Кулеба о передаче Польшей танков Leopard: Вы помогли снести еще одну стену

"Вы помогли нам снести еще одну стену. Сейчас мы формируем танковую коалицию в поддержку Украины, к которой уже присоединились десятки ответственных и инициативных государств. Чем скорее наша страна получит танки, необходимое тяжелое и технологичное вооружение, тем быстрее мы вытесним Россию к ее границам, восстановим мир в Европе и сможем обеспечить нашим детям достаточную безопасность и процветание", – заявил Кулеба.
Он выразил благодарность Польше и Литве, которые вместе с Украиной входят в "Люблинский треугольник", за их беспрецедентное лидерство в поддержке, непоколебимую позицию и решимость.
"Мы будем помнить эту солидарность, гуманность и гостеприимство, проявленные к украинцам, на протяжении многих поколений", – сказал Кулеба.
Западные партнеры согласились предоставить Украине современные танки для защиты от российской агрессии.
11 января президент Польши Анджей Дуда заявил, что Украина получит немецкие танки Leopard от коалиции союзников, одним из участников которой является Польша. Дуда сказал, что Польша передаст Украине роту Leopard.
25 января правительство Германии приняло решение о предоставлении Украине основных боевых танков Leopard 2. ФРГ "на первом этапе" поставит Украине 14 танков. Это часть более крупного плана по созданию двух батальонов, в каждом из которых будет по 40 танков Leopard 2, отметил Der Spiegel. ФРГ вместе с Финляндией, Испанией и Нидерландами создадут один батальон танков Leopard 2A6, а Польша и Норвегия – второй батальон Leopard типа 2А4. Кроме того, четыре танка Leopard 2 Украине передаст Канада.
Великобритания намерена поставить Украине 14 танков Challenger 2. США предоставят Украине 31 танк Abrams.
27 января министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что Польша начала создание коалиции стран для обеспечения Украины современной военной техникой.
На первом этапе Украина получит от союзников до 140 современных танков, "танковая коалиция" сейчас насчитывает 12 участников, сообщили 31 января в МИД Украины.