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ПОЛИТИКА

Уволен директор департамента закупок Минобороны Украины Хмельницкий, которого НАПК обвиняло в вранье

У министра обороны нет юридических претензий к автору расследования о коррупции при закупках продуктов, говорят в профильном комитете Рады
У министра обороны нет юридических претензий к автору расследования о коррупции при закупках продуктов, говорят в профильном комитете Рады
Фото: Міністерство оборони України / Facebook

Директор департамента закупок Министерства обороны Украины Богдан Хмельницкий был уволен, как и замминистра обороны Богдан Шаповалов, которому подотчетен этот департамент, на фоне скандала вокруг закупок продуктов для военнослужащих.

Об этом сообщила 24 января в Facebook глава комитета Верховной Рады по вопросам антикоррупционной политики Анастасия Радина по итогам заседания комитета с участием министра обороны Алексея Резникова.

Об увольнении Шаповалова стало известно 24 января. Когда был уволен Хмельницкий, Радина не уточнила. Нардеп от "Голоса" Ярослав Юрчишин сообщал, что, по словам Резникова, Хмельницкого отстранили от должности еще в декабре 2022 года и уволили в 20-х числах января 2023 года.

Радина добавила, что у министра нет юридических претензий к автору журналистского расследования о закупках продуктов в Минобороны.

https://www.facebook.com/anastasia.krasnosilska/posts/pfbid0nwAJBz4wHXEPPpfT9zDyeVYqURupCaXDsQB6M54vB64RARAAJifFe8xBVBPev1eJl

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции 23 января инициировало служебное расследование в Минобороны в связи с действиями Хмельницкого: в его отношении агентство 16 января составило админпротокол "о правонарушении, связанном с коррупцией".

Как разъяснили в агентстве, чиновник "получил админпротокол за то, что соврал НАПК": на требование предоставить копию аудиторского отчета департамента внутреннего аудита министерства заявил, что такого отчета нет, хотя задолго до того под подпись ознакомился с этим документом. 

Хмельницкий также фигурировал в скандале с закупкой военной амуниции для ВСУ в августе – сентябре 2022 года. Тогда Нацполиция сообщила, что представителей Минобороны подозревают в завладении средствами на сумму $580 тыс. "Украинская правда" писала, ссылаясь на источники, что одним из фигурантов дела был Хмельницкий, и у него дома при обыске нашли крупную сумму денег в диване.

В Минобороны тогда опровергли информацию как о подозрениях, предъявленных представителя Минобороны, так и он деньгах, предположительно найденных при обыске у чиновника. 

Контекст:

21 января издание ZN.UA сообщило, что в соответствии с соглашением Минобороны от 23 декабря 2022 года министерство закупает продукты для украинских военнослужащих в два-три раза дороже, чем они стоят в киевских супермаркетах.

После публикации комитет Верховной Рады по нацбезопасности, обороне и разведке вызвал руководство Минобороны на закрытое заседание, сообщала нардеп от "Слуги народа" Марьяна Безуглая. Она также заявила, что в МО "такие наценки не только по питанию", и отметила, что Государственная аудиторская служба Украины как раз проводит проверку министерства.

ООО "Актив компани", о контракте с которым шла речь в статье, 22 января выступило с официальной позицией по поводу скандала в СМИ. Руководство компании утверждает, что сравнение цен на отдельную единицу товара в супермаркете со стоимостью в контракте неправильно и манипулятивно и что разглашение деталей контрактов ставит под угрозу безопасную работу для снабжения армии.

Министерство обороны опубликовало свою позицию по этому вопросу также 22 января. В ведомстве считают, что информация о закупках распространяется "с признаками умышленных манипуляций" и вводит в заблуждение.

23 января в Национальном антикоррупционном бюро сообщили, что детективам известна информация, обнародованная в СМИ, и расследование по этим фактам начали еще до публикации ZN.UA.

Теги: Верховная Рада, коррупция, Министерство обороны Украины, продукты, госзакупки, расследование, Минобороны, Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции, НАПК, Анастасия Радина, питание, Богдан Хмельницкий из Минобороны
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