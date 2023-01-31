"Очень много говорили об оружии". Стефанчук встретился с Макроном в Париже

Она также опубликовала видео визита.

В Facebook спикер ВРУ назвал встречу "предметной" и "искренней".

"Поблагодарил прежде всего за решение об усилении Украины передовыми системами ПВО, а также предоставление танков и бронетранспортеров. Именно это дало толчок другим государствам сделать аналогичные шаги. Очень много говорили об оружии. Оружии для Украины! Для нас важно получить современные виды вооружения, которые позволят Украине победить в этой войне. Обозначил потребности наших ВСУ", – сообщил Стефанчук.

Также они обсудили формулу мира президента Украины Владимира Зеленского и выплату репараций Россией за свою агрессию.

"Подняли вопросы справедливости. Потому что без приговора суда, без выплаты Россией репараций не будет полноценной победы в этой войне. И в этом вопросе Франция солидарна с Украиной", – добавил Стефанчук.

В Twitter спикер ВР опубликовал фото с Макроном и поблагодарил его.