В Киеве прошла третья встреча государств – участниц "танковой коалиции". Резников заявил, что танки нужны ВСУ для контрнаступления

Блащак и Резников (на фото) приняли участие в третьей встрече государств – участниц "танковой коалиции", рассказал Зеленский Фото: mil.gov.ua

Об этом глава государства сказал 3 февраля в вечернем видеообращении, опубликованном в Facebook Офиса президента.

"Сегодня же говорил в Киеве с министром обороны Польши – он вместе с другими партнерами и министром обороны Украины принял участие в третьей встрече государств – участниц нашей "танковой коалиции". Делаем все для скорейшего получения нашими воинами современных танков", – отметил Зеленский.

Министры обороны Украины и Польши Алексей Резников и Мариуш Блащак 3 февраля в Киеве провели видеоконференцию с главами минобороны государств – потенциальных доноров танков западного производства для ВСУ, проинформировал пресс-центр оборонного ведомства.

"Танковая инициатива" переросла в "танковую коалицию". Польша была одной из ее инициаторов. Украина получит современные танки натовского стандарта. Это будут Leopard, Abrams, Challenger, французские легкие танки AMX-10. С нашими партнерами во время видеоконференции мы обсудили потребности ВСУ, сроки обучения наших воинов, другие важные вопросы. Следующая встреча представителей "танковой коалиции" состоится в середине февраля в Брюсселе", – рассказал Резников.

Он добавил, что танки нужны ВСУ для контрнаступления – украинская армия использует их как "стальной кулак", чтобы прорвать линии обороны российских оккупантов.

По словам Блащака, получение Украиной тяжелого оружия – "очень важный шаг на фоне вероятного наступления россиян".

"Свободная Украина – это гарантия свободной Польши. Об этом еще в 2008 году сказал покойный президент Лех Качиньский. Независимо от того, какая Россия, белая или красная, она совершает военные преступления и убивает людей. Весь мир, Польша и Европа должны остановить это. Поэтому мы с вами и поддерживаем Украину", – подчеркнул Блащак.