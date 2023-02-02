Кулеба о передаче Польшей танков Leopard: Вы помогли снести еще одну стену

"Вы помогли нам снести еще одну стену. Сейчас мы формируем танковую коалицию в поддержку Украины, к которой уже присоединились десятки ответственных и инициативных государств. Чем скорее наша страна получит танки, необходимое тяжелое и технологичное вооружение, тем быстрее мы вытесним Россию к ее границам, восстановим мир в Европе и сможем обеспечить нашим детям достаточную безопасность и процветание", – заявил Кулеба.

Он выразил благодарность Польше и Литве, которые вместе с Украиной входят в "Люблинский треугольник", за их беспрецедентное лидерство в поддержке, непоколебимую позицию и решимость.

"Мы будем помнить эту солидарность, гуманность и гостеприимство, проявленные к украинцам, на протяжении многих поколений", – сказал Кулеба.