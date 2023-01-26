Залужный и Милли обсудили пакет военной помощи Украине от США и скорейшее принятие новых образцов техники на вооружение

Об этом Залужный сообщил в Facebook.

"В ходе сегодняшнего телефонного разговора обсудили объявленный пакет военной помощи Украине и взаимные шаги по скорейшему принятию новых образцов техники на вооружение", – написал главнокомандующий ВСУ.

Залужный выразил благодарность Милли "за мощную поддержку и лидерство".

Переговоры по телефону Залужный и Милли проводят регулярно, главком ВСУ называет Милли своим наставником.

Контекст:

25 января президент США Джо Байден сообщил о предоставлении Украине 31 танка Abrams, которые еще не поставлялись Киеву. Байден отметил, что Украина хочет защитить свои территории и провести контрнаступление.

По данным Пентагона, в пакет военной помощи США на $400 млн, кроме танков и боеприпасов к ним, также вошли восемь тактических машин для эвакуации техники, вспомогательные автомобили и оборудование.