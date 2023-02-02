Залужный и Ермак поговорили с Салливаном и Милли. Обсуждались возможные действия российских оккупантов

Залужный и Ермак проинформировали американских партнеров о ситуации на фронте Фото: president.gov.ua

Собеседники были проинформированы украинской стороной об актуальной ситуации на фронте, в частности на донецком и южном направлениях.

"Кроме того, состоялся обмен мнениями о возможных действиях врага в ближайшей перспективе", – отмечается в сообщении.

Ермак поблагодарил американскую сторону за мощную поддержку Украины и усиление наших оборонных возможностей и заверил, что президент Украины Владимир Зеленский и вся команда настроены всесторонне содействовать очищению органов власти от коррупционных рисков.

Переговоры по телефону Залужный и Милли проводят регулярно, главком ВСУ называет Милли своим наставником.