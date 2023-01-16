Президент "Мисс Украина Вселенная" об участии россиянки в конкурсе красоты: Участницы избегали с ней контакта и вступали в открытый конфликт

"Летом в Украине была инициирована кампания против участия России, и многие активисты обратились с просьбой исключить участие их представительницы. В моей голове было такое понимание: если Америка так мощно помогает Украине, а конкурс "Мисс Вселенная" американский – этого просто не может произойти. Но когда россиянке дали визу на три года, мои иллюзии улетучились. Между прочим, нам визу дали только на год", – сказала Филимонова.
Она подчеркнула, что была шокирована нарядом россиянки под названием "Корона русской империи" из бордового бархата, и отметила, что многие конкурсантки не хотели с ней фотографироваться.
"Ей многие отказывали, но она жаловалась. Были участницы, которые избегали контакта с Россией, и даже те, которые вступали в открытый конфликт. Но были и те, кто радостно обнимался", – сказала Филимонова.
Участие в 71-м конкурсе "Мисс Вселенная" принимали 84 конкурсантки. Победительницей стала 28-летняя представительница США, американо-филиппинская модель Р'Бонни Нолу Габриэль. Украинская конкурсантка Виктория Апанасенко получила специальную награду Spirit of Carnival Award, которой отмечают одну из участниц конкурса красоты за "демонстрацию ценностей дружбы, разнообразия, веселья и инклюзивности"
Участие Линниковой в международном проекте вызвало возмущение в сети. Зрители называют Линникову "Мисс Геноцид".
Украинка заявила, что вместе с делегацией обращалась к организаторам конкурса с требованием не допустить россиянку к конкурсу, но "ей дали американскую визу и это предрешило ее участие в этом конкурсе". "Если американцы выдали ей визу, то оргкомитет не может отказать участнице", – сказала Апанасенко.