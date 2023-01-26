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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Залужный и Милли обсудили пакет военной помощи Украине от США и скорейшее принятие новых образцов техники на вооружение

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Залужный (на фото) выразил благодарность Милли "за мощную поддержку и лидерство"
Залужный (на фото) выразил благодарность Милли "за мощную поддержку и лидерство"
Фото: president.gov.ua

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный 25 января провел телефонный разговор с председателем Объединенного комитета начальников штабов США Марком Милли.

Об этом Залужный сообщил в Facebook.

"В ходе сегодняшнего телефонного разговора обсудили объявленный пакет военной помощи Украине и взаимные шаги по скорейшему принятию новых образцов техники на вооружение", – написал главнокомандующий ВСУ.

Залужный выразил благодарность Милли "за мощную поддержку и лидерство".

https://www.facebook.com/CinCAFU/posts/pfbid0j9YFNRJALL5877H95gHayKpCQ2dPa7DRDWUgWpJU9w1wWbqhMewAsT7DV2tRXm41l

Переговоры по телефону Залужный и Милли проводят регулярно, главком ВСУ называет Милли своим наставником.

Контекст:

25 января президент США Джо Байден сообщил о предоставлении Украине 31 танка Abrams, которые еще не поставлялись Киеву. Байден отметил, что Украина хочет защитить свои территории и провести контрнаступление.

По данным Пентагона, в пакет военной помощи США на $400 млн, кроме танков и боеприпасов к ним, также вошли восемь тактических машин для эвакуации техники, вспомогательные автомобили и оборудование.

Теги: США, Украина, переговоры, вооружение, военная помощь, ВСУ, война России против Украины, Марк Милли, Валерий Залужный
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