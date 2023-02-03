ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Киеве прошла третья встреча государств – участниц "танковой коалиции". Резников заявил, что танки нужны ВСУ для контрнаступления

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Блащак и Резников (на фото) приняли участие в третьей встрече государств участниц "танковой коалиции", рассказал Зеленский
Блащак и Резников (на фото) приняли участие в третьей встрече государств – участниц "танковой коалиции", рассказал Зеленский
Фото: mil.gov.ua

Президент Владимир Зеленский выразил благодарность "всем, кто усиливает международные позиции и помогает получать оружие для Украины".

Об этом глава государства сказал 3 февраля в вечернем видеообращении, опубликованном в Facebook Офиса президента.

"Сегодня же говорил в Киеве с министром обороны Польши – он вместе с другими партнерами и министром обороны Украины принял участие в третьей встрече государств – участниц нашей "танковой коалиции". Делаем все для скорейшего получения нашими воинами современных танков", – отметил Зеленский.

https://www.facebook.com/president.gov.ua/videos/504831078484878/

Министры обороны Украины и Польши Алексей Резников и Мариуш Блащак 3 февраля в Киеве провели видеоконференцию с главами минобороны государств – потенциальных доноров танков западного производства для ВСУ, проинформировал пресс-центр оборонного ведомства.

"Танковая инициатива" переросла в "танковую коалицию". Польша была одной из ее инициаторов. Украина получит современные танки натовского стандарта. Это будут Leopard, Abrams, Challenger, французские легкие танки AMX-10. С нашими партнерами во время видеоконференции мы обсудили потребности ВСУ, сроки обучения наших воинов, другие важные вопросы. Следующая встреча представителей "танковой коалиции" состоится в середине февраля в Брюсселе", – рассказал Резников.

Он добавил, что танки нужны ВСУ для контрнаступления  украинская армия использует их как "стальной кулак", чтобы прорвать линии обороны российских оккупантов.

По словам Блащака, получение Украиной тяжелого оружия – "очень важный шаг на фоне вероятного наступления россиян".

"Свободная Украина – это гарантия свободной Польши. Об этом еще в 2008 году сказал покойный президент Лех Качиньский. Независимо от того, какая Россия, белая или красная, она совершает военные преступления и убивает людей. Весь мир, Польша и Европа должны остановить это. Поэтому мы с вами и поддерживаем Украину", – подчеркнул Блащак.

Контекст:

Западные партнеры согласились предоставить Украине современные танки для защиты от российской агрессии. 

11 января президент Польши Анджей Дуда заявил, что Украина получит немецкие танки Leopard от коалиции союзников, одним из участников которой является Польша. Дуда сказал, что Польша передаст Украине роту Leopard.

25 января правительство Германии приняло решение о предоставлении Украине основных боевых танков Leopard 2. ФРГ "на первом этапе" поставит Украине 14 танков. Это часть более крупного плана по созданию двух батальонов, в каждом из которых будет по 40 танков Leopard 2, отметил Der Spiegel. ФРГ вместе с ФинляндиейИспанией и Нидерландами создадут один батальон танков Leopard 2A6, а Польша и Норвегия – второй батальон Leopard типа 2А4. Кроме того, четыре танка Leopard 2 Украине передаст Канада

Великобритания намерена поставить Украине 14 танков Challenger 2. США предоставят Украине 31 танк Abrams

На первом этапе Украина получит от союзников до 140 современных танков, "танковая коалиция" сейчас насчитывает 12 участников, сообщили 31 января в МИД Украины.

Теги: Россия, Украина, Польша, оружие, Брюссель, танки, агрессия, военная помощь, Алексей Резников, коалиция, Минобороны, Владимир Зеленский, Лех Качиньский, ВСУ, война России против Украины, президент, Мариуш Блащак, встреча, обращение, контрнаступление, Leopard, Challenger 2, Abrams
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
В боди и с ирокезом. 59-летняя звезда сериала "Район Мелроуз" Лиза Ринна вышла на подиум в качестве модели. Видео
В боди и с ирокезом. 59-летняя звезда сериала "Район Мелроуз" Лиза Ринна вышла на подиум в качестве модели. Видео
Галина ГРИШИНА
Ткаченко снялся в толстовке с принтом "Путин сдох" и изображением человека, обведенного мелом
Ткаченко снялся в толстовке с принтом "Путин сдох" и изображением человека, обведенного мелом
Галина ГРИШИНА
"Такое впечатление, что я всю жизнь с тобой". Осадчая рассказала, что главное в семейной жизни с Горбуновым. Он поблагодарил ее за сыновей
"Такое впечатление, что я всю жизнь с тобой". Осадчая рассказала, что главное в семейной жизни с Горбуновым. Он поблагодарил ее за сыновей
Галина ГРИШИНА
  Группа MBreeze выпустила клип на песню "В пам'яті". Видео
  Группа MBreeze выпустила клип на песню "В пам'яті". Видео
Галина ГРИШИНА
24-летняя Квиткова снялась в мокром белом купальнике. Фото
24-летняя Квиткова снялась в мокром белом купальнике. Фото
Фанаты Билык опубликовали видео из 90-х, в котором она запечатлена в шортах и футболке на тренировке
Фанаты Билык опубликовали видео из 90-х, в котором она запечатлена в шортах и футболке на тренировке
Галина ГРИШИНА
Модель Буре готова отправить Путину свои фото без одежды и белья, если он "уберется из Украины", хотя сомневается, что он "вообще жив"
Модель Буре готова отправить Путину свои фото без одежды и белья, если он "уберется из Украины", хотя сомневается, что он "вообще жив"
Галина ГРИШИНА
  Группа "Антитіла" выпустила песню "Фортеця Бахмут". Она посвящена украинским защитникам, которые стоят "в самой адовой точке мира". Видео
  Группа "Антитіла" выпустила песню "Фортеця Бахмут". Она посвящена украинским защитникам, которые стоят "в самой адовой точке мира". Видео
Галина ГРИШИНА
  Умер французский дизайнер Пако Рабан
  Умер французский дизайнер Пако Рабан
Галина ГРИШИНА
Мишина показала фото в мокром купальнике
Мишина показала фото в мокром купальнике
"Получала кайф. Играла, а не имитировала". Дорофеева показала стертые до крови пальцы и рассказала, как училась игре на барабанах. Видео
"Получала кайф. Играла, а не имитировала". Дорофеева показала стертые до крови пальцы и рассказала, как училась игре на барабанах. Видео
Галина ГРИШИНА
Билык засветила новое кольцо и рассказала, кто его подарил. Фото
Билык засветила новое кольцо и рассказала, кто его подарил. Фото
Галина ГРИШИНА
Команда украинской военной драмы "Мирный-21" режиссера Сеитаблаева презентовала официальный постер фильма. Фото
Команда украинской военной драмы "Мирный-21" режиссера Сеитаблаева презентовала официальный постер фильма. Фото
Галина ГРИШИНА
Бурмака спела с Линартовичем, который проходит реабилитацию в госпитале после ранения в Соледаре. Видео
Бурмака спела с Линартовичем, который проходит реабилитацию в госпитале после ранения в Соледаре. Видео
Галина ГРИШИНА
В спортивном костюме и облегающем комбинезоне. Лопес показала архивное видео накануне Супербоула 2023
В спортивном костюме и облегающем комбинезоне. Лопес показала архивное видео накануне Супербоула 2023
"Любим заниматься спортом". Цимбалюк рассказал, кто познакомил его с ресторатором Готочкиной и как начинался их роман
"Любим заниматься спортом". Цимбалюк рассказал, кто познакомил его с ресторатором Готочкиной и как начинался их роман
Галина ГРИШИНА
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Мать троих детей Грэм снялась без бюстгальтера (88172)
2
Квиткова снялась топлес на пляже (45756)
3
Dantes сфотографировался с сыном нового бойфренда Дорофеевой и признался в обмане (28299)
4
"Кое-что из архива". Тина Кароль показала, как выглядит в топе без белья (23774)
5
"Зашел на чаек". Как восемь лет назад начинался служебный роман Осадчей и Горбунова. Три самых ярких фото пары до свадьбы и пять после (20432)
6
Квиткова вблизи засветила бюст в ярком купальнике на завязках (14932)
7
Постройневшая на 30 кг Зарицкая показала, как выглядит ее фигура со спины (12360)
8
Джинсовые шорты и массивные сапоги. Дорофеева с разных ракурсов показала, как выглядит в новом образе. Видео (11778)
 
 
 
 