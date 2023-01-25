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ПОЛИТИКА

Резников анонсировал реформу питания в армии на основе подхода НАТО

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Резников рассказал о планах по питанию в ВСУ
Резников рассказал о планах по питанию в ВСУ
Фото: EPA

Министр обороны Алексей Резников предложил ввести в Вооруженных силах Украины гибкую, но унифицированную систему меню. Такой подход распространен в НАТО, написал он 25 января в Facebook.

По словам министра, одной из новых задач министерства является создание правил, призванных исключить возможность заговоров и злоупотреблений на местах между представителями бизнеса и начальниками продовольственного снабжения воинских частей.

В основе формирования меню будут не деньги и калории, а единицы измерения (граммы/штуки) и калории, объяснил Резников.

На заседании антикоррупционного комитета министр озвучил обязательство ввести меню в течение 4–5 месяцев. Задача была обозначена как приоритетная.

"Вызовом является то, что существуют особые требования к питанию видов, родов и сил ВСУ. Есть ВМСУ, десантники, авиация со своими особенностями. Есть отличия между питанием в полевых условиях на фронте и в пунктах постоянной дислокации. Весь этот массив нужно проработать. Мы начали готовить почву для этих изменений осенью, но во время войны должны действовать аккуратно, ведь непрерывность поставок продовольствия – безусловный приоритет", – написал Резников.

Также в планах Минобороны разработать веганское, халяльное, кошерное меню и постное меню христианской традиции, чтобы у военных был выбор, подчеркнул министр.

Резников поддержал инициативу народных депутатов сделать часть оборонных закупок открытыми. Совместно с комитетами Минобороны будет искать формат, который гарантирует безопасность поставщиков и сохранит чувствительную информацию о ВСУ, но в то же время сделает закупки более прозрачными, отметил он.

По словам Резникова, система закупок питания для армии, введенная в 2016 году, стала определенной революцией, позволившей в ВСУ покончить с советской практикой питания.

Министр объяснил, что советская система предполагает наличие только 30 видов продуктов с минимальными качественно-количественными характеристиками – "мясо", "птица" и так далее, когда солдат должен получать 1,7 кг еды в сутки без учета хлеба. Также она предполагает, что армия должна иметь свои свинарники, фермы, закупать раз в год картофель и есть его весь год и так далее.

"Сейчас в системе каталога есть выбор из 409 позиций, из которых начпроды воинских частей формируют для бойцов рацион с энергетической ценностью 3500 калорий в сутки. Это одновременно и шаг вперед, и новые риски. Ведь только курятины в каталоге семь наименований, что предполагает разные цены", – рассказал он.

Министр отметил, что первым вызовом в сфере обеспечения питания ВСУ была ликвидация монополии. В 2021 году многомиллиардный рынок питания военнослужащих ВСУ де-факто контролировала одна компания, а в 2022 году поставщиков уже было шесть, рассказал он. На 2023 год из 14 компаний, с которыми велись переговоры, заключены контракты с восемью, сказал Резников.

https://www.facebook.com/reznikovoleksii/posts/pfbid031mY3v9SdcwSxi1H3pmZcjUs9UNMmSVhvaGPbNmXoQGULbFcoPuvv8Jzxh39Xe3Lsl

Контекст:

21 января издание ZN.UA сообщило, что в соответствии с соглашением Минобороны от 23 декабря 2022 года министерство закупает продукты для украинских военнослужащих в два-три раза дороже, чем они стоят в киевских супермаркетах.

После публикации комитет Верховной Рады по нацбезопасности, обороне и разведке вызвал руководство Минобороны на закрытое заседание, сообщала нардеп от "Слуги народа" Марьяна Безуглая. Она также заявила, что в МО "такие наценки не только по питанию", и отметила, что Государственная аудиторская служба Украины как раз проводит проверку министерства.

ООО "Актив компани", о контракте с которым шла речь в статье, 22 января выступило с официальной позицией по поводу скандала в СМИ. Руководство компании утверждает, что сравнение цен на отдельную единицу товара в супермаркете со стоимостью в контракте неправильно и манипулятивно и что разглашение деталей контрактов ставит под угрозу безопасную работу для снабжения армии.

Министерство обороны опубликовало свою позицию по этому вопросу 22 января. В ведомстве считают, что информация о закупках распространяется "с признаками умышленных манипуляций" и вводит в заблуждение.

23 января в Национальном антикоррупционном бюро сообщили, что детективам известна информация, обнародованная в СМИ, и расследование по этим фактам начали еще до публикации ZN.UA.

Теги: коррупция, армия, госзакупки, Алексей Резников, Минобороны, ВСУ, питание
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