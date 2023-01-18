"Мордочка поющего лакея". Невзоров высказался о Киркорове, который сделал пластическую операцию

Невзоров разместил скриншот публикации с одного из российских пропагандистских сайтов, в которой сообщалось, что Киркоров "решился лечь под нож хирурга ради эффективной внешности". В частности, об этом сообщается на сайте Teleprogramma.pro.
Отмечается, что Киркоров уже перенес первый этап хирургического вмешательства.
"Пластическая хирургия может увеличить губы и ноздри, раздуть щеки и обкорнать жирок на брылях. Но она не в силах создать на физиономии выражение достоинства и благородства. Филина мордочка может быть несколько "подновлена", но она так и останется мордочкой поющего лакея", – заявил Невзоров.
Киркоров поддержал нападение РФ на Украину. 26 июля 2022 году он выступил с концертом в аннексированном Россией Крыму перед российскими оккупантами.
7 января 2022 года президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие принятое 6 января на заседании Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) решение о санкциях против 119 человек, проживающих в России, включая Киркорова.