Лишь средствами ПВО сложно обеспечить 100-процентную защиту, нужны ассиметричные ответы на атаки РФ – Зеленский

Об этом президент Украины Владимир Зеленский рассказал в своем обращении, опубликованном 26 января.

"Сегодня благодаря предоставленным Украине системам ПВО и благодаря профессиональности наших воинов удалось сбить большинство российских ракет и Shahed. Это как минимум сотни спасенных жизней и десятки сохранившихся объектов инфраструктуры. И я благодарю наши Воздушные силы, каждого и каждую, кто минувшей ночью, утром и днем обеспечивал защиту Украины от ракет и дронов террористов", – сказал Зеленский.

Он отметил работу воинов 96-й Киевской, 160-й Одесской и 208-й Херсонской зенитных ракетных бригад.

"К сожалению, лишь средствами ПВО сложно обеспечить 100% защиты. Тем более – когда террористы используют баллистические ракеты. Сегодня были попадания ракет. К сожалению, есть раненые, есть погибшие. Мои соболезнования всем родным и близким... На этот российский террор нужны ассиметричные ответы. Нужно новое движение наших сил на фронте. Необходимо обеспечить поражение наземных сил террористов", – добавил президент.