Пионтковский: Украина получит "пакет Залужного". Не исключаю, что будут продвижения по дальнобойным ракетам и авиации

"Украинская стратегия понятна. Если тот пакет, который генерал Залужный запросил в своем знаменитом интервью журналу The Economist – знаменитая строчка, которая войдет в историю военной прозы почти как, знаете, записи Цезаря о Галльской войне. "Я стою в 84 км от Мелитополя, я готов пройти этот путь и обрушить русскую систему. Для этого нужно..." и дальше он перечислил все, что ему нужно. Довольно скромный набор, кстати: 300 танков там, 600 БМП. Ну вот этот набор Залужного – кандидатский минимум Залужного – он уже выполнен Западом. Судя по предварительным заявлением и утечкам информации, перед "Рамштайном". На самом деле, я думаю, будет более серьезный набор. Но доставка его, обучение украинского персонала – все это потребует, видимо, два-три месяца", – сказал он.

Пионтковский высказал ожидание, что "мы увидим весь набор Залужного и дополнительные бонусы" на восьмом заседании союзников Украины в формате "Рамштайн", которое прошло 20 января, или через месяц (интервью записывали до встречи союзников Украины). Ряд стран в рамках работы формата "Рамштайн" на прошлой неделе объявили о предоставлении Украине бронетехники и другой военной помощи, но решение по танкам пока приняла лишь Великобритания.

"Будет пакет Залужного и, возможно, какие-то продвижения – я их не исключаю – по дальнобойным ракетам и авиации. А если не будет – то будет через месяц. Это идет такой маховик, это, конечно, больно, задержка – это тысячи, тысячи жизней. Но такова реальная картина", – добавил Пионтковский.

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