"Мордочка поющего лакея". Невзоров высказался о Киркорове, который сделал пластическую операцию

Невзоров: Пластическая хирургия не в силах создать на физиономии выражение достоинства и благородства Фото: Nevzorov.tv / Facebook

Невзоров разместил скриншот публикации с одного из российских пропагандистских сайтов, в которой сообщалось, что Киркоров "решился лечь под нож хирурга ради эффективной внешности". В частности, об этом сообщается на сайте Teleprogramma.pro.

Отмечается, что Киркоров уже перенес первый этап хирургического вмешательства.

"Пластическая хирургия может увеличить губы и ноздри, раздуть щеки и обкорнать жирок на брылях. Но она не в силах создать на физиономии выражение достоинства и благородства. Филина мордочка может быть несколько "подновлена", но она так и останется мордочкой поющего лакея", – заявил Невзоров.