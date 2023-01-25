Эксперт объяснил, что в стоимость питания для военных поставщики заложили минимальную маржу

Андрей Новак: Кто кричит про 145 грн – попробуйте вы в жизни прокормиться даже за 200 грн в сутки приготовленной уже едой три раза в день Фото: Андрій Новак / Facebook

"Кто кричит про 145 грн – попробуйте вы в жизни прокормиться даже за 200 грн в сутки приготовленной уже едой три раза в день. Вы это не сделаете, потому что есть понятие себестоимости, плюс это уже приготовленные продукты. То есть их готовят повара, это и затраты электроэнергии. Поэтому суточная норма на питание 145 грн – это очень заниженная сумма. Ее можно объяснить только тем, что учитываются очень большие объемы и исполнители, которые предоставляют эту услугу питания, они именно за счет большого объема готовы при минимальной марже предоставлять эти услуги", – объяснил Новак.

По его словам, реальная инфляция выше, чем официальная, если говорить именно о продуктах питания.

"Потому что официальная считается по ценам на 335 номенклатур товаров и услуг, на некоторые из которых цена не изменилась или даже уменьшилась. Например, услуги няни или уборки – они в сегодняшних условиях уменьшились в стоимости. Также есть технические товары, на которые цены не меняются. Поэтому официальный показатель инфляции отражает лишь общую картину на эти товары и услуги, а реально мы в своей жизни пользуемся гораздо меньшим их количеством, – около 150. Если же посчитать инфляцию по этим 150 позициям, то показатель будет значительно выше. Например, берем выборку только по продуктам питания и видим, что по факту цена на них очень выросла. Поэтому если говорить именно о стоимости питания солдата в день, то надо учитывать именно эту инфляцию, которая будет составлять под 45%", – пояснил экономист.