США отправили в Украину первую партию Bradley. В ней более 60 бронемашин – командование

В первой партии – более 60 Bradley, корабль с этими бронемашинами отправился в Украину из Южной Каролины на прошлой неделе, говорится в релизе.

Полковник американской армии Ребекка д'Анджело, которая следила за погрузкой бронемашин, сказала, что Bradley крайне необходимы Украине. По ее словам, США ожидают, что получение этой техники расширит возможности украинской армии по продвижению вперед и возвращению утраченных позиций на поле боя.