Залужный: В Минобороны и ВСУ – нулевая толерантность к коррупции. Любая информация должна тщательно проверяться

Об этом 25 января в Facebook заявил главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный.

Он отметил, что Минобороны, согласно закону, "является центральным органом исполнительной власти и военного управления", в ведении которого находятся ВСУ, ГУР и Госспецтрансслужба.

"Министр обороны осуществляет военно-политическое и административное руководство Вооруженными силами. С началом полномасштабного вторжения потребности войск стремительно возросли. Вместе мы достойно преодолеваем самые трудные в нашей новейшей истории испытания", – написал Залужный.

По его словам, украинские военнослужащие "снабжены амуницией, формой, питанием надлежащего качества и в достаточном количестве".

"В Минобороны и Вооруженных силах Украины исповедуется нулевая толерантность к коррупции. Поэтому любая информация о возможных ее проявлениях должна тщательно проверяться, получать правовую оценку и соответствующее реагирование, – отметил Залужный. – Перевод ответственности или вины подчиненных на руководителей не только вредит делу, но и противоречит управленческим принципам НАТО, на которые мы стремимся перейти".

Это касается и Министерства обороны, и Вооруженных сил, подчеркнул главнокомандующий ВСУ.