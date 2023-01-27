Лишь средствами ПВО сложно обеспечить 100-процентную защиту, нужны ассиметричные ответы на атаки РФ – Зеленский

Об этом президент Украины Владимир Зеленский рассказал в своем обращении, опубликованном 26 января.
"Сегодня благодаря предоставленным Украине системам ПВО и благодаря профессиональности наших воинов удалось сбить большинство российских ракет и Shahed. Это как минимум сотни спасенных жизней и десятки сохранившихся объектов инфраструктуры. И я благодарю наши Воздушные силы, каждого и каждую, кто минувшей ночью, утром и днем обеспечивал защиту Украины от ракет и дронов террористов", – сказал Зеленский.
Он отметил работу воинов 96-й Киевской, 160-й Одесской и 208-й Херсонской зенитных ракетных бригад.
"К сожалению, лишь средствами ПВО сложно обеспечить 100% защиты. Тем более – когда террористы используют баллистические ракеты. Сегодня были попадания ракет. К сожалению, есть раненые, есть погибшие. Мои соболезнования всем родным и близким... На этот российский террор нужны ассиметричные ответы. Нужно новое движение наших сил на фронте. Необходимо обеспечить поражение наземных сил террористов", – добавил президент.
26 января ночью и утром враг нанес удар ракетами и дронами по энергетической инфраструктуре Украины. Это уже 13-й ракетный удар и 15-я атака дронов по энергосистеме, отметили в "Укрэнерго". В энергосистеме Украины после атаки существует значительный дефицит мощности, сообщили в компании. Наиболее сложная ситуация в Киевской, Одесской и Винницкой областях, сообщали в Минэнерго.
Ночью военные сбили все 24 запущенных оккупантами дрона-камикадзе, днем ПВО сбила 47 ракет из 55, запущенных Россией по территории Украины (в том числе 20 сбили в районе столицы), сообщил главнокомандующий ВCУ Валерий Залужный.
В Киеве есть погибший и двое раненых – по данным КГВА, из-за падения обломков ракеты.