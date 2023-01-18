Блинкен посетит Китай в начале февраля и обсудит войну в Украине – СМИ

5–6 февраля Блинкен встретится в Пекине со своим коллегой, министром иностранных дел Китая Цинь Ганем.

"Байден пообещал поддерживать открытые линии связи с Китаем во время обострения двусторонней напряженности. Визит является проверкой того, проложила ли встреча Байдена и Си путь к более продуктивным американо-китайским отношениям в то время, когда отношения становятся все более напряженными из-за различных вопросов, от Тайваня и торговой политики до опасений США по поводу ситуации с правами человека в Пекине", – пишет издание.

Ни Госдепартамент, ни правительство Китая не обнародовали подробностей предстоящей поездки. Но официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс ранее заявлял, что "на повестке дня будет война России против Украины", отмечается в статье.

Эксперты отметили Рolitico, что Пекин хочет остановить спад в двусторонних отношениях, который побудил США ограничить экспорт микрочипов, используемых в передовых вычислениях и военных приложениях. А также углубить военный союз со своим главным соперником – Японией.