"Любое такое решение разрушает надежды Путина". Кулеба призвал давать больше оружия Украине

"В 2022 году мы побеждали каждый раз, когда вместе принимали сложные, смелые и даже дерзкие решения. Поэтому в ходе переговоров я призываю своих европейских коллег не бояться делать большие шаги. Дайте Украине хорошее оружие, быстро и в большом количестве. Подумайте о важных решениях, которые приблизят день победы. Это касается и решений, которые дадут Украине принципиально новую роль в европейском сообществе", – сказал он.

Министр выразил благодарность партнерам, которые оказывают помощь. Он отметил, что в январе 2023 года поддержку Украине решили оказать в общей сложности 14 стран: США, Великобритания, Германия, Польша, Бельгия, Дания, Эстония, Испания, Канада, Литва, Нидерланды, Норвегия, Финляндия и Швеция.

"Любое такое решение разрушает надежды Путина переломить ход войны в свою пользу", – сказал он.

Министр отметил, что украинская дипломатия руководствуется принципом, что для решительной победы нет табу и запретных тем, касающихся поставок оружия.

Кулеба подчеркнул, что вступление в ЕС сильной Украины с мощным военным, экономическим и человеческим потенциалом укрепит европейское лидерство в мире и повысит влияние Европы на международной арене.