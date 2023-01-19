Стефанчук: Децентрализация будет продолжаться – в изменениях Конституции Украины, развитии местного самоуправления, поддержке терробороны

"На мой взгляд, во время войны было продемонстрировано, что децентрализация – успешная реформа в Украине. Так, отдельные небольшие городки имели возможность сдержать большую армию именно потому, что там – процесс децентрализации: было отдельное финансирование, поддержка, доверие общин к лидерам. И в этом отличие Украины, например, от России, где все ждут указания "сверху", которое спустят "вниз". У нас же принимают решения на уровне общин – это большой плюс, который следует сохранить", – сказал спикер.

По его мнению, децентрализация, как и демократия, присущи Украине исторически: она "извечно была децентрализованным государством", где каждая территориальная община имела право голоса.

"Бесспорно, децентрализация будет продолжаться – и в части изменений Конституции Украины, и в части развития и закрепления вопросов, связанных с местным самоуправлением, и в части поддержки сил территориальных общин, которые в целом формируют силы Украины", – заявил Стефанчук.

Журналисты обратили внимание на наличие в Украине "конфликтов с участием некоторых городских голов".

"Думаю, что это очень индивидуально относительно каждого конкретного случая. Но в целом мы должны признать, что децентрализация дала возможность сдержать врага на очень многих направлениях. В то же время на других показала свои недостатки, которые следует проанализировать и учесть при дальнейшей разработке законодательства и его реализации по этой реформе", – ответил глава Рады.