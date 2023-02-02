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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Любое такое решение разрушает надежды Путина". Кулеба призвал давать больше оружия Украине

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Кулеба объяснил, почему важно помогать Украине оружием
Кулеба объяснил, почему важно помогать Украине оружием
Фото: Dmytro Kuleba / Facebook

Смелые решения западных партнеров о представлении помощи приближают победу Украины. Об этом сказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью польскому порталу Niezalezna.pl, опубликованном 2 февраля.

"В 2022 году мы побеждали каждый раз, когда вместе принимали сложные, смелые и даже дерзкие решения. Поэтому в ходе переговоров я призываю своих европейских коллег не бояться делать большие шаги. Дайте Украине хорошее оружие, быстро и в большом количестве. Подумайте о важных решениях, которые приблизят день победы. Это касается и решений, которые дадут Украине принципиально новую роль в европейском сообществе", – сказал он.

Министр выразил благодарность партнерам, которые оказывают помощь. Он отметил, что в январе 2023 года поддержку Украине решили оказать в общей сложности 14 стран: США, Великобритания, Германия, Польша, Бельгия, Дания, Эстония, Испания, Канада, Литва, Нидерланды, Норвегия, Финляндия и Швеция.

"Любое такое решение разрушает надежды Путина переломить ход войны в свою пользу", – сказал он.

Министр отметил, что украинская дипломатия руководствуется принципом, что для решительной победы нет табу и запретных тем, касающихся поставок оружия.

Кулеба подчеркнул, что вступление в ЕС сильной Украины с мощным военным, экономическим и человеческим потенциалом укрепит европейское лидерство в мире и повысит влияние Европы на международной арене.

Контекст:

20 января 2023 года президент Украины Владимир Зеленский обратился к участникам восьмого "Рамштайна" с призывом дать Украине современные истребители F-16 и дальнобойные ракеты. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба 23 января заявил, что вопрос передачи Украине боевых самолетов "сдвинулся с мертвой точки".

Кабинет министров Нидерландов рассмотрит возможность поставки истребителей F-16 Украине, если об этом попросит украинское правительство, заявил министр иностранных дел Вопке Хукстра 19 января. 23 января министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас заявил, что Литва поддерживает предоставление Украине западной авиации и считает, что нужно создать систему ее использования. Глава польского правительства Матеуш Моравецкий заявил 30 января, что Варшава будет лоббировать среди союзников поставку Украине истребителей F-16, как это было с немецкими танками Leopard 2.

30 января президент Франции Эммануэль Макрон сказал, что допускает передачу Украине военных самолетов западными партнерами. По словам французского президента, "по определению ничто не исключено".

В свою очередь 30 января президент США Джо Байден заявил, что США не будут поставлять Украине истребители F-16, Белый дом его поддержал.

Евросоюз предоставил Украине военную помощь на сумму почти €12 млрд, заявил 1 февраля высокопоставленный чиновник ЕС, общавшийся с журналистами накануне саммита Украина – ЕС

Теги: оружие, МИД Украины, военная техника, военная помощь, Дмитрий Кулеба, российская агрессия, война России против Украины
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