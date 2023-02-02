"Любое такое решение разрушает надежды Путина". Кулеба призвал давать больше оружия Украине

"В 2022 году мы побеждали каждый раз, когда вместе принимали сложные, смелые и даже дерзкие решения. Поэтому в ходе переговоров я призываю своих европейских коллег не бояться делать большие шаги. Дайте Украине хорошее оружие, быстро и в большом количестве. Подумайте о важных решениях, которые приблизят день победы. Это касается и решений, которые дадут Украине принципиально новую роль в европейском сообществе", – сказал он.
Министр выразил благодарность партнерам, которые оказывают помощь. Он отметил, что в январе 2023 года поддержку Украине решили оказать в общей сложности 14 стран: США, Великобритания, Германия, Польша, Бельгия, Дания, Эстония, Испания, Канада, Литва, Нидерланды, Норвегия, Финляндия и Швеция.
"Любое такое решение разрушает надежды Путина переломить ход войны в свою пользу", – сказал он.
Министр отметил, что украинская дипломатия руководствуется принципом, что для решительной победы нет табу и запретных тем, касающихся поставок оружия.
Кулеба подчеркнул, что вступление в ЕС сильной Украины с мощным военным, экономическим и человеческим потенциалом укрепит европейское лидерство в мире и повысит влияние Европы на международной арене.
20 января 2023 года президент Украины Владимир Зеленский обратился к участникам восьмого "Рамштайна" с призывом дать Украине современные истребители F-16 и дальнобойные ракеты. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба 23 января заявил, что вопрос передачи Украине боевых самолетов "сдвинулся с мертвой точки".
Кабинет министров Нидерландов рассмотрит возможность поставки истребителей F-16 Украине, если об этом попросит украинское правительство, заявил министр иностранных дел Вопке Хукстра 19 января. 23 января министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас заявил, что Литва поддерживает предоставление Украине западной авиации и считает, что нужно создать систему ее использования. Глава польского правительства Матеуш Моравецкий заявил 30 января, что Варшава будет лоббировать среди союзников поставку Украине истребителей F-16, как это было с немецкими танками Leopard 2.
30 января президент Франции Эммануэль Макрон сказал, что допускает передачу Украине военных самолетов западными партнерами. По словам французского президента, "по определению ничто не исключено".
В свою очередь 30 января президент США Джо Байден заявил, что США не будут поставлять Украине истребители F-16, Белый дом его поддержал.
Евросоюз предоставил Украине военную помощь на сумму почти €12 млрд, заявил 1 февраля высокопоставленный чиновник ЕС, общавшийся с журналистами накануне саммита Украина – ЕС