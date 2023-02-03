ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский – журналистам: Вам надо объединиться, укрепить дух, напомнить тем, кто отдыхает внутри нашего государства, что мы на войне

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Зеленский: Считаю, что в самом начале войны дух был крепче. Мы все были на войне
Зеленский: Считаю, что в самом начале войны дух был крепче. Мы все были на войне
Фото: EPA

Президент Украины Владимир Зеленский призвал украинских журналистов объединиться на фоне информации о возможной попытке "реванша" со стороны РФ. Об этом он заявил 3 февраля на пресс-конференции по итогам саммита Украина - ЕС, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

Президент отметил, что Россия может усилить давление на востоке Украины.

По его словам, стойкость Украины зависит от вооружения и от мотивации.

"Мотивацию дают не только партнеры. Мотивацию дает дух внутри государства. Считаю, что в самом начале войны дух был крепче. Мы все были на войне. В городах, где не было оккупации, у нас было полное ощущение, что мы все на войне. Сейчас я вижу в некоторых городах, что они на отдыхе", – сказал он.

Зеленский заявил, что считает это "слабостью".

"Я хочу и к вам обратиться, в первую очередь к журналистам, и в первую очередь – к журналистам нашего государства. Вам надо объединиться как можно быстрее, укрепить этот дух, напомнить тем, кто отдыхает внутри нашего государства, что мы все на войне, и напомнить, как все это начиналось. Наша задача – не допустить реванша, не допустить вторжения, которое уже было. Я считаю – еще раз подчеркну – что у нас есть все шансы. Но всем надо понимать, что мы на войне. Она не закончилась. Этот дух, мотивация зависит от каждого из нас. Не обращать внимания иногда на некоторые мелочи, а заниматься главным вопросом нашего государства – война. Я считаю, что без этого духа не будет победы. А без победы не будет Украины. Все в ваших руках. Мы готовы. Надеюсь, вы тоже", – заявил глава государства.

Контекст:

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный в декабре 2022 года предположил, что эскалация боевых действий может произойти в феврале

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов в начале января 2023 года сказал, что Украина весной планирует серьезное контрнаступление, в марте бои будут "самыми жаркими".

"Весна – лучший период для возобновления наступления для всех сторон. Мы понимаем, что они будут готовы его начать, и мы, конечно, должны быть готовы к началу", – сказал министр обороны Украины Алексей Резников в середине января. 

27 января Bloomberg со ссылкой на источники среди российских чиновников в Кремле сообщило, что Путин планирует новое наступление в Украине и готовится к многолетней войне.

Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов считает, что Россия может начать новое наступление в период до 24 февраля.

1 февраля представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Черняк сообщил, что, по данным разведки, Путин приказал своим войскам захватить всю территорию Донецкой и Луганской областей Украины до марта 2023 года.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, Украина, Владимир Зеленский, журналисты, война России против Украины
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