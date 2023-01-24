В США считают, что Китай не дал России "серьезной военной помощи", но частные компании поставляют каски и бронежилеты – СМИ

По данным канала, у США есть доказательства того, что китайские компании осуществляют продажи военного снаряжения для использования его в войне против Украины. Вашингтон хочет понять, насколько официальный Пекин в курсе этих сделок.

Речь, вероятно, идет о защитной амуниции – касках и бронежилетах, сообщили источники CNN. При этом РФ не получила "более серьезной военной помощи, которую запрашивала".

"Передача снаряжения вызывает озабоченность, но на данном этапе Вашингтону неясно, знает ли об этом центральное правительство. Хотя государственные предприятия доминируют в экономике Китая, не все они подлежат повседневному контролю", – сказал один из чиновников США.

По словам второго чиновника, в правительстве США существует мнение, что китайские власти знают о поставках военных товаров Москве и должны предпринять шаги, чтобы отменить их.

Белый дом не дал официальных комментариев по этому поводу. Один из чиновников заявил, что этот вопрос будет обсуждаться во время визита в Китай госсекретаря США Энтони Блинкена, который СМИ анонсировали 18 января.