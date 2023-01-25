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Залужный: В Минобороны и ВСУ – нулевая толерантность к коррупции. Любая информация должна тщательно проверяться

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Украинские военнослужащие "снабжены амуницией, формой, питанием надлежащего качества и в достаточном количестве", отметил Залужный
Украинские военнослужащие "снабжены амуницией, формой, питанием надлежащего качества и в достаточном количестве", отметил Залужный
Фото: president.gov.ua

Система военного управления должна быть непоколебимой, особенно в условиях войны.

Об этом 25 января в Facebook заявил главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный.

Он отметил, что Минобороны, согласно закону, "является центральным органом исполнительной власти и военного управления", в ведении которого находятся ВСУ, ГУР и Госспецтрансслужба.

"Министр обороны осуществляет военно-политическое и административное руководство Вооруженными силами. С началом полномасштабного вторжения потребности войск стремительно возросли. Вместе мы достойно преодолеваем самые трудные в нашей новейшей истории испытания", – написал Залужный.

По его словам, украинские военнослужащие "снабжены амуницией, формой, питанием надлежащего качества и в достаточном количестве".

"В Минобороны и Вооруженных силах Украины исповедуется нулевая толерантность к коррупции. Поэтому любая информация о возможных ее проявлениях должна тщательно проверяться, получать правовую оценку и соответствующее реагирование, – отметил Залужный. – Перевод ответственности или вины подчиненных на руководителей не только вредит делу, но и противоречит управленческим принципам НАТО, на которые мы стремимся перейти".

Это касается и Министерства обороны, и Вооруженных сил, подчеркнул главнокомандующий ВСУ.

https://www.facebook.com/CinCAFU/posts/pfbid0263miW2rXEk4zM7dyquzEfuozFc1r1m7mmCRUeuvDoCApNvJ8SUGwdMmJJhJArsqnl

Контекст:

21 января издание ZN.UA сообщило, что в соответствии с соглашением Минобороны от 23 декабря 2022 года министерство закупает продукты для украинских военнослужащих в два-три раза дороже, чем они стоят в киевских супермаркетах. После публикации комитет Рады по нацбезопасности, обороне и разведке заслушал руководство Минобороны.

ООО "Актив компани", о контракте с которым шла речь в статье, 22 января выступило с официальной позицией по поводу скандала в СМИ. Руководство компании утверждает, что сравнение цен на отдельную единицу товара в супермаркете со стоимостью в контракте неправильно и манипулятивно, и что разглашение деталей контрактов ставит под угрозу безопасную работу для снабжения армии.

Министерство обороны опубликовало свою позицию по этому вопросу также 22 января. В ведомстве считают, что информация о закупках распространяется "с признаками умышленных манипуляций" и вводит в заблуждение.

23 января состоялось еще одно заседание Комитета Рады по вопросам нацбезопасности, на котором заслушали министра обороны Алексея Резникова и правоохранительные органы, сообщал нардеп Вадим Ивченко. По его итогам правоохранителям поручили провести расследование дела, а депутаты договорились зарегистрировать законопроект о возвращении прозрачности по закупкам питания в армии.

24 января в Минобороны сообщили, что Резников принял отставку своего заместителя Вячеслава Шаповалова. Замминистра, отвечавший за тыловое обеспечение Вооруженных сил Украины, попросил уволить его, "чтобы не создавать угрозы для стабильного обеспечения ВСУ в результате кампании обвинений, связанных с закупкой услуг питания".

Теги: Украина, НАТО, коррупция, разведка, расследование, Минобороны, ВСУ, скандал, военнослужащий, Валерий Залужный, войска, питание
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