЕРА

Решение президента РФ Владимира Путина увеличить численность вооруженных сил до 1,5 млн военнослужащих нереально выполнить сразу, заявил в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону экс-премьер-министр России Михаил Касьянов.

Речь об этом зашла при обсуждении вероятного перелома в войне России против Украины, чья армия готовится к новому контрнаступлению.

"Путин намеревается забросать все это людским ресурсом, объявлена мобилизация. [...] Она идет постоянно, министр обороны объявляет о планах увеличить армию до 1,5 млн человек, что в принципе невозможно сделать в ближайшее время", – сказал Касьянов.

Экс-премьер РФ отметил, что "в России нет столько людей сейчас уже, многие люди этого возраста уехали из страны", а "многие, зная, что происходит на фронте, пересмотрели свое отношение" к войне.

"Увеличение армии до такого количества в принципе в ближайшие годы невозможно. Это можно, конечно, пройти за пять-семь лет, но за ближайшие год-два, чтобы действительно сделать перелом в живой силе на фронте – конечно, это не получиться", – считает Касьянов.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Установленная штатная численность Вооруженных сил РФ с 1 января 2023 года должна составлять 2,04 млн человек, из которых 1,151 млн человек – военнослужащие.

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

21 сентября 2022 года Путин объявил "частичную" мобилизацию в России для пополнения войск, вторгшихся в Украину. 28 октября министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил Путину о ее завершении.

7 декабря президент РФ заявил, что в продолжении мобилизационных мероприятий в РФ "нет необходимости". Он уточнил, что 150 тыс. мобилизованных россиян находятся в резерве, еще 150 тыс. отправлены в зону боевых действий в Украине.

По информации украинской военной разведки, начало новой мобилизации было намечено на январь 2023 года и в рамках новой волны в январе – феврале планируют мобилизовать еще 500 тыс. военных. По состоянию на 26 января официально о возобновлении мобилизации в РФ не объявляли.

Юридически частичная мобилизация в РФ не прекращалась, поскольку Путин не подписывал указ о ее завершении, дав лишь устное распоряжение, отмечали российские юристы. В связи с этим, добавляли они, вернуться к раздаче повесток российские власти могут в любой момент – несмотря на заявления Кремля о том, что в указе нет необходимости и якобы достаточно устных заявлений президента РФ.

23 января пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что призыв граждан РФ на военную службу в рамках указа о частичной мобилизации якобы прекращен, но продолжают действовать другие положения документа.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, армия, война, военные, мобилизация, Михаил Касьянов, война России против Украины, военнослужащий, контрнаступление, россияне
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