Китай может стать важным поставщиком нефтепродуктов, когда заработает эмбарго ЕС на нефтепродукты из РФ – Bloomberg

Россия по-прежнему остается крупнейшим поставщиком дизельного топлива в Европейский союз: в 2022 году около половины импорта дизельного топлива в ЕС и Великобританию приходилось на Россию, говорится в статье.
5 февраля начнут действовать санкции ЕС против российских нефтепродуктов. Они были включены в шестой пакет санкций союза против РФ за вторжение в Украину.
Кроме того, в феврале США и страны ЕС хотят установить два ценовых потолка на российские нефтепродукты. Одну цену установят для дорогостоящих нефтепродуктов, другую – для дешевых.
Аналитики Bloomberg считают, что наиболее очевидным местом, откуда Европа сможет импортировать дизельное топливо, замещая российское, – Ближний Восток. Он довольно близок, особенно к странам, граничащим со Средиземным морем, и имеет огромные новые нефтеперерабатывающие заводы, говорится в материале.
Кроме того, Индия и США, которые являются долгосрочными поставщиками в ЕС, также увеличили поставки в последние недели, отметило Bloomberg. Кроме того, ожидается, что в этом году нефтеперерабатывающие заводы США произведут рекордный объем дистиллятов, категории топлива, в которую входит дизельное топливо, используемое в грузовиках и автомобилях.
В то же время самым важным потенциальным поставщиком может оказаться Китай, подчеркнуло агентство. Директор по исследованиям Wood Mackenzie Ltd. Марк Уильямс считает, что Китай "владеет ключом ко всем избыточным перерабатывающим мощностям во всем мире". По его мнению, экспорт дизельного топлива из Китая может составить от 400 тыс. до 600 тыс. баррелей в день в течение первой половины этого года. Это примерно столько же, сколько сейчас недополучают ЕС и Великобритания из-за санкций в отношении морских поставок из России.
Поставки дизельного топлива из Китая резко увеличились в последние месяцы, говорится в материале. Хотя лишь часть этих грузов отправляется в Европу, они увеличивают поставки в регионы. Это освобождает бочки от других производителей, которые теоретически могут отправиться в Европу.
После вторжения РФ в Украину, которое началось 24 февраля, страны Запада ввели несколько пакетов санкций против России, а также стали массово отказываться от российских нефти и газа и искать им альтернативу.
3 июня Европейский совет утвердил шестой пакет санкций, который, в частности, включает поэтапный отказ от российской нефти. Из-за этого Россия может недополучить около $22 млрд доходов, подсчитало агентство Bloomberg.
5 декабря начало действовать ограничение транспортировки сырой нефти из РФ по морю.
Россия является вторым по величине экспортером нефти в мире после Саудовской Аравии. Но, по прогнозу Международного энергетического агентства (IEA), доля России на мировом энергетическом рынке к 2030 году сократится с 20% до 13%. Таким образом, Кремль недосчитается около $1 трлн экспортных доходов, отметила "Русская служба BBC".