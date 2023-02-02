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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Залужный и Ермак поговорили с Салливаном и Милли. Обсуждались возможные действия российских оккупантов

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Залужный и Ермак проинформировали американских партнеров о ситуации на фронте
Залужный и Ермак проинформировали американских партнеров о ситуации на фронте
Фото: president.gov.ua

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный и глава Офиса президента Андрей Ермак провели телефонный разговор с советником президента США по вопросам национальной безопасности Джейком Салливаном и главой Объединенного комитета начальников штабов генералом Марком Милли. Об этом сообщает 2 февраля пресс-служба Офиса президента Украины.

Собеседники были проинформированы украинской стороной об актуальной ситуации на фронте, в частности на донецком и южном направлениях.

"Кроме того, состоялся обмен мнениями о возможных действиях врага в ближайшей перспективе", – отмечается в сообщении.

Ермак поблагодарил американскую сторону за мощную поддержку Украины и усиление наших оборонных возможностей и заверил, что президент Украины Владимир Зеленский и вся команда настроены всесторонне содействовать очищению органов власти от коррупционных рисков.

Переговоры по телефону Залужный и Милли проводят регулярно, главком ВСУ называет Милли своим наставником.

Контекст:

24 февраля 2022 года Россия вторглась в Украину, начав полномасштабный этап войны. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда после Революции достоинства она незаконно аннексировала Крым и оккупировала часть Донецкой и Луганской областей.

Изначально, по данным СБУ, президент РФ Владимир Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, сейчас бои идут на востоке и юге страны.

Залужный в декабре 2022 года предположил, что эскалация боевых действий может произойти в феврале

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов в начале января 2023 года сказал, что Украина весной планирует серьезное контрнаступление, в марте бои будут "самыми жаркими".

"Весна – лучший период для возобновления наступления для всех сторон. Мы понимаем, что они будут готовы его начать, и мы, конечно, должны быть готовы к началу", – сказал министр обороны Украины Алексей Резников. 

27 января Bloomberg со ссылкой на источники среди российских чиновников в Кремле сообщило, что Путин планирует новое наступление в Украине и готовится к многолетней войне.

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