Раненый военнослужащий Симороз заявил, что не принимает извинения нардепа Шуляк, которая приходила к нему в палату

Олег Симороз: Шуляк банально не понимает, за что ей надо извиниться. Более того, она даже не упоминает по имени того, перед кем якобы "извиняется" Скриншот: Олег Симороз / Facebook

"Извинение" Шуляк передо мной является просто отвратительным фарсом и издевательством! Во-первых, появилось оно на шестой день, и только после огромного скандала, и когда народные депутаты "слуги" начали писать из-за нее заявления на выход из партии, главой которой она является. Во-вторых, начала прикрываться передовой, что максимально мерзко и цинично, потому что где передовая, а где Шуляк, думаю, всем понятно. Дальше пошла дешевая "до слез" спекуляция на тему финансирования армии ее партией "слуг". У правящей партии есть рычаги национализировать активы олигархов, а она пишет о пожертвовании в 130 млн грн, я чуть не заплакал от ее "жертвенности" – написал Симороз.

"Вишенкой на тортике" он назвал ту часть текста, которая должна считаться самим "извинением".

"Если я чем-то его оскорбила". То есть Шуляк банально не понимает, за что ей надо извиниться. Более того, она даже не упоминает по имени того, перед кем якобы "извиняется". Но сразу после этого ее сообщения пошла массовая джинса в украинских СМИ о том, как она якобы "извинилась", как она "приходила не из-за закона", как она "хотела помочь" и тому подобное, несмотря на то, что на видео нашего общения четко слышно, как на самом деле она пришла выяснять со мной отношения из-за моего резонансного сообщения о ее преступном законопроекте №5655", – заявил военнослужащий.

Он считает, что журналисты взяли за это деньги, и назвал эти заработки "кровавыми".

"Шуляк еще рассказывает, что хочет дать ветеранам "уверенность в том, что они должны играть ведущую роль в восстановлении страны", и что "не хотела, не планировала и не стремилась" меня оскорблять, но при этом ворвалась в палату без предупреждения меня или моих близких и начала пытаться мне объяснять, что я неправильно понял ее антинародный законопроект, хотела сделать из меня дурака, примитивно лгала в лицо и даже намекнула на то, что я взял деньги за свое сообщение (это же все есть на видео!)" – написал Симороз.

По словам военнослужащего, он не принимает такие извинения Шуляк.

"Елена, это – дно, и констатация того, что вы живете по принципу вседозволенности. Но на самом деле очень хорошо, что вы даже не задумались, почему нужно спрашивать у военного с двумя ампутациями ног, который лежит в военном госпитале, разрешения на встречу. Почему нужно сначала узнать, хочет ли он вообще вас видеть и с вами "дискутировать", хорошо зная его отношение к вам. Ведь это ярко иллюстрирует ваше настоящее отношение к украинской армии, в отличие от ваших басен о передовой, которыми вы пытаетесь прикрыть свою низость. И наконец: я не принимаю эти так называемые "извинения" (хотя точнее их было бы назвать "продолжением издевательств надо мной")! Я обращаюсь к президенту и повторяю призыв нашей партии Народовластия: избавьтесь наконец от одиозного слуги строительной мафии Елены Шуляк! Ветируйте антинародный законопроект №5655!" – подытожил он.