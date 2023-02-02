Залужный и Ермак поговорили с Салливаном и Милли. Обсуждались возможные действия российских оккупантов

Собеседники были проинформированы украинской стороной об актуальной ситуации на фронте, в частности на донецком и южном направлениях.
"Кроме того, состоялся обмен мнениями о возможных действиях врага в ближайшей перспективе", – отмечается в сообщении.
Ермак поблагодарил американскую сторону за мощную поддержку Украины и усиление наших оборонных возможностей и заверил, что президент Украины Владимир Зеленский и вся команда настроены всесторонне содействовать очищению органов власти от коррупционных рисков.
Переговоры по телефону Залужный и Милли проводят регулярно, главком ВСУ называет Милли своим наставником.
24 февраля 2022 года Россия вторглась в Украину, начав полномасштабный этап войны. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда после Революции достоинства она незаконно аннексировала Крым и оккупировала часть Донецкой и Луганской областей.
Изначально, по данным СБУ, президент РФ Владимир Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, сейчас бои идут на востоке и юге страны.
Залужный в декабре 2022 года предположил, что эскалация боевых действий может произойти в феврале.
Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов в начале января 2023 года сказал, что Украина весной планирует серьезное контрнаступление, в марте бои будут "самыми жаркими".
"Весна – лучший период для возобновления наступления для всех сторон. Мы понимаем, что они будут готовы его начать, и мы, конечно, должны быть готовы к началу", – сказал министр обороны Украины Алексей Резников.
27 января Bloomberg со ссылкой на источники среди российских чиновников в Кремле сообщило, что Путин планирует новое наступление в Украине и готовится к многолетней войне.