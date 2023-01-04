За вето на законопроект №5655 проголосовало более 700 депутатов местных советов

Депутаты 44 сельских, поселковых и городских советов обращают внимание президента Украины на необходимость сохранения достижений реформы децентрализации, которые, по их мнению, уничтожает проект закона №5655, и просят ветировать его.
Ассоциация городов Украины также направляла президенту постатейное обоснование аргументов о необходимости применения вето.
"По состоянию на 3 января 2022 года к президенту Украины о применении им вето к законопроекту №5655 обратилось 44 сельских, поселковых, городских совета, большинство из состава которых составляет свыше 700 народных избранников", – отметили в Ассоциации и привели список.
- Бережанский городской совет (Тернопольской области),
- Белопольский городской совет (Сумской области),
- Великогаевский сельский совет (Тернопольской области),
- Великодальницкий сельский совет (Одесской области),
- Великодымерский поселковый совет (Киевской области),
- Винницкий городской совет,
- Ворожбянский городской совет (Сумской области),
- Гайворонский городской совет (Кировоградской области),
- Городковский сельский совет (Винницкой области),
- Городнянский городской совет (Черниговской области),
- Девичковский сельский совет (Киевская область),
- Днепровский городской совет,
- Долинский городской совет (Ивано-Франковской области),
- Загвоздянский сельский совет (Ивано-Франковской области),
- Ивано-Франковский городской совет,
- Кагарлыкский городской совет (Киевской области),
- Каменец-Подольский городской совет (Хмельницкой области),
- Киевский городской совет,
- Комарновский городской совет (Львовской области),
- Коцюбинский поселковый совет (Киевской области),
- Кременчугский городской совет (Полтавской области),
- Кролевецкий городской совет (Сумской области),
- Лубенский районный совет (Полтавской области),
- Луцкий городской совет,
- Львовский городской совет,
- Медвинский сельский совет (Киевской области),
- Мирогощанский сельский совет (Ровенской области),
- Немешаевский поселковый совет (Киевской области),
- Путивльский городской совет (Сумской области),
- Радеховский городской совет (Львовской области),
- Райгородокский сельский совет (Житомирской области),
- Славутский городской совет (Хмельницкой области),
- Ставищенский поселковый совет (Киевской области),
- Старосамборский городской совет (Львовской области),
- Стрыйский городской совет (Львовской области),
- Сутисковский поселковый совет (Винницкой области),
- Тростянецкий городской совет (Сумской области),
- Ужгородский городской совет,
- Хмельницкий городской совет,
- Червоноградский городской совет (Львовской области),
- Черновицкий городской совет,
- Черниговский районный совет,
- Черниговский городской совет,
- Юрьевский поселковый совет (Днепропетровской области).
Контекст:
Верховная Рада поддержала проект закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о реформировании сферы градостроительной деятельности" в первом чтении 1 июля 2021 года. Авторы документа предложили изменения в шесть кодексов и 21 закон. Они рассчитывают, что принятие проекта закона не только позволит снизить коррупционные риски и повысить публичность и прозрачность в этой области, но и четко определит права, обязанности, ответственность участников строительства.
1 декабря 2022 года законопроект был снят с рассмотрения парламентом. На его доработке настаивали Ассоциация городов Украины, мэры городов, Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК), Министерство культуры и информполитики, Национальный союз архитекторов Украины.
13 декабря Верховная Рада приняла законопроект в целом. За него проголосовали 228 депутатов.
Петиция за ветирование законопроекта набрала необходимые для рассмотрения президентом 25 тыс. голосов в первые сутки голосования, на момент публикации новости ее подписало больше 42 тыс. человек.