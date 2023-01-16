"Было больно стоять на одной сцене". Апанасенко заявила, что россиянка на конкурсе "Мисс Вселенная" вела себя "некорректно и неприемлемо"

По словам Апанасенко, оргкомитет пытался дистанциировать ее от представительницы РФ.

"Было больно стоять на одной сцене, но упустить возможность еще раз показать смелость нашей страны и истинную цену нашей свободы я не могла. И мне было важно это сделать, даже вопреки эмоциональному давлению, дискомфорту, боли. Потому что видеть, как цинично дефилирует представительница страны, уничтожающей твою страну, очень тяжело. Но мой основной вектор был в защиту и поддержку своих людей", – заявила Апанасенко.

Ранее она говорила, что Линникова по заданию своего оргкомитета не единожды пыталась сделать с ней совместное фото. Один из таких моментов попал на камеры и был растиражирован в сети. Тогда Апанасенко не позволила ей это сделать.