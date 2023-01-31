"Очень много говорили об оружии". Стефанчук встретился с Макроном в Париже

Она также опубликовала видео визита.
В Facebook спикер ВРУ назвал встречу "предметной" и "искренней".
"Поблагодарил прежде всего за решение об усилении Украины передовыми системами ПВО, а также предоставление танков и бронетранспортеров. Именно это дало толчок другим государствам сделать аналогичные шаги. Очень много говорили об оружии. Оружии для Украины! Для нас важно получить современные виды вооружения, которые позволят Украине победить в этой войне. Обозначил потребности наших ВСУ", – сообщил Стефанчук.
Также они обсудили формулу мира президента Украины Владимира Зеленского и выплату репараций Россией за свою агрессию.
"Подняли вопросы справедливости. Потому что без приговора суда, без выплаты Россией репараций не будет полноценной победы в этой войне. И в этом вопросе Франция солидарна с Украиной", – добавил Стефанчук.
В Twitter спикер ВР опубликовал фото с Макроном и поблагодарил его.
Merci, Monsieur le Président @EmmanuelMacron! pic.twitter.com/hT1dpXEMRr— Ruslan Stefanchuk (@r_stefanchuk) January 31, 2023
Как сообщала пресс-служба Верховной Рады, Стефанчук будет с визитом в Париже до 2 января.
Также з визитом во Франции пребывает министр обороны Украины Алексей Резников. Он уже встретился с французским коллегой Себастьяном Лекорню. Министр обороны Франции, как и президент Франции Макрон накануне, подтвердил, что "нет табу" в вопросе поставок Украине истребителей на определенных условиях.
Резников также должен встретится с Макроном. По информации СМИ, он попросит у него передать ВСУ истребители.