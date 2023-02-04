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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский поговорил с Сунаком. Среди тем – обучение украинских танкистов и Олимпиада в Париже

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Зеленский поблагодарил Сунака за старт обучения украинских танкистов
Зеленский поблагодарил Сунака за старт обучения украинских танкистов
Фото: Zelenskiy / Official / Facebook

4 февраля президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком, о чем сообщил в Facebook.

"В разговоре с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком поблагодарил за старт тренировок украинских экипажей на Challenger. Также говорили о дальнейшем расширении возможностей украинской армии, разносторонней поддержке Украины на короткую и длинную перспективу. Отдельно подчеркнул: представителям агрессора не место на предстоящей Олимпиаде в Париже", – написал он.

https://www.facebook.com/zelenskiy.official/posts/pfbid031x5kFawkQQxan317ZSPedUrAWiAWh6UaSbs6vnRsA9Ame1JgmT9fRTc4uzHRdR4l

Минобороны Британии информировало 29 января, что украинские военные прибыли в страну, чтобы учиться управлять британскими танками Challenger 2.

4 февраля оборонное ведомство Соединенного Королевства сообщило, что украинские экипажи на этой неделе быстро освоили управление Challenger 2. 

Контекст:

Великобритания последовательно поддерживает Украину на фоне российской агрессии, предоставляя финансовую, военную и гуманитарную помощь. Так, в 2022 году Великобритания предоставила Украине военной помощи более чем на £3 млрд, рассказывал Сунак во время визита в Киев 19 ноября.

11 января правительство Великобритании официально подтвердило, что планирует предоставить Украине танки для защиты от российской агрессии. Позднее в правительстве уточнили, что пакет военной помощи будет включать 14 танков Challenger 2 и 30 самоходных артиллерийских установок AS90.

Также Украина получит боевые танки Leopard 2. Германия "на первом этапе" поставит Украине 14 танков. Это часть более крупного плана по созданию двух батальонов, в каждом из которых будет по 40 танков Leopard 2, отметил Der Spiegel. ФРГ вместе с ФинляндиейИспанией и Нидерландами создадут один батальон танков Leopard 2A6, а Польша и Норвегия – второй батальон Leopard типа 2А4. 

Кроме того, США планируют передать Украине танки Abrams

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Великобритания, танки, Олимпиада, военные учения, Владимир Зеленский, Британия, Риши Сунак, Leopard, Challenger 2
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