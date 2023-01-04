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За вето на законопроект №5655 проголосовало более 700 депутатов местных советов

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Петиция за ветирование законопроекта набрала необходимые для рассмотрения президентом 25 тыс. голосов в первые сутки голосования
Петиция за ветирование законопроекта набрала необходимые для рассмотрения президентом 25 тыс. голосов в первые сутки голосования
Фото: rbc.ua

Более 700 депутатов местных советов поддержали обращение к президенту Украины с призывом ветировать градостроительный законопроект №5655. Об этом сообщила 3 января Ассоциация городов Украины.

Депутаты 44 сельских, поселковых и городских советов обращают внимание президента Украины на необходимость сохранения достижений реформы децентрализации, которые, по их мнению, уничтожает проект закона №5655, и просят ветировать его.

Ассоциация городов Украины также направляла президенту постатейное обоснование аргументов о необходимости применения вето.

"По состоянию на 3 января 2022 года к президенту Украины о применении им вето к законопроекту №5655 обратилось 44 сельских, поселковых, городских совета, большинство из состава которых составляет свыше 700 народных избранников", – отметили в Ассоциации и привели список.

  • Бережанский городской совет (Тернопольской области),
  • Белопольский городской совет (Сумской области),
  • Великогаевский сельский совет (Тернопольской области),
  • Великодальницкий сельский совет (Одесской области),
  • Великодымерский поселковый совет (Киевской области),
  • Винницкий городской совет,
  • Ворожбянский городской совет (Сумской области),
  • Гайворонский городской совет (Кировоградской области),
  • Городковский сельский совет (Винницкой области),
  • Городнянский городской совет (Черниговской области),
  • Девичковский сельский совет (Киевская область),
  • Днепровский городской совет,
  • Долинский городской совет (Ивано-Франковской области),
  • Загвоздянский сельский совет (Ивано-Франковской области),
  • Ивано-Франковский городской совет,
  • Кагарлыкский городской совет (Киевской области),
  • Каменец-Подольский городской совет (Хмельницкой области),
  • Киевский городской совет,
  • Комарновский городской совет (Львовской области),
  • Коцюбинский поселковый совет (Киевской области),
  • Кременчугский городской совет (Полтавской области),
  • Кролевецкий городской совет (Сумской области),
  • Лубенский районный совет (Полтавской области),
  • Луцкий городской совет,
  • Львовский городской совет,
  • Медвинский сельский совет (Киевской области),
  • Мирогощанский сельский совет (Ровенской области),
  • Немешаевский поселковый совет (Киевской области),
  • Путивльский городской совет (Сумской области),
  • Радеховский городской совет (Львовской области),
  • Райгородокский сельский совет (Житомирской области),
  • Славутский городской совет (Хмельницкой области),
  • Ставищенский поселковый совет (Киевской области),
  • Старосамборский городской совет (Львовской области),
  • Стрыйский городской совет (Львовской области),
  • Сутисковский поселковый совет (Винницкой области),
  • Тростянецкий городской совет (Сумской области),
  • Ужгородский городской совет,
  • Хмельницкий городской совет,
  • Червоноградский городской совет (Львовской области),
  • Черновицкий городской совет,
  • Черниговский районный совет,
  • Черниговский городской совет,
  • Юрьевский поселковый совет (Днепропетровской области).
Контекст:

Верховная Рада поддержала проект закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о реформировании сферы градостроительной деятельности" в первом чтении 1 июля 2021 года. Авторы документа предложили изменения в шесть кодексов и 21 закон. Они рассчитывают, что принятие проекта закона не только позволит снизить коррупционные риски и повысить публичность и прозрачность в этой области, но и четко определит права, обязанности, ответственность участников строительства.

1 декабря 2022 года законопроект был снят с рассмотрения парламентом. На его доработке настаивали Ассоциация городов Украины, мэры городов, Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК), Министерство культуры и информполитики, Национальный союз архитекторов Украины.

13 декабря Верховная Рада приняла законопроект в целом. За него проголосовали 228 депутатов.

Петиция за ветирование законопроекта набрала необходимые для рассмотрения президентом 25 тыс. голосов в первые сутки голосования, на момент публикации новости ее подписало больше 42 тыс. человек.

Теги: Верховная Рада, коррупция, петиция, строительство, децентрализация, вето, законопроект, президент, Ассоциация городов Украины, реформа, обращение
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