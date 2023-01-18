Блинкен посетит Китай в начале февраля и обсудит войну в Украине – СМИ

5–6 февраля Блинкен встретится в Пекине со своим коллегой, министром иностранных дел Китая Цинь Ганем.
"Байден пообещал поддерживать открытые линии связи с Китаем во время обострения двусторонней напряженности. Визит является проверкой того, проложила ли встреча Байдена и Си путь к более продуктивным американо-китайским отношениям в то время, когда отношения становятся все более напряженными из-за различных вопросов, от Тайваня и торговой политики до опасений США по поводу ситуации с правами человека в Пекине", – пишет издание.
Ни Госдепартамент, ни правительство Китая не обнародовали подробностей предстоящей поездки. Но официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс ранее заявлял, что "на повестке дня будет война России против Украины", отмечается в статье.
Эксперты отметили Рolitico, что Пекин хочет остановить спад в двусторонних отношениях, который побудил США ограничить экспорт микрочипов, используемых в передовых вычислениях и военных приложениях. А также углубить военный союз со своим главным соперником – Японией.
Китай с начала нападения РФ на Украину пытается придерживаться нейтральной позиции, но прямо не осуждает действия Москвы.
Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба считает, что позиция Китая относительно войны РФ против Украины более выгодна Киеву, чем Москве.
30 декабря во время переговоров по видеосвязи с Си Цзиньпином президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия и Китай будут развивать "военное и военно-техническое сотрудничество". Он подчеркнул, что это будет способствовать "обеспечению безопасности двух стран и поддержанию стабильности в ключевых регионах". В свою очередь председатель КНР отметил, что в Китае готовы наращивать "стратегическую координацию" с РФ, чтобы "привнести больше стабильности в мир", сообщило китайское агентство "Синьхуа".
10 января Прайс предупредили Китай о последствиях в случае помощи РФ оружием. "Мы очень ясно говорили с КНР, в том числе в частном порядке, в том числе во время встречи двух президентов на Бали (Индонезия) в ноябре прошлого года, о любых расходах, которые понесет КНР, если решит помочь России в систематических усилиях по уклонению от санкций США или в предоставлении помощи в обеспечении безопасности, которая затем будет использована против украинского народа в Украине. Так что мы очень внимательно наблюдаем", – сказал Прайс.