Зеленский поговорил с Сунаком. Среди тем – обучение украинских танкистов и Олимпиада в Париже

"В разговоре с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком поблагодарил за старт тренировок украинских экипажей на Challenger. Также говорили о дальнейшем расширении возможностей украинской армии, разносторонней поддержке Украины на короткую и длинную перспективу. Отдельно подчеркнул: представителям агрессора не место на предстоящей Олимпиаде в Париже", – написал он.

Минобороны Британии информировало 29 января, что украинские военные прибыли в страну, чтобы учиться управлять британскими танками Challenger 2.

4 февраля оборонное ведомство Соединенного Королевства сообщило, что украинские экипажи на этой неделе быстро освоили управление Challenger 2.