Президент "Мисс Украина Вселенная" об участии россиянки в конкурсе красоты: Участницы избегали с ней контакта и вступали в открытый конфликт

"Летом в Украине была инициирована кампания против участия России, и многие активисты обратились с просьбой исключить участие их представительницы. В моей голове было такое понимание: если Америка так мощно помогает Украине, а конкурс "Мисс Вселенная" американский – этого просто не может произойти. Но когда россиянке дали визу на три года, мои иллюзии улетучились. Между прочим, нам визу дали только на год", – сказала Филимонова.

Она подчеркнула, что была шокирована нарядом россиянки под названием "Корона русской империи" из бордового бархата, и отметила, что многие конкурсантки не хотели с ней фотографироваться.

"Ей многие отказывали, но она жаловалась. Были участницы, которые избегали контакта с Россией, и даже те, которые вступали в открытый конфликт. Но были и те, кто радостно обнимался", – сказала Филимонова.