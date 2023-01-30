Касьянов: Увеличить российскую армию до 1,5 млн человек в ближайший год-два невозможно. Это можно пройти за пять-семь лет

Речь об этом зашла при обсуждении вероятного перелома в войне России против Украины, чья армия готовится к новому контрнаступлению.

"Путин намеревается забросать все это людским ресурсом, объявлена мобилизация. [...] Она идет постоянно, министр обороны объявляет о планах увеличить армию до 1,5 млн человек, что в принципе невозможно сделать в ближайшее время", – сказал Касьянов.

Экс-премьер РФ отметил, что "в России нет столько людей сейчас уже, многие люди этого возраста уехали из страны", а "многие, зная, что происходит на фронте, пересмотрели свое отношение" к войне.

"Увеличение армии до такого количества в принципе в ближайшие годы невозможно. Это можно, конечно, пройти за пять-семь лет, но за ближайшие год-два, чтобы действительно сделать перелом в живой силе на фронте – конечно, это не получиться", – считает Касьянов.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Установленная штатная численность Вооруженных сил РФ с 1 января 2023 года должна составлять 2,04 млн человек, из которых 1,151 млн человек – военнослужащие.

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