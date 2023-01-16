Бульвар Шоубиз
 
16 января, 2023
 
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"Было больно стоять на одной сцене". Апанасенко заявила, что россиянка на конкурсе "Мисс Вселенная" вела себя "некорректно и неприемлемо"

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Апанасенко: Видеть, как цинично дефилирует представительница страны, уничтожающей твою страну, очень тяжело
Апанасенко: Видеть, как цинично дефилирует представительница страны, уничтожающей твою страну, очень тяжело
Фото: crystal.viktoria / Instagram

Украинская модель Виктория Апанасенко, которая принимала участие в международном конкурсе красоты "Мисс Вселенная 2022", 16 января в интервью сайту Tabloid рассказала, что представительница страны-агрессора Анна Линникова, как и вся российская делегация, вели себя на мероприятии "некорректно и неприемлемо".

По словам Апанасенко, оргкомитет пытался дистанциировать ее от представительницы РФ.

"Было больно стоять на одной сцене, но упустить возможность еще раз показать смелость нашей страны и истинную цену нашей свободы я не могла. И мне было важно это сделать, даже вопреки эмоциональному давлению, дискомфорту, боли. Потому что видеть, как цинично дефилирует представительница страны, уничтожающей твою страну, очень тяжело. Но мой основной вектор был в защиту и поддержку своих людей", – заявила Апанасенко.

Ранее она говорила, что Линникова по заданию своего оргкомитета не единожды пыталась сделать с ней совместное фото. Один из таких моментов попал на камеры и был растиражирован в сети. Тогда Апанасенко не позволила ей это сделать. 

Контекст:

Участие в 71-м конкурсе "Мисс Вселенная" принимали 84 конкурсантки. Победительницей стала 28-летняя представительница США, американо-филиппинская модель Р'Бонни Нолу Габриэль. Апанасенко получила специальную награду Spirit of Carnival Award, которой отмечают одну из участниц конкурса красоты за "демонстрацию ценностей дружбы, разнообразия, веселья и инклюзивности"

Участие Линниковой в международном проекте вызвало возмущение в сети. Зрители называют Линникову "Мисс Геноцид"

Украинка заявила, что вместе с делегацией обращалась к организаторам конкурса с требованием не допустить россиянку к конкурсу, но "ей дали американскую визу и это предрешило ее участие в этом конкурсе". "Если американцы выдали ей визу, то оргкомитет не может отказать участнице", – сказала Апанасенко.

Теги: Мисс Вселенная, скандал, война России против Украины, Виктория Апанасенко
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