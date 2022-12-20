Шуляк заявила, что не хотела обидеть раненого военнослужащего, когда приходила к нему в палату. Она извинилась

Шуляк: Если какие-то мои поступки или слова чем-то обидели бойца, я прошу прощения. Я точно этого не хотела Фото: Olena Shuliak / Facebook

Она заявила, что за 300 дней полномасштабного вторжения РФ главное ее чувство – чувство благодарности к украинским защитникам.

"300 дней обороны. Главное чувство – безграничная благодарность. Благодарность к нашим украинским воинам. Каждый день каждое дело направлено на одно – как поддержать, как помочь тем, кто сегодня защищает страну, как дать им уверенность в том, что они должны играть ведущую роль в восстановлении страны. Именно это и является целью моих встреч и общения с защитниками. Не только в тылу, но и на фронте – в Купянске, Херсоне, а неделю назад – и в Бахмуте. Именно для этого реальные дела нашей партии: непосредственная помощь военным подразделениям и направление 130 млн грн партийных средств на нужды армии", – написала Шуляк.

Нардеп отметила, что, как и многие украинцы, сейчас находится не на фронте.

"Но то, как оно там, видела своими глазами, знаю из первых уст. И если какие-то мои поступки или слова чем-то обидели бойца, я прошу прощения. Я точно этого не хотела, не планировала и не стремилась. А если это так было воспринято – извиняюсь. Я, как и все мы, в вечном долгу перед военными и волонтерами, стоящими на защите нашего государства, нашей страны, нашей жизни", – добавила она.