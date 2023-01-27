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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Лишь средствами ПВО сложно обеспечить 100-процентную защиту, нужны ассиметричные ответы на атаки РФ – Зеленский

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Зеленский: Необходимо обеспечить поражение наземных сил террористов
Зеленский: Необходимо обеспечить поражение наземных сил террористов
Фото: president.gov.ua

В ходе массированной атаки РФ по объектам инфраструктуры Украины большинство российских ракет и беспилотников были сбиты, но полной защиты только с помощью средств противовоздушной защиты достичь сложно.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский рассказал в своем обращении, опубликованном 26 января. 

"Сегодня благодаря предоставленным Украине системам ПВО и благодаря профессиональности наших воинов удалось сбить большинство российских ракет и Shahed. Это как минимум сотни спасенных жизней и десятки сохранившихся объектов инфраструктуры. И я благодарю наши Воздушные силы, каждого и каждую, кто минувшей ночью, утром и днем обеспечивал защиту Украины от ракет и дронов террористов", – сказал Зеленский. 

Он отметил работу воинов 96-й Киевской, 160-й Одесской и 208-й Херсонской зенитных ракетных бригад.

"К сожалению, лишь средствами ПВО сложно обеспечить 100% защиты. Тем более – когда террористы используют баллистические ракеты. Сегодня были попадания ракет. К сожалению, есть раненые, есть погибшие. Мои соболезнования всем родным и близким... На этот российский террор нужны ассиметричные ответы. Нужно новое движение наших сил на фронте. Необходимо обеспечить поражение наземных сил террористов", – добавил президент.

Контекст:

26 января ночью и утром враг нанес удар ракетами и дронами по энергетической инфраструктуре Украины. Это уже 13-й ракетный удар и 15-я атака дронов по энергосистеме, отметили в "Укрэнерго". В энергосистеме Украины после атаки существует значительный дефицит мощности, сообщили в компании. Наиболее сложная ситуация в Киевской, Одесской и Винницкой областях, сообщали в Минэнерго.

Ночью военные сбили все 24 запущенных оккупантами дрона-камикадзе, днем ПВО сбила 47 ракет из 55, запущенных Россией по территории Украины (в том числе 20 сбили в районе столицы), сообщил главнокомандующий ВCУ Валерий Залужный.

В Киеве есть погибший и двое раненых – по данным КГВА, из-за падения обломков ракеты.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: ПВО, беспилотники, Владимир Зеленский, ракеты, погибшие, энергосистема
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