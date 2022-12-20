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Шуляк заявила, что не хотела обидеть раненого военнослужащего, когда приходила к нему в палату. Она извинилась

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Шуляк: Если какие-то мои поступки или слова чем-то обидели бойца, я прошу прощения. Я точно этого не хотела
Шуляк: Если какие-то мои поступки или слова чем-то обидели бойца, я прошу прощения. Я точно этого не хотела
Фото: Olena Shuliak / Facebook

Глава партии "Слуга народа", нардеп от этой фракции Елена Шуляк 20 декабря в Facebook опубликовала заявление, в котором извинилась за инцидент с ее визитом в палату к украинскому юристу и военнослужащему Олегу Симорозу.

Она заявила, что за 300 дней полномасштабного вторжения РФ главное ее чувство – чувство благодарности к украинским защитникам.

"300 дней обороны. Главное чувство – безграничная благодарность. Благодарность к нашим украинским воинам. Каждый день каждое дело направлено на одно – как поддержать, как помочь тем, кто сегодня защищает страну, как дать им уверенность в том, что они должны играть ведущую роль в восстановлении страны. Именно это и является целью моих встреч и общения с защитниками. Не только в тылу, но и на фронте – в Купянске, Херсоне, а неделю назад – и в Бахмуте. Именно для этого реальные дела нашей партии: непосредственная помощь военным подразделениям и направление 130 млн грн партийных средств на нужды армии", – написала Шуляк.

Нардеп отметила, что, как и многие украинцы, сейчас находится не на фронте.

"Но то, как оно там, видела своими глазами, знаю из первых уст. И если какие-то мои поступки или слова чем-то обидели бойца, я прошу прощения. Я точно этого не хотела, не планировала и не стремилась. А если это так было воспринято – извиняюсь. Я, как и все мы, в вечном долгу перед военными и волонтерами, стоящими на защите нашего государства, нашей страны, нашей жизни", – добавила она.

https://www.facebook.com/el.shuliak/posts/pfbid0CQE8fmXSgsmDWhR6vbvkt9a3LLi2TywitVSKBRDhpHnAmwQL5yCnhTGj7SuZaC9ml

Контекст:

Симороз выступает против принятия законопроекта №5565 (он уже проголосован в двух чтениях и передан на подпись президенту). 13 декабря, в день, когда Рада приняла законопроект в целом, военнослужащий заявил, что эта законодательная инициатива – "в интересах строительной мафии". Обращаясь к Шуляк, он отметил, что "немного не за это воевал и отдал две ноги".

17 декабря Симороз заявил, что Шуляк три дня назад "ворвалась" к нему в госпиталь, где он лечится, чтобы "выяснять отношения" из-за законопроекта №5565. Военнослужащий опубликовал видео, где показан его разговор с Шуляк в палате.

В Ассоциации городов Украины перед принятием документа во втором чтении выступали против него. Главы городов, сел и поселков считают, что он приведет к монополизации строительного рынка, лишит общественность и местную власть возможности влиять на незаконные застройки, приведет к компенсации самовольным застройщикам из местного бюджета, нарушит права владельцев земельных участков и уничтожит достижения децентрализации.

Вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров поддержал законопроект и высказал мнение, что в Украине впервые на уровне закона предлагают убрать чиновников от принятия решений в строительной сфере, "автоматизируя их на основании прозрачных алгоритмов и проверки данных в других реестрах и кадастрах".

Теги: застройка, госпиталь, законопроект, военнослужащий, Слуга народа, партия, Елена Шуляк, нардеп, восстановление
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