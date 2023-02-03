Зеленский – журналистам: Вам надо объединиться, укрепить дух, напомнить тем, кто отдыхает внутри нашего государства, что мы на войне

Зеленский: Считаю, что в самом начале войны дух был крепче. Мы все были на войне Фото: EPA

Президент отметил, что Россия может усилить давление на востоке Украины.

По его словам, стойкость Украины зависит от вооружения и от мотивации.

"Мотивацию дают не только партнеры. Мотивацию дает дух внутри государства. Считаю, что в самом начале войны дух был крепче. Мы все были на войне. В городах, где не было оккупации, у нас было полное ощущение, что мы все на войне. Сейчас я вижу в некоторых городах, что они на отдыхе", – сказал он.

Зеленский заявил, что считает это "слабостью".

"Я хочу и к вам обратиться, в первую очередь к журналистам, и в первую очередь – к журналистам нашего государства. Вам надо объединиться как можно быстрее, укрепить этот дух, напомнить тем, кто отдыхает внутри нашего государства, что мы все на войне, и напомнить, как все это начиналось. Наша задача – не допустить реванша, не допустить вторжения, которое уже было. Я считаю – еще раз подчеркну – что у нас есть все шансы. Но всем надо понимать, что мы на войне. Она не закончилась. Этот дух, мотивация зависит от каждого из нас. Не обращать внимания иногда на некоторые мелочи, а заниматься главным вопросом нашего государства – война. Я считаю, что без этого духа не будет победы. А без победы не будет Украины. Все в ваших руках. Мы готовы. Надеюсь, вы тоже", – заявил глава государства.