США отправили в Украину первую партию Bradley. В ней более 60 бронемашин – командование

В первой партии – более 60 Bradley, корабль с этими бронемашинами отправился в Украину из Южной Каролины на прошлой неделе, говорится в релизе.
Полковник американской армии Ребекка д'Анджело, которая следила за погрузкой бронемашин, сказала, что Bradley крайне необходимы Украине. По ее словам, США ожидают, что получение этой техники расширит возможности украинской армии по продвижению вперед и возвращению утраченных позиций на поле боя.
4 января президент США Джо Байден сообщил, что в Штатах обсуждают поставки М2 Bradley Вооруженными силам Украины. 5 января он подтвердил, что такое решение принято, а 6-го Пентагон опубликовал полный перечень военного пакета помощи Украине.
Спикер Пентагона Пэт Райдер говорил, что M2 Bradley – "это не танк, но убийца танков".
M2 Bradley – боевая машина пехоты США, названная в честь генерала Омара Брэдли. Как пишет Bloomberg, Bradley может обеспечить значительное увеличение боеспособности наземных войск, потому что это, по сути, легкий танк. Он вооружен 25-мм пушкой и противотанковыми ракетами TOW.
23 января в Пентагоне заявляли, что доставят в Украину Bradley в течение ближайших недель.