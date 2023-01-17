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17 января, 2023
 
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Невзоров о шоу "Мисс Вселенная" в США: Присутствие "мисски" из РФ осквернило конкурс. Поделом. Россия пачкает все, к чему прикасается

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Участие в 71-м конкурсе "Мисс Вселенная" принимали 84 конкурсантки
Участие в 71-м конкурсе "Мисс Вселенная" принимали 84 конкурсантки
Фото: missuniverse / Instagram

Российский публицист Александр Невзоров заявил, что участие россиянки Анны Линниковой в международном конкурсе красоты "Мисс Вселенная" нанесло проекту репутационный и финансовый ущерб. Об этом он написал 17 января в Telegram.

"Присутствие "мисски" из РФ на конкурсе "Мисс Вселенная" серьезно осквернило этот конкурс и создало его организаторам проблемы не только репутационные, но и финансовые. Теперь они ноют, что не ожидали столь сильного хейта и скандала. Поделом. Все игры давно кончились, Россия официально признана ЕС страной – спонсором терроризма, а ее режим  преступным. Она пачкает кровью и гноем все, к чему прикасается. Получилось это и с "Мисс Вселенной", – заявил Невзоров.

Контекст:

Участие в 71-м конкурсе "Мисс Вселенная" принимали 84 конкурсантки. Победительницей стала 28-летняя представительница США, американо-филиппинская модель Р'Бонни Нолу Габриэль. Украинская конкурсантка Виктория Апанасенко получила специальную награду Spirit of Carnival Award, которой отмечают одну из участниц конкурса красоты за "демонстрацию ценностей дружбы, разнообразия, веселья и инклюзивности"

Участие Линниковой в международном проекте вызвало возмущение в сети. Зрители называют Линникову "Мисс Геноцид"

Украинка заявила, что вместе с делегацией обращалась к организаторам конкурса с требованием не допустить россиянку к конкурсу, но "ей дали американскую визу и это предрешило ее участие в этом конкурсе". "Если американцы выдали ей визу, то оргкомитет не может отказать участнице", – сказала Апанасенко.

Теги: Александр Невзоров, конкурс, Мисс Вселенная, скандал
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