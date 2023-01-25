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Эксперт объяснил, что в стоимость питания для военных поставщики заложили минимальную маржу

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Андрей Новак: Кто кричит про 145 грн попробуйте вы в жизни прокормиться даже за 200 грн в сутки приготовленной уже едой три раза в день
Андрей Новак: Кто кричит про 145 грн – попробуйте вы в жизни прокормиться даже за 200 грн в сутки приготовленной уже едой три раза в день
Фото: Андрій Новак / Facebook

В договоры Минобороны на суточное питание одного военного заложено 145 грн 80 коп., в эту сумму входят хранение продуктов, их доставка и в некоторых случаях также приготовление. Экономист Андрей Новак заявил, что при нынешней инфляции это низкая цена, пишет УНН.

"Кто кричит про 145 грн – попробуйте вы в жизни прокормиться даже за 200 грн в сутки приготовленной уже едой три раза в день. Вы это не сделаете, потому что есть понятие себестоимости, плюс это уже приготовленные продукты. То есть их готовят повара, это и затраты электроэнергии. Поэтому суточная норма на питание 145 грн – это очень заниженная сумма. Ее можно объяснить только тем, что учитываются очень большие объемы и исполнители, которые предоставляют эту услугу питания, они именно за счет большого объема готовы при минимальной марже предоставлять эти услуги", – объяснил Новак.

По его словам, реальная инфляция выше, чем официальная, если говорить именно о продуктах питания.

"Потому что официальная считается по ценам на 335 номенклатур товаров и услуг, на некоторые из которых цена не изменилась или даже уменьшилась. Например, услуги няни или уборки – они в сегодняшних условиях уменьшились в стоимости. Также есть технические товары, на которые цены не меняются. Поэтому официальный показатель инфляции отражает лишь общую картину на эти товары и услуги, а реально мы в своей жизни пользуемся гораздо меньшим их количеством, – около 150. Если же посчитать инфляцию по этим 150 позициям, то показатель будет значительно выше. Например, берем выборку только по продуктам питания и видим, что по факту цена на них очень выросла. Поэтому если говорить именно о стоимости питания солдата в день, то надо учитывать именно эту инфляцию, которая будет составлять под 45%", – пояснил экономист.

Контекст:

21 января издание ZN.UA сообщило, что в соответствии с соглашением Минобороны от 23 декабря 2022 года министерство закупает продукты для украинских военнослужащих в два-три раза дороже, чем они стоят в киевских супермаркетах. После публикации комитет Рады по нацбезопасности, обороне и разведке заслушал руководство Минобороны.

ООО "Актив компани", о контракте с которым шла речь в статье, 22 января выступило с официальной позицией по поводу скандала в СМИ. Руководство компании утверждает, что сравнение цен на отдельную единицу товара в супермаркете со стоимостью в контракте неправильно и манипулятивно и что разглашение деталей контрактов ставит под угрозу безопасную работу для снабжения армии.

Министерство обороны опубликовало свою позицию по этому вопросу также 22 января. В ведомстве считают, что информация о закупках распространяется "с признаками умышленных манипуляций" и вводит в заблуждение.

23 января состоялось еще одно заседание Комитета Рады по вопросам нацбезопасности, на котором заслушали министра обороны Алексея Резникова и правоохранительные органы, сообщал нардеп Вадим Ивченко. По его итогам правоохранителям поручили провести расследование дела, а депутаты договорились зарегистрировать законопроект о возвращении прозрачности по закупкам питания в армии.

24 января в Минобороны сообщили, что Резников принял отставку своего заместителя Вячеслава Шаповалова. Замминистра, отвечавший за тыловое обеспечение Вооруженных сил Украины, попросил уволить его, "чтобы не создавать угрозы для стабильного обеспечения ВСУ в результате кампании обвинений, связанных с закупкой услуг питания".

Теги: инфляция, военные, цены, продукты, госзакупки, расследование, Минобороны, ВСУ, Андрей Новак, питание
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