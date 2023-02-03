Зеленский – журналистам: Вам надо объединиться, укрепить дух, напомнить тем, кто отдыхает внутри нашего государства, что мы на войне

Президент отметил, что Россия может усилить давление на востоке Украины.
По его словам, стойкость Украины зависит от вооружения и от мотивации.
"Мотивацию дают не только партнеры. Мотивацию дает дух внутри государства. Считаю, что в самом начале войны дух был крепче. Мы все были на войне. В городах, где не было оккупации, у нас было полное ощущение, что мы все на войне. Сейчас я вижу в некоторых городах, что они на отдыхе", – сказал он.
Зеленский заявил, что считает это "слабостью".
"Я хочу и к вам обратиться, в первую очередь к журналистам, и в первую очередь – к журналистам нашего государства. Вам надо объединиться как можно быстрее, укрепить этот дух, напомнить тем, кто отдыхает внутри нашего государства, что мы все на войне, и напомнить, как все это начиналось. Наша задача – не допустить реванша, не допустить вторжения, которое уже было. Я считаю – еще раз подчеркну – что у нас есть все шансы. Но всем надо понимать, что мы на войне. Она не закончилась. Этот дух, мотивация зависит от каждого из нас. Не обращать внимания иногда на некоторые мелочи, а заниматься главным вопросом нашего государства – война. Я считаю, что без этого духа не будет победы. А без победы не будет Украины. Все в ваших руках. Мы готовы. Надеюсь, вы тоже", – заявил глава государства.
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный в декабре 2022 года предположил, что эскалация боевых действий может произойти в феврале.
Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов в начале января 2023 года сказал, что Украина весной планирует серьезное контрнаступление, в марте бои будут "самыми жаркими".
"Весна – лучший период для возобновления наступления для всех сторон. Мы понимаем, что они будут готовы его начать, и мы, конечно, должны быть готовы к началу", – сказал министр обороны Украины Алексей Резников в середине января.
27 января Bloomberg со ссылкой на источники среди российских чиновников в Кремле сообщило, что Путин планирует новое наступление в Украине и готовится к многолетней войне.
Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов считает, что Россия может начать новое наступление в период до 24 февраля.
1 февраля представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Черняк сообщил, что, по данным разведки, Путин приказал своим войскам захватить всю территорию Донецкой и Луганской областей Украины до марта 2023 года.