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Стефанчук: Децентрализация будет продолжаться – в изменениях Конституции Украины, развитии местного самоуправления, поддержке терробороны

Стефанчук: Децентрализация дала возможность сдержать врага на очень многих направлениях
Стефанчук: Децентрализация дала возможность сдержать врага на очень многих направлениях
Фото: Ruslan Stefanchuk / Facebook

В успешной децентрализации одно и принципиальных отличий Украины от России, где все ждут указания "сверху", и реформа децентрализации будет продолжаться, заявил спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук . Об этом он сказал в интервью "Интерфакс-Украина", опубликованном 17 января.

"На мой взгляд, во время войны было продемонстрировано, что децентрализация – успешная реформа в Украине. Так, отдельные небольшие городки имели возможность сдержать большую армию именно потому, что там – процесс децентрализации: было отдельное финансирование, поддержка, доверие общин к лидерам. И в этом отличие Украины, например, от России, где все ждут указания "сверху", которое спустят "вниз". У нас же принимают решения на уровне общин – это большой плюс, который следует сохранить",  – сказал спикер.

По его мнению, децентрализация, как и демократия, присущи Украине исторически: она "извечно была децентрализованным государством", где каждая территориальная община имела право голоса. 

"Бесспорно, децентрализация будет продолжаться – и в части изменений Конституции Украины, и в части развития и закрепления вопросов, связанных с местным самоуправлением, и в части поддержки сил территориальных общин, которые в целом формируют силы Украины",  – заявил Стефанчук. 

Журналисты обратили внимание на наличие в Украине "конфликтов с участием некоторых городских голов".

"Думаю, что это очень индивидуально относительно каждого конкретного случая. Но в целом мы должны признать, что децентрализация дала возможность сдержать врага на очень многих направлениях. В то же время на других показала свои недостатки, которые следует проанализировать и учесть при дальнейшей разработке законодательства и его реализации по этой реформе", – ответил глава Рады. 

Контекст:

Реформа децентрализации в Украине началась в 2014 году. Процесс создания новых административно-территориальных единиц – объединенных территориальных общин – стартовал в 2015-м.

31 августа 2015 года Верховная Рада приняла в первом чтении изменения в Конституцию относительно децентрализации. Окончательное принятие соответствующего законопроекта было заблокировано из-за наличия в нем нормы об особенностях местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.

16 апреля 2020 года парламент принял законопроект №2653 о внесении изменений в закон "О местном самоуправлении". Законопроектом, в частности, введено понятие административного центра и территории территориальной общины.

В декабре 2021 года в Раде создали рабочую группу по изменениям в Конституцию в части децентрализации

В январе 2023 года премьер-министр Денис Шмыгаль анонсировал внедрение в Украине института префектов – должностных лиц, которые будут осуществлять админнадзор на местах. 

Теги: Верховная Рада, конституция, реформы, самоуправление, децентрализация, территориальная оборона, война России против Украины, изменения в Конституцию, Руслан Стефанчук
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