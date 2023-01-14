Китай может стать важным поставщиком нефтепродуктов, когда заработает эмбарго ЕС на нефтепродукты из РФ – Bloomberg

Россия по-прежнему остается крупнейшим поставщиком дизельного топлива в Европейский союз: в 2022 году около половины импорта дизельного топлива в ЕС и Великобританию приходилось на Россию, говорится в статье.

5 февраля начнут действовать санкции ЕС против российских нефтепродуктов. Они были включены в шестой пакет санкций союза против РФ за вторжение в Украину.

Кроме того, в феврале США и страны ЕС хотят установить два ценовых потолка на российские нефтепродукты. Одну цену установят для дорогостоящих нефтепродуктов, другую – для дешевых.

Аналитики Bloomberg считают, что наиболее очевидным местом, откуда Европа сможет импортировать дизельное топливо, замещая российское, – Ближний Восток. Он довольно близок, особенно к странам, граничащим со Средиземным морем, и имеет огромные новые нефтеперерабатывающие заводы, говорится в материале.

Кроме того, Индия и США, которые являются долгосрочными поставщиками в ЕС, также увеличили поставки в последние недели, отметило Bloomberg. Кроме того, ожидается, что в этом году нефтеперерабатывающие заводы США произведут рекордный объем дистиллятов, категории топлива, в которую входит дизельное топливо, используемое в грузовиках и автомобилях.

В то же время самым важным потенциальным поставщиком может оказаться Китай, подчеркнуло агентство. Директор по исследованиям Wood Mackenzie Ltd. Марк Уильямс считает, что Китай "владеет ключом ко всем избыточным перерабатывающим мощностям во всем мире". По его мнению, экспорт дизельного топлива из Китая может составить от 400 тыс. до 600 тыс. баррелей в день в течение первой половины этого года. Это примерно столько же, сколько сейчас недополучают ЕС и Великобритания из-за санкций в отношении морских поставок из России.

Поставки дизельного топлива из Китая резко увеличились в последние месяцы, говорится в материале. Хотя лишь часть этих грузов отправляется в Европу, они увеличивают поставки в регионы. Это освобождает бочки от других производителей, которые теоретически могут отправиться в Европу.