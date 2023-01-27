Подоляк: Нет никакой сверхмощной российской армии

"Россия продавала не столько свою военную способность. Они просто сами поверили в это. А страх перед российской армией. Они постоянно рассказывали, что у них есть "Цирконы", "Арматы" и мир должен их бояться. Действительно, мир боялся России, поэтому был паритет, мол, Россия будет что-нибудь говорить, мы будем с ней спорить, но будем ее бояться. В какой-то момент они сами поверили, что у них настолько мощная армия и такой сверхсовременный военно-промышленный комплекс, что они могут зайти куда угодно и просто всех там "выносить в одну калитку", – сказал он.

Подоляк отметил, что у России есть определенные наработки, но 90% ее вооружения – это устаревшие арсеналы Советского Союза в большом количестве. Он напомнил, что на момент полномасштабного вторжения РФ у Украины было недостаточно эффективного контроружия. Имеющееся на то время советское оружие, тем не менее, позволило удержать первое давление, отметил он.

Что выяснилось? Выяснилось, что нет никакой сверхмощной российской армии, нет никакого мощного российского оружия. Выяснилось, что у всего этого "аналогов нет" действительно нет аналогов, потому что это никому не нужно. Просто его много. На это у нас есть эффективные средства противодействия под названием натовское оружие – артиллерия, РСЗО, HIMARS, танки сейчас будут, потом мы перейдем к ракетам повышенной дальности. Они будут способны это не качество, а количество уничтожать", – сказал Подоляк.