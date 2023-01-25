"Путинские каски даже на горшки не сгодятся". Невзоров высказался о качестве обмундирования российской армии

"Немецкие каски славились качеством и поэтому получили вторую жизнь в виде ночных горшков. Путинские (президента РФ Владимира Путина. – "ГОРДОН") же каски не препятствуют даже "утечке мозгов". Не говоря уже обо всех остальных субстратах. Так что и на горшки не сгодятся", – написал он.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Невзоров стал одним из первых журналистов в РФ, в отношении которых завели дело по новой статье о "фейках" про российскую армию. МВД РФ объявило в розыск телеведущего 4 мая 2022 года, а 6 мая суд избрал Невзорову меру пресечения в виде заочного ареста.

В конце марта стало известно, что Невзоров покинул Россию.

3 июня появилась информация о том, что он и его супруга получили украинское гражданство.