Зеленский поговорил с Сунаком. Среди тем – обучение украинских танкистов и Олимпиада в Париже

"В разговоре с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком поблагодарил за старт тренировок украинских экипажей на Challenger. Также говорили о дальнейшем расширении возможностей украинской армии, разносторонней поддержке Украины на короткую и длинную перспективу. Отдельно подчеркнул: представителям агрессора не место на предстоящей Олимпиаде в Париже", – написал он.
Минобороны Британии информировало 29 января, что украинские военные прибыли в страну, чтобы учиться управлять британскими танками Challenger 2.
4 февраля оборонное ведомство Соединенного Королевства сообщило, что украинские экипажи на этой неделе быстро освоили управление Challenger 2.
Tank crews from the Armed Forces of Ukraine have been quick to master the controls of the mighty Challenger 2 this week.— Ministry of Defence * (@DefenceHQ) February 4, 2023
The UK is providing Challenger 2 tanks to Ukraine to help them defend their homeland and retake territory.@DefenceU
* #StandWithUkraine * pic.twitter.com/iHiOmqR14U
Великобритания последовательно поддерживает Украину на фоне российской агрессии, предоставляя финансовую, военную и гуманитарную помощь. Так, в 2022 году Великобритания предоставила Украине военной помощи более чем на £3 млрд, рассказывал Сунак во время визита в Киев 19 ноября.
11 января правительство Великобритании официально подтвердило, что планирует предоставить Украине танки для защиты от российской агрессии. Позднее в правительстве уточнили, что пакет военной помощи будет включать 14 танков Challenger 2 и 30 самоходных артиллерийских установок AS90.
Также Украина получит боевые танки Leopard 2. Германия "на первом этапе" поставит Украине 14 танков. Это часть более крупного плана по созданию двух батальонов, в каждом из которых будет по 40 танков Leopard 2, отметил Der Spiegel. ФРГ вместе с Финляндией, Испанией и Нидерландами создадут один батальон танков Leopard 2A6, а Польша и Норвегия – второй батальон Leopard типа 2А4.
Кроме того, США планируют передать Украине танки Abrams.