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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Пионтковский: Украина получит "пакет Залужного". Не исключаю, что будут продвижения по дальнобойным ракетам и авиации

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Пионтковский считает, что Запад предоставит Украине "более серьезный набор" помощи, чем озвучивал главком ВСУ Валерий Залужный
Пионтковский считает, что Запад предоставит Украине "более серьезный набор" помощи, чем озвучивал главком ВСУ Валерий Залужный
Фото: radiosvoboda.org

Украина получит вооружение, которое, как говорил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, необходимо для победы над российскими оккупантами. Такое мнение в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону высказал живущий в США российский политолог, публицист Андрей Пионтковский.

"Украинская стратегия понятна. Если тот пакет, который генерал Залужный запросил в своем знаменитом интервью журналу The Economist – знаменитая строчка, которая войдет в историю военной прозы почти как, знаете, записи Цезаря о Галльской войне. "Я стою в 84 км от Мелитополя, я готов пройти этот путь и обрушить русскую систему. Для этого нужно..." и дальше он перечислил все, что ему нужно. Довольно скромный набор, кстати: 300 танков там, 600 БМП. Ну вот этот набор Залужного – кандидатский минимум Залужного – он уже выполнен Западом. Судя по предварительным заявлением и утечкам информации, перед "Рамштайном". На самом деле, я думаю, будет более серьезный набор. Но доставка его, обучение украинского персонала – все это потребует, видимо, два-три месяца", – сказал он.  

Пионтковский высказал ожидание, что "мы увидим весь набор Залужного и дополнительные бонусы" на восьмом заседании союзников Украины в формате "Рамштайн", которое прошло 20 января, или через месяц (интервью записывали до встречи союзников Украины). Ряд стран в рамках работы формата "Рамштайн" на прошлой неделе объявили о предоставлении Украине бронетехники и другой военной помощи, но решение по танкам пока приняла лишь Великобритания

"Будет пакет Залужного и, возможно, какие-то продвижения – я их не исключаю – по дальнобойным ракетам и авиации. А если не будет – то будет через месяц. Это идет такой маховик, это, конечно, больно, задержка – это тысячи, тысячи жизней. Но такова реальная картина", – добавил Пионтковский. 

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

Очередное заседание союзников Украины в формате "Рамштайн" запланировано в феврале.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: США, Великобритания, авиация, военная помощь, бронетехника, Андрей Пионтковский, ракеты, Валерий Залужный, контактная группа Рамштайн
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