Военнослужащий потребовал отставки Шуляк после ее визита к тяжелораненому бойцу, который критиковал законопроект №5655

"Я почти не писал о политике с тех пор, как в ВСУ. Не критиковал власть. Но уже неделю меня мучает тот случай (зачеркнуто), то скотство, которое совершила Елена Шуляк. Если бы такое сделал какой-нибудь Коля Котлето-Митбол или Марьяся Безумная – оно бы и не удивительно было. Даже не обратил бы внимания. Но, курва! Это лидер партии "Слуга народа", глава партии, владеющей, по сути, монопольной властью в нашей стране! Я даже боюсь представить, какой нужно иметь уровень у...банства, чтобы прийти в госпиталь к тяжелораненому Олегу Симорозу и унижать бойца из-за его критики протянутого "слугами" совместно с недобитками-опзжопами абсолютно лоббистского и коррупционного закона о градостроительстве. Унижать и угрожать в то время, когда он даже не может встать и выкинуть ее из палаты, потому что потерял ноги на войне", – написал он.
Дмитрик считает, что для решения проблемы необходима реакция президента страны.
"Хуже всего в этой ситуации то, что больше недели никакой реакции нет от верховного главнокомандующего, который обязан защищать бойцов. Как и нет реакции от настоящего единственного лидера "слуг", который должен реагировать на такие, мягко говоря, зашквары. По "странному" совпадению – это один человек. Президент [Владимир] Зеленский. Ждать искреннего раскаяния и извинений от Шуляк – бесполезно. Поэтому жду от президента единственно правильных шагов в этой ситуации: снять Шуляк с поста главы партии и всех должностей в нашем государстве, в частности – [отстранить от] руководства парламентского комитета по градостроительству и местному самоуправлению. И не нужно рассказывать сказки, что "это не полномочиях президента". Как раз тот случай, когда может. И должен это сделать! Ибо не имеет морального права... с таким отношением к героям представлять власть Украины!" – заявил офицер.
Симороз выступает против принятия законопроекта №5565 (он уже проголосован в двух чтениях и передан на подпись президенту). 13 декабря, в день, когда Рада приняла законопроект в целом, военнослужащий заявил, что эта законодательная инициатива – "в интересах строительной мафии". Обращаясь к Шуляк, он отметил, что "немного не за это воевал и отдал две ноги".
17 декабря Симороз заявил, что Шуляк три дня назад "ворвалась" к нему в госпиталь, где он лечится, чтобы "выяснять отношения" из-за законопроекта №5565. Военнослужащий опубликовал видео, где показан его разговор с Шуляк в палате.
После этого политик опубликовала пост с извинениями, но Симороз заявил, что не принимает извинения Шуляк.
"Извинение" Шуляк передо мной является просто отвратительным фарсом и издевательством! Во-первых, появилось оно на шестой день только после огромного скандала и когда народные депутаты – "слуги" начали писать из-за нее заявления о выходе из партии, главой которой она является. Во-вторых, начала прикрываться передовой, что максимально мерзко и цинично, потому что где передовая, а где Шуляк, думаю, всем понятно", – заявил Симороз.