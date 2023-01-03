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Шмыгаль анонсировал внедрение в Украине института префектов – должностных лиц, которые будут осуществлять админнадзор на местах

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После завершения в Украине военного положения актуальны изменения в Конституцию, которые финализируют реформу децентрализации, отметил Шмыгаль
После завершения в Украине военного положения актуальны изменения в Конституцию, которые финализируют реформу децентрализации, отметил Шмыгаль
Фото: kmu.gov.ua

Продолжение реформы децентрализации в Украине предусматривает внедрение института префектов.

Об этом 3 января на первом заседании правительства в 2023 году рассказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Видеозапись вступительной речи главы Кабмина опубликована на его странице в Facebook.

"Продолжение реформы децентрализации. Речь идет о внедрении института префектов – должностных лиц, которые будут осуществлять административный надзор на местах. Префекты – это неполитические лица, которые будут представлять государство и следить за конституционностью принятых на местах решений", – пояснил Шмыгаль.

По словам премьера, за образец украинской модели "взят лучший европейский опыт, доказавший свою эффективность".

"После завершения военного положения актуальны и изменения в Конституцию, которые финализируют реформу децентрализации. В результате получим сбалансированную, действенную и европейскую систему управления с состоятельными общинами", – отметил Шмыгаль.

https://www.facebook.com/dshmyhal/videos/1359867451492158/

В случае введения в Украине института префектов, они должны выполнять роль связных между Киевом и регионами, в которых будут представителями центральной власти, чтобы "реакция власти на различные события была быстрее", говорил Шмыгаль в феврале 2020 года.

Контекст:

Реформа децентрализации в Украине началась в 2014 году. Процесс создания новых административно-территориальных единиц – объединенных территориальных общин – стартовал в 2015-м.

31 августа 2015 года Верховная Рада приняла в первом чтении изменения в Конституцию относительно децентрализации. Окончательное принятие соответствующего законопроекта было заблокировано из-за наличия в нем нормы об особенностях местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.

16 апреля 2020 года парламент принял законопроект №2653 о внесении изменений в закон "О местном самоуправлении". Законопроектом, в частности, введено понятие административного центра и территории территориальной общины. После принятия этого закона в "Слуге народа" заявили о завершении реформы децентрализации.

В феврале 2021 года президент Украины Владимир Зеленский анонсировал создание Конгресса местных и региональных властей при президенте (3 июня Конгресс начал работу в Хмельницком). Глава государства считает, что этот орган позволит улучшить отношения между местными чиновниками и центральной властью. Также президент заявил, что реформа децентрализации в Украине еще не завершена.

В конце декабря в Раде создали рабочую группу по изменениям в Конституцию в части децентрализации. Члены рабочей группы должны были подготовить предложения до 1 марта 2022 года.

Теги: Украина, правительство, самоуправление, децентрализация, изменения в Конституцию, реформа, власть, премьер-министр, Денис Шмыгаль, заседание, Кабмин
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