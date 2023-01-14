ГОРДОН
 
 
МИР

Китай может стать важным поставщиком нефтепродуктов, когда заработает эмбарго ЕС на нефтепродукты из РФ – Bloomberg

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
5 февраля начнут действовать санкции ЕС против российских нефтепродуктов
5 февраля начнут действовать санкции ЕС против российских нефтепродуктов
Фото: depositphotos.com

Китай может стать самым важным потенциальным поставщиком нефтепродуктов, когда заработает эмбарго ЕС на нефтепродукты из РФ. Об этом говорится в материале Bloomberg, опубликованном 13 января.

Россия по-прежнему остается крупнейшим поставщиком дизельного топлива в Европейский союз: в 2022 году около половины импорта дизельного топлива в ЕС и Великобританию приходилось на Россию, говорится в статье.

5 февраля начнут действовать санкции ЕС против российских нефтепродуктов. Они были включены в шестой пакет санкций союза против РФ за вторжение в Украину. 

Кроме того, в феврале США и страны ЕС хотят установить два ценовых потолка на российские нефтепродукты. Одну цену установят для дорогостоящих нефтепродуктов, другую – для дешевых.

Аналитики Bloomberg считают, что наиболее очевидным местом, откуда Европа сможет импортировать дизельное топливо, замещая российское, – Ближний Восток. Он довольно близок, особенно к странам, граничащим со Средиземным морем, и имеет огромные новые нефтеперерабатывающие заводы, говорится в материале.

Кроме того, Индия и США, которые являются долгосрочными поставщиками в ЕС, также увеличили поставки в последние недели, отметило Bloomberg. Кроме того, ожидается, что в этом году нефтеперерабатывающие заводы США произведут рекордный объем дистиллятов, категории топлива, в которую входит дизельное топливо, используемое в грузовиках и автомобилях.

В то же время самым важным потенциальным поставщиком может оказаться Китай, подчеркнуло агентство. Директор по исследованиям Wood Mackenzie Ltd. Марк Уильямс считает, что Китай "владеет ключом ко всем избыточным перерабатывающим мощностям во всем мире". По его мнению, экспорт дизельного топлива из Китая может составить от 400 тыс. до 600 тыс. баррелей в день в течение первой половины этого года. Это примерно столько же, сколько сейчас недополучают ЕС и Великобритания из-за санкций в отношении морских поставок из России.

Поставки дизельного топлива из Китая резко увеличились в последние месяцы, говорится в материале. Хотя лишь часть этих грузов отправляется в Европу, они увеличивают поставки в регионы. Это освобождает бочки от других производителей, которые теоретически могут отправиться в Европу.

Контекст:

После вторжения РФ в Украину, которое началось 24 февраля, страны Запада ввели несколько пакетов санкций против России, а также стали массово отказываться от российских нефти и газа и искать им альтернативу.

3 июня Европейский совет утвердил шестой пакет санкций, который, в частности, включает поэтапный отказ от российской нефти. Из-за этого Россия может недополучить около $22 млрд доходов, подсчитало агентство Bloomberg

5 декабря начало действовать ограничение транспортировки сырой нефти из РФ по морю.

Россия является вторым по величине экспортером нефти в мире после Саудовской Аравии. Но, по прогнозу Международного энергетического агентства (IEA), доля России на мировом энергетическом рынке к 2030 году сократится с 20% до 13%. Таким образом, Кремль недосчитается около $1 трлн экспортных доходов, отметила "Русская служба BBC".

Теги: Россия, Украина, Китай, Ближний Восток, Великобритания, санкции, импорт, доходы, дизельное топливо, Европейский союз, нефтепродукты, ЕС, дизель
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Очень круто и стильно". Украинская арт-студия Bob Basset создала повязку для Маси Найема. Фото
"Очень круто и стильно". Украинская арт-студия Bob Basset создала повязку для Маси Найема. Фото
Дорофеева выложила в сеть селфи с Кацуриным, которое сделала в лифте
Дорофеева выложила в сеть селфи с Кацуриным, которое сделала в лифте
"Конкурс не отмоется от позора", "Мисс Геноцид". В сети возмущены участием представительницы России в конкурсе "Мисс Вселенная"
"Конкурс не отмоется от позора", "Мисс Геноцид". В сети возмущены участием представительницы России в конкурсе "Мисс Вселенная"
"Он ее не достоин", "Ума хватило, респект". Главный герой шоу "Холостяк" Топольский назвал имя своей избранницы
"Он ее не достоин", "Ума хватило, респект". Главный герой шоу "Холостяк" Топольский назвал имя своей избранницы
"Надеюсь, вы не в том государстве, где были до войны". Муж Maruv, которая строила карьеру в РФ, выложил в сеть селфи с певицей
"Надеюсь, вы не в том государстве, где были до войны". Муж Maruv, которая строила карьеру в РФ, выложил в сеть селфи с певицей
Пресс-секретарь Зеленского рассказал, с кем дружит президент Украины
Пресс-секретарь Зеленского рассказал, с кем дружит президент Украины
"После двух лет постоянной борьбы, трех выкидышей и неудачного вынашивания". Жена Чмерковского сообщила, что во второй раз станет матерью
"После двух лет постоянной борьбы, трех выкидышей и неудачного вынашивания". Жена Чмерковского сообщила, что во второй раз станет матерью
"Меня не начали любить мужчины. Пойду покрашу волосы может, поможет". Клопотенко рассказал, какие его поступки многим кажутся дикими
"Меня не начали любить мужчины. Пойду покрашу волосы – может, поможет". Клопотенко рассказал, какие его поступки многим кажутся дикими
"Зачем утиные губы? 2023 год!" В сети раскритиковали фото Кардашян из сауны
"Зачем утиные губы? 2023 год!" В сети раскритиковали фото Кардашян из сауны
Канье Уэст тайно женился – СМИ
Канье Уэст тайно женился – СМИ
В сети показали, как выглядит мать главного героя шоу "Холостяк"
В сети показали, как выглядит мать главного героя шоу "Холостяк"
"Надеюсь, я буду стареть так же красиво, как и вы". Хайек показала, как ассистенты готовят ее к выходу на красную дорожку. Видео
"Надеюсь, я буду стареть так же красиво, как и вы". Хайек показала, как ассистенты готовят ее к выходу на красную дорожку. Видео
"Нимфа". Менеджер Поляковой выложил в сеть видео, в котором артистка запечатлена без одежды и белья
"Нимфа". Менеджер Поляковой выложил в сеть видео, в котором артистка запечатлена без одежды и белья
Как дышать правильно, чтобы быстро успокоиться
Как дышать правильно, чтобы быстро успокоиться
Соловий показала свою маму
Соловий показала свою маму
38-летняя жена Тигипко обрезала волосы. Фото до и после
38-летняя жена Тигипко обрезала волосы. Фото до и после
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
27-летняя Бех-Романчук сделала селфи в трусах (225215)
2
"Такое чувство, что он сказал матом". В сети обсуждают пляжное видео Ани Лорак с мужчиной (171595)
3
"Думаешь, я буду говорить "какая классная песня", хотя песня – говно". Ефросинина высказалась об украинской певице (168243)
4
"Просто секс, и точка", "Красивые ножки". Сопонару подняла ногу перед камерой (124100)
5
"Пусть она теперь с этим живет". Полякова рассказала, что написала Ани Лорак после ее концерта в Одессе (80169)
6
Бывший муж Ани Лорак вместе с их 11-летней дочерью переехал из Швейцарии во Францию и показал, как они отдыхают в Париже (47427)
7
"Никто не может обидеть без вашего согласия". Злата Огневич высказалась о причинах обид (46943)
8
"Никогда не знаешь, когда встретишь принца". Украинка показала, как в реальной жизни выглядят и ведут себя принц Уильям с женой Кэтрин (43912)
 
 
 
 