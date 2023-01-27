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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Подоляк: Нет никакой сверхмощной российской армии

Российская армия не настолько мощная, как думают в РФ, заявил Подоляк
Российская армия не настолько мощная, как думают в РФ, заявил Подоляк
Фото: EPA

Россия внушала миру страх перед своей армией, но война в Украине показала, что она действует количеством вместо качества. Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в интервью 24 каналу, опубликованном 27 января.

"Россия продавала не столько свою военную способность. Они просто сами поверили в это. А страх перед российской армией. Они постоянно рассказывали, что у них есть "Цирконы", "Арматы" и мир должен их бояться. Действительно, мир боялся России, поэтому был паритет, мол, Россия будет что-нибудь говорить, мы будем с ней спорить, но будем ее бояться. В какой-то момент они сами поверили, что у них настолько мощная армия и такой сверхсовременный военно-промышленный комплекс, что они могут зайти куда угодно и просто всех там "выносить в одну калитку", – сказал он.

Подоляк отметил, что у России есть определенные наработки, но 90% ее вооружения – это устаревшие арсеналы Советского Союза в большом количестве. Он напомнил, что на момент полномасштабного вторжения РФ у Украины было недостаточно эффективного контроружия. Имеющееся на то время советское оружие, тем не менее, позволило удержать первое давление, отметил он.

Что выяснилось? Выяснилось, что нет никакой сверхмощной российской армии, нет никакого мощного российского оружия. Выяснилось, что у всего этого "аналогов нет" действительно нет аналогов, потому что это никому не нужно. Просто его много. На это у нас есть эффективные средства противодействия под названием натовское оружие – артиллерия, РСЗО, HIMARS, танки сейчас будут, потом мы перейдем к ракетам повышенной дальности. Они будут способны это не качество, а количество уничтожать", – сказал Подоляк.

Контекст:

24 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении в Украину, начав полномасштабный этап войны. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда после Революции достоинства она незаконно аннексировала Крым и оккупировала часть Донецкой и Луганской областей.

Изначально, по данным СБУ, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, сейчас бои идут на востоке и юге страны.

Западные партнеры активно поставляют Украине оружие и военную технику для защиты от российской агрессии. В частности, с начала июня 2022 года Украина получает реактивные системы залпового огня HIMARS, а также аналогичные системы M270 и MARS. К концу августа на вооружении украинской армии суммарно было более 20 единиц такой техники, после этого были еще поставки.

21 декабря 2022 года США объявили о выделении Украине пакете военной помощи, в который впервые вошла батарея ЗРК Patriot. 5 января 2023-го стало известно, что батарею Patriot Украине передаст также Германия. 21 января две установки пообещали передать Нидерланды.

25 января правительство Германии приняло решение о предоставлении Украине основных боевых танков Leopard 2. ФРГ "на первом этапе" поставит Украине 14 танков. Это часть более крупного плана по созданию двух батальонов, в каждом из которых будет по 40 танков Leopard 2, отметилj bplfybt Der Spiegel. ФРГ вместе с ФинляндиейИспанией и Нидерландами создадут один батальон танков Leopard 2A6, а Польша и Норвегия – второй батальон Leopard типа 2А4.

Теги: армия РФ, Михаил Подоляк, российские военные
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