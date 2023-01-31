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"Очень много говорили об оружии". Стефанчук встретился с Макроном в Париже

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Макрон и Стефанчук обсудили формулу мира Зеленского
Макрон и Стефанчук обсудили формулу мира Зеленского
Фото: Ruslan Stefanchuk / Twitter

Спикер Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук встретился с президентом Франции Эммануэлем Макроном 31 января в Париже (Франция). Об этом сообщила пресс-служба парламента в Telegram.

Она также опубликовала видео визита. 

В Facebook спикер ВРУ назвал встречу "предметной" и "искренней". 

"Поблагодарил прежде всего за решение об усилении Украины передовыми системами ПВО, а также предоставление танков и бронетранспортеров. Именно это дало толчок другим государствам сделать аналогичные шаги. Очень много говорили об оружии. Оружии для Украины! Для нас важно получить современные виды вооружения, которые позволят Украине победить в этой войне. Обозначил потребности наших ВСУ", – сообщил Стефанчук. 

Также они обсудили формулу мира президента Украины Владимира Зеленского и выплату репараций Россией за свою агрессию. 

"Подняли вопросы справедливости. Потому что без приговора суда, без выплаты Россией репараций не будет полноценной победы в этой войне. И в этом вопросе Франция солидарна с Украиной", – добавил Стефанчук.

https://www.facebook.com/stefanchuk.official/posts/588922269721282

В Twitter спикер ВР опубликовал фото с Макроном и поблагодарил его. 

Контекст:

Как сообщала пресс-служба Верховной Рады, Стефанчук будет с визитом в Париже до 2 января.

Также з визитом во Франции пребывает министр обороны Украины Алексей Резников. Он уже встретился с французским коллегой Себастьяном Лекорню. Министр обороны Франции, как и президент Франции Макрон накануне, подтвердил, что "нет табу" в вопросе поставок Украине истребителей на определенных условиях. 

Резников также должен встретится с Макроном. По информации СМИ, он попросит у него передать ВСУ истребители.

Теги: Украина, оружие, Франция, Париж, ВСУ, Эммануэль Макрон, Руслан Стефанчук, встреча
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