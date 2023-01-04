За вето на законопроект №5655 проголосовало более 700 депутатов местных советов

Петиция за ветирование законопроекта набрала необходимые для рассмотрения президентом 25 тыс. голосов в первые сутки голосования Фото: rbc.ua

Депутаты 44 сельских, поселковых и городских советов обращают внимание президента Украины на необходимость сохранения достижений реформы децентрализации, которые, по их мнению, уничтожает проект закона №5655, и просят ветировать его.

Ассоциация городов Украины также направляла президенту постатейное обоснование аргументов о необходимости применения вето.

"По состоянию на 3 января 2022 года к президенту Украины о применении им вето к законопроекту №5655 обратилось 44 сельских, поселковых, городских совета, большинство из состава которых составляет свыше 700 народных избранников", – отметили в Ассоциации и привели список.

Бережанский городской совет (Тернопольской области),

Белопольский городской совет (Сумской области),

Великогаевский сельский совет (Тернопольской области),

Великодальницкий сельский совет (Одесской области),

Великодымерский поселковый совет (Киевской области),

Винницкий городской совет,

Ворожбянский городской совет (Сумской области),

Гайворонский городской совет (Кировоградской области),

Городковский сельский совет (Винницкой области),

Городнянский городской совет (Черниговской области),

Девичковский сельский совет (Киевская область),

Днепровский городской совет,

Долинский городской совет (Ивано-Франковской области),

Загвоздянский сельский совет (Ивано-Франковской области),

Ивано-Франковский городской совет,

Кагарлыкский городской совет (Киевской области),

Каменец-Подольский городской совет (Хмельницкой области),

Киевский городской совет,

Комарновский городской совет (Львовской области),

Коцюбинский поселковый совет (Киевской области),

Кременчугский городской совет (Полтавской области),

Кролевецкий городской совет (Сумской области),

Лубенский районный совет (Полтавской области),

Луцкий городской совет,

Львовский городской совет,

Медвинский сельский совет (Киевской области),

Мирогощанский сельский совет (Ровенской области),

Немешаевский поселковый совет (Киевской области),

Путивльский городской совет (Сумской области),

Радеховский городской совет (Львовской области),

Райгородокский сельский совет (Житомирской области),

Славутский городской совет (Хмельницкой области),

Ставищенский поселковый совет (Киевской области),

Старосамборский городской совет (Львовской области),

Стрыйский городской совет (Львовской области),

Сутисковский поселковый совет (Винницкой области),

Тростянецкий городской совет (Сумской области),

Ужгородский городской совет,

Хмельницкий городской совет,

Червоноградский городской совет (Львовской области),

Черновицкий городской совет,

Черниговский районный совет,

Черниговский городской совет,

Юрьевский поселковый совет (Днепропетровской области).