"Было больно стоять на одной сцене". Апанасенко заявила, что россиянка на конкурсе "Мисс Вселенная" вела себя "некорректно и неприемлемо"

По словам Апанасенко, оргкомитет пытался дистанциировать ее от представительницы РФ.
"Было больно стоять на одной сцене, но упустить возможность еще раз показать смелость нашей страны и истинную цену нашей свободы я не могла. И мне было важно это сделать, даже вопреки эмоциональному давлению, дискомфорту, боли. Потому что видеть, как цинично дефилирует представительница страны, уничтожающей твою страну, очень тяжело. Но мой основной вектор был в защиту и поддержку своих людей", – заявила Апанасенко.
Ранее она говорила, что Линникова по заданию своего оргкомитета не единожды пыталась сделать с ней совместное фото. Один из таких моментов попал на камеры и был растиражирован в сети. Тогда Апанасенко не позволила ей это сделать.
Участие в 71-м конкурсе "Мисс Вселенная" принимали 84 конкурсантки. Победительницей стала 28-летняя представительница США, американо-филиппинская модель Р'Бонни Нолу Габриэль. Апанасенко получила специальную награду Spirit of Carnival Award, которой отмечают одну из участниц конкурса красоты за "демонстрацию ценностей дружбы, разнообразия, веселья и инклюзивности"
Участие Линниковой в международном проекте вызвало возмущение в сети. Зрители называют Линникову "Мисс Геноцид".
Украинка заявила, что вместе с делегацией обращалась к организаторам конкурса с требованием не допустить россиянку к конкурсу, но "ей дали американскую визу и это предрешило ее участие в этом конкурсе". "Если американцы выдали ей визу, то оргкомитет не может отказать участнице", – сказала Апанасенко.