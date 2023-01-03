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Шуляк по пунктам ответила на критику законопроекта о градостроительстве

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Елена Шуляк: Мы держим постоянную связь с представителями профессиональной среды и антикоррупционными организациями для продолжения открытого диалога
Елена Шуляк: Мы держим постоянную связь с представителями профессиональной среды и антикоррупционными организациями для продолжения открытого диалога
Фото: stopcor.org

Украине давно необходима была реформа градостроительства, которая бы привнесла новые принципы взаимодействия для развития городов, и именно для этого был разработан законопроект №5655, заявила в колонке для ZN.UA глава партии "Слуга народа", народный депутат Елена Шуляк.

"Главные бенефициары нового закона – это, конечно же, общины. В поддержку законопроекта выступила Всеукраинская ассоциация общин, насчитывающая свыше 800 общин по всей Украине. Но ряд мэров крупных городов выступили против. В своем обращении к президенту Украины по поводу ветирования закона (его подписали немногие, всего 39 мэров со всей Украины) Ассоциация городов Украины перечисляет восемь ключевых претензий к документу. Иногда это обобщенные позиции, которые могут свидетельствовать о непонимании самих основ реформы. Иногда – отдельные детали или исключения в нормах, которые подаются вне контекста или безальтернативные", – написала политик.

Она написала в своей колонке комментарий к каждому из восьми пунктов.

В частности, Шуляк отметила, что ответственность регистраторов за невыполнение или нарушение закона предусмотрена общими нормами законодательства и не требует отдельного урегулирования в сфере градостроительства. По ее словам, в рамках реформы предусмотрено усиление ответственности всех участников градостроительства, в частности и регистраторов.

Ассоциация городов Украины заявляла, что законопроект стимулирует самовольное строительство, так как вводится обязанность возмещения его стоимости органом местного самоуправления в случае принятия судом решения о незаконности строительства, отметила нардеп.

"Согласно законопроекту №5655, объект самовольного строительства может быть принудительно демонтирован без какой-либо компенсации застройщику и, наоборот, за счет застройщика. Но Ассоциация городов Украины сделала акцент на самой возможности предоставления компенсации за объект самовольного строительства, несмотря на то, что речь идет о конкретных случаях, возможных при определенных обстоятельствах. Во-первых, суд должен установить возможность существования здания: что не нарушены права третьих лиц, нет рисков возникновения аварийной ситуации, у земельного участка соответствующее назначение и тому подобное. Во-вторых, владелец земельного участка должен не возражать против существования здания, и тогда суд может признать его владельцем самовольно возведенного объекта", – пояснила Шуляк. 

Также она заявила, что вопреки утверждениям критиков, законопроект не легализует незаконное строительство, которое уже существует, до вступления закона в силу.

"Это очередное утверждение, не соответствующее действительности. Объекты, построенные без получения права на выполнение строительных работ, могут приниматься в эксплуатацию, только если они соответствуют критериям для объектов, которые могут сооружаться на основании строительного паспорта. Речь идет о конкретных определенных законом случаях, и это не является законодательной новеллой, ведь аналогичная норма была и в старом законе. Еще один тип объектов, которые возводились без получения права на выполнение строительных работ и могут приниматься в эксплуатацию, – это объекты сельскохозяйственного назначения также с определенными критериями. Они должны соответствовать критериям объектов с незначительным классом последствий (СС1). Такая норма обусловлена необходимостью обеспечить продовольственную безопасность, в частности в условиях военного положения. Никаких других исключений новый закон не предусматривает", – написала политик.

Разбирая другие замечания к законопроекту, Шуляк отметила, что контроль и надзор за застройщиками не передается частному бизнесу, как утверждают несогласные с реформой, а происходит демонополизация функций контроля для снижения коррупционных рисков – заказчик может сам выбирать орган контроля, если речь не идет о сложном инфраструктурном проекте или объекте культурного наследия. Что касается претензии об ограничении возможностей органов местного самоуправления в части надзора и контроля за строительством, нардеп подчеркнула: у них таких полномочий раньше не было.

"Органы местного самоуправления получат новые полномочия. В частности, они могут осуществлять градостроительный контроль, если заказчик строительства выбрал их в качестве контролера. Они осуществляют градостроительный контроль всегда за объектами самовольного строительства – в случае невыполнения предписаний органа градостроительного контроля. Важным нововведением является то, что постоянный мониторинг застройки в общинах становится обязанностью, а не возможностью для органов местного самоуправления. В этом контексте удивляет, что возмущение вызывают технические методы ведения мониторинга. Мониторинг застройки не должен дублировать градостроительный контроль, ведь это две разные функции, и их выполнение одним субъектом было бы конфликтом интересов. Предусмотренных законопроектом методов мониторинга более чем достаточно. Все документы и отчеты находятся в электронной системе, к которой ОМС будет иметь полный доступ", – заявила Шуляк.

Она отметила, что вместе с Министерством развития общин, территорий и инфраструктуры и Министерством цифровой трансформации работает над донесением "настоящего содержания реформы и законопроекта №5655".

"Мы держим постоянную связь с представителями профессиональной среды и антикоррупционными организациями для продолжения открытого диалога и привлечения общественности к успешной реализации реформы градостроительства", – резюмировала народный депутат.

Контекст:

Верховная Рада поддержала проект закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о реформировании сферы градостроительной деятельности" в первом чтении 1 июля 2021 года. Авторы документа предложили изменения в шесть кодексов и 21 закон. Они рассчитывают, что принятие проекта закона не только позволит снизить коррупционные риски и повысить публичность и прозрачность в этой области, но и четко определит права, обязанности, ответственность участников строительства.

1 декабря 2022 года законопроект был снят с рассмотрения парламентом. На его доработке настаивали Ассоциация городов Украины, мэры городов, Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК), Министерство культуры и информполитики, Национальный союз архитекторов Украины.

13 декабря Верховная Рада приняла законопроект в целом. За него проголосовали 228 депутатов.

Теги: Верховная Рада, коррупция, бизнес, самоуправление, строительство, застройка, законодательство, парламент, закон, законопроект, Ассоциация городов Украины, реформа, инфраструктура, Слуга народа, Елена Шуляк, критика
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