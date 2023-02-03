В Киеве прошла третья встреча государств – участниц "танковой коалиции". Резников заявил, что танки нужны ВСУ для контрнаступления

Об этом глава государства сказал 3 февраля в вечернем видеообращении, опубликованном в Facebook Офиса президента.
"Сегодня же говорил в Киеве с министром обороны Польши – он вместе с другими партнерами и министром обороны Украины принял участие в третьей встрече государств – участниц нашей "танковой коалиции". Делаем все для скорейшего получения нашими воинами современных танков", – отметил Зеленский.
Министры обороны Украины и Польши Алексей Резников и Мариуш Блащак 3 февраля в Киеве провели видеоконференцию с главами минобороны государств – потенциальных доноров танков западного производства для ВСУ, проинформировал пресс-центр оборонного ведомства.
"Танковая инициатива" переросла в "танковую коалицию". Польша была одной из ее инициаторов. Украина получит современные танки натовского стандарта. Это будут Leopard, Abrams, Challenger, французские легкие танки AMX-10. С нашими партнерами во время видеоконференции мы обсудили потребности ВСУ, сроки обучения наших воинов, другие важные вопросы. Следующая встреча представителей "танковой коалиции" состоится в середине февраля в Брюсселе", – рассказал Резников.
Он добавил, что танки нужны ВСУ для контрнаступления – украинская армия использует их как "стальной кулак", чтобы прорвать линии обороны российских оккупантов.
По словам Блащака, получение Украиной тяжелого оружия – "очень важный шаг на фоне вероятного наступления россиян".
"Свободная Украина – это гарантия свободной Польши. Об этом еще в 2008 году сказал покойный президент Лех Качиньский. Независимо от того, какая Россия, белая или красная, она совершает военные преступления и убивает людей. Весь мир, Польша и Европа должны остановить это. Поэтому мы с вами и поддерживаем Украину", – подчеркнул Блащак.
Западные партнеры согласились предоставить Украине современные танки для защиты от российской агрессии.
11 января президент Польши Анджей Дуда заявил, что Украина получит немецкие танки Leopard от коалиции союзников, одним из участников которой является Польша. Дуда сказал, что Польша передаст Украине роту Leopard.
25 января правительство Германии приняло решение о предоставлении Украине основных боевых танков Leopard 2. ФРГ "на первом этапе" поставит Украине 14 танков. Это часть более крупного плана по созданию двух батальонов, в каждом из которых будет по 40 танков Leopard 2, отметил Der Spiegel. ФРГ вместе с Финляндией, Испанией и Нидерландами создадут один батальон танков Leopard 2A6, а Польша и Норвегия – второй батальон Leopard типа 2А4. Кроме того, четыре танка Leopard 2 Украине передаст Канада.
Великобритания намерена поставить Украине 14 танков Challenger 2. США предоставят Украине 31 танк Abrams.
На первом этапе Украина получит от союзников до 140 современных танков, "танковая коалиция" сейчас насчитывает 12 участников, сообщили 31 января в МИД Украины.