Шмыгаль анонсировал внедрение в Украине института префектов – должностных лиц, которые будут осуществлять админнадзор на местах

После завершения в Украине военного положения актуальны изменения в Конституцию, которые финализируют реформу децентрализации, отметил Шмыгаль Фото: kmu.gov.ua

Об этом 3 января на первом заседании правительства в 2023 году рассказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Видеозапись вступительной речи главы Кабмина опубликована на его странице в Facebook.

"Продолжение реформы децентрализации. Речь идет о внедрении института префектов – должностных лиц, которые будут осуществлять административный надзор на местах. Префекты – это неполитические лица, которые будут представлять государство и следить за конституционностью принятых на местах решений", – пояснил Шмыгаль.

По словам премьера, за образец украинской модели "взят лучший европейский опыт, доказавший свою эффективность".

"После завершения военного положения актуальны и изменения в Конституцию, которые финализируют реформу децентрализации. В результате получим сбалансированную, действенную и европейскую систему управления с состоятельными общинами", – отметил Шмыгаль.

В случае введения в Украине института префектов, они должны выполнять роль связных между Киевом и регионами, в которых будут представителями центральной власти, чтобы "реакция власти на различные события была быстрее", говорил Шмыгаль в феврале 2020 года.