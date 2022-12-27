Военнослужащий потребовал отставки Шуляк после ее визита к тяжелораненому бойцу, который критиковал законопроект №5655

"Я почти не писал о политике с тех пор, как в ВСУ. Не критиковал власть. Но уже неделю меня мучает тот случай (зачеркнуто), то скотство, которое совершила Елена Шуляк. Если бы такое сделал какой-нибудь Коля Котлето-Митбол или Марьяся Безумная – оно бы и не удивительно было. Даже не обратил бы внимания. Но, курва! Это лидер партии "Слуга народа", глава партии, владеющей, по сути, монопольной властью в нашей стране! Я даже боюсь представить, какой нужно иметь уровень у...банства, чтобы прийти в госпиталь к тяжелораненому Олегу Симорозу и унижать бойца из-за его критики протянутого "слугами" совместно с недобитками-опзжопами абсолютно лоббистского и коррупционного закона о градостроительстве. Унижать и угрожать в то время, когда он даже не может встать и выкинуть ее из палаты, потому что потерял ноги на войне", – написал он.

Дмитрик считает, что для решения проблемы необходима реакция президента страны.

"Хуже всего в этой ситуации то, что больше недели никакой реакции нет от верховного главнокомандующего, который обязан защищать бойцов. Как и нет реакции от настоящего единственного лидера "слуг", который должен реагировать на такие, мягко говоря, зашквары. По "странному" совпадению – это один человек. Президент [Владимир] Зеленский. Ждать искреннего раскаяния и извинений от Шуляк – бесполезно. Поэтому жду от президента единственно правильных шагов в этой ситуации: снять Шуляк с поста главы партии и всех должностей в нашем государстве, в частности – [отстранить от] руководства парламентского комитета по градостроительству и местному самоуправлению. И не нужно рассказывать сказки, что "это не полномочиях президента". Как раз тот случай, когда может. И должен это сделать! Ибо не имеет морального права... с таким отношением к героям представлять власть Украины!" – заявил офицер.