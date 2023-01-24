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В США считают, что Китай не дал России "серьезной военной помощи", но частные компании поставляют каски и бронежилеты – СМИ

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США хочет знать официальную позицию Китая СNN
США хочет знать официальную позицию Китая – СNN
Фото: ЕРА

Белый дом обеспокоен возможными поставками из Китая в Россию нелетальной военной продукции. Об этом со ссылкой на двух официальных лиц в администрации президента США Джо Байдена 23 января пишет CNN.

По данным канала, у США есть доказательства того, что китайские компании осуществляют продажи военного снаряжения для использования его в войне против Украины. Вашингтон хочет понять, насколько официальный Пекин в курсе этих сделок.

Речь, вероятно, идет о защитной амуниции – касках и бронежилетах, сообщили источники CNN. При этом РФ не получила "более серьезной военной помощи, которую запрашивала". 

"Передача снаряжения вызывает озабоченность, но на данном этапе Вашингтону неясно, знает ли об этом центральное правительство. Хотя государственные предприятия доминируют в экономике Китая, не все они подлежат повседневному контролю", – сказал один из чиновников США.

По словам второго чиновника, в правительстве США существует мнение, что китайские власти знают о поставках военных товаров Москве и должны предпринять шаги, чтобы отменить их.

Белый дом не дал официальных комментариев по этому поводу. Один из чиновников заявил, что этот вопрос будет обсуждаться во время визита в Китай госсекретаря США Энтони Блинкена, который СМИ анонсировали 18 января.

Контекст:

Китай с начала нападения РФ на Украину пытается придерживаться нейтральной позиции, но прямо не осуждает действия Москвы.

Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба считает, что позиция Китая относительно войны РФ против Украины более выгодна Киеву, чем Москве.

30 декабря во время переговоров по видеосвязи с Си Цзиньпином президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия и Китай будут развивать "военное и военно-техническое сотрудничество". Он подчеркнул, что это будет способствовать "обеспечению безопасности двух стран и поддержанию стабильности в ключевых регионах". В свою очередь председатель КНР отметил, что в Китае готовы наращивать "стратегическую координацию" с РФ, чтобы "привнести больше стабильности в мир".

Американские власти неоднократно предупреждали Китай о последствиях в случае помощи РФ оружием.

Теги: США, Китай, военная техника, военная помощь, Белый дом, CNN, Энтони Блинкен, война России против Украины
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