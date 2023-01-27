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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Подоляк: Россия до конца будет использовать любые элементы террористической войны

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Подоляк: Россия будет до последнего терроризировать украинцев
Подоляк: Россия будет до последнего терроризировать украинцев
Фото: Михайло Подоляк / Twitter

Россия не прекратит атак на гражданское население Украины ракетами и беспилотниками, пока не закончится война. Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в интервью 24 каналу, опубликованном 27 января.

"Россия не изменится. До конца войны она будет использовать любые элементы террористической войны для того, чтобы запугивать гражданское население. Это могут быть дроны, ракеты любого производства. Будут искать еще какие-то возможности, но до последнего дня войны это будут использовать", – сказал он.

Подоляк призвал спокойно к этому относиться и заботиться о своей личной безопасности.

"До конца войны у нас вообще не будет спокойно. То есть мы должны реагировать на сигналы тревоги, должны идти в укрытие – это важно. Мы должны сохранить максимальное количество своих людей. Это важно для того, чтобы проделать всю ту историческую работу, которую нам предстоит сделать. Ее будет очень много", – сказал он.

По его словам, Россия уже понимает, что ей придется за все отвечать, потому что Украина будет каждого из них идентифицировать и привлекать к ответственности.

"Они ведь четко понимают, с кем они сегодня имеют дело. Они понимают, что украинцы – это не совсем то, что они постоянно там у себя рассказывают: "Да что мы там с этими украинцами?". Я не стану говорить, как они нас называли. "Да мы там их быстро-быстро, они вообще никакие, неизвестно, кто это, это мы же великие". Сегодня они понимают, что они напали на единую нацию, которая точно будет каждого из них доставать за уши. И это очень и очень важно. Но между тем они будут терроризировать", – отметил Подоляк.

Контекст:

Россия предприняла уже 12 массированных ракетных атак по инфраструктуре Украины с начала осени 2022 года, еще ряд атак совершила с применением дронов-камикадзе. 

Утром 26 января в Украине была объявлена воздушная тревога на всей территории страны. В ряде областей начались экстренные превентивные отключения электроэнергии.

Спикер ВС ВСУ Юрий Игнат сообщил, что ночью также были пуски ракет Х-22 и беспилотников Shahed-131 и Shahed-136.

О попаданиях ракет сообщили власти ОдесскойВинницкой и Киевской областей.

В Киеве есть погибший и двое раненых – по данным Киевской городской военной администрации, из-за падения обломков ракеты. Всего в воздушном пространстве Киева уничтожили около 20 ракет разного типа.

Всего россияне совершили 70 пусков ракет, больше половины из них – 47 – удалось уничтожить, сообщили в Генштабе. Также зафиксировано 125 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Теги: Россия, обстрелы, российская агрессия, война России против Украины, ракеты, Михаил Подоляк
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