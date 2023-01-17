Невзоров о шоу "Мисс Вселенная" в США: Присутствие "мисски" из РФ осквернило конкурс. Поделом. Россия пачкает все, к чему прикасается

"Присутствие "мисски" из РФ на конкурсе "Мисс Вселенная" серьезно осквернило этот конкурс и создало его организаторам проблемы не только репутационные, но и финансовые. Теперь они ноют, что не ожидали столь сильного хейта и скандала. Поделом. Все игры давно кончились, Россия официально признана ЕС страной – спонсором терроризма, а ее режим – преступным. Она пачкает кровью и гноем все, к чему прикасается. Получилось это и с "Мисс Вселенной", – заявил Невзоров.

Контекст: Участие в 71-м конкурсе "Мисс Вселенная" принимали 84 конкурсантки. Победительницей стала 28-летняя представительница США, американо-филиппинская модель Р'Бонни Нолу Габриэль. Украинская конкурсантка Виктория Апанасенко получила специальную награду Spirit of Carnival Award, которой отмечают одну из участниц конкурса красоты за "демонстрацию ценностей дружбы, разнообразия, веселья и инклюзивности" Участие Линниковой в международном проекте вызвало возмущение в сети. Зрители называют Линникову "Мисс Геноцид". Украинка заявила, что вместе с делегацией обращалась к организаторам конкурса с требованием не допустить россиянку к конкурсу, но "ей дали американскую визу и это предрешило ее участие в этом конкурсе". "Если американцы выдали ей визу, то оргкомитет не может отказать участнице", – сказала Апанасенко.