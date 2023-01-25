Уволен директор департамента закупок Минобороны Украины Хмельницкий, которого НАПК обвиняло в вранье

У министра обороны нет юридических претензий к автору расследования о коррупции при закупках продуктов, говорят в профильном комитете Рады Фото: Міністерство оборони України / Facebook

Об этом сообщила 24 января в Facebook глава комитета Верховной Рады по вопросам антикоррупционной политики Анастасия Радина по итогам заседания комитета с участием министра обороны Алексея Резникова.

Об увольнении Шаповалова стало известно 24 января. Когда был уволен Хмельницкий, Радина не уточнила. Нардеп от "Голоса" Ярослав Юрчишин сообщал, что, по словам Резникова, Хмельницкого отстранили от должности еще в декабре 2022 года и уволили в 20-х числах января 2023 года.

Радина добавила, что у министра нет юридических претензий к автору журналистского расследования о закупках продуктов в Минобороны.

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции 23 января инициировало служебное расследование в Минобороны в связи с действиями Хмельницкого: в его отношении агентство 16 января составило админпротокол "о правонарушении, связанном с коррупцией".

Как разъяснили в агентстве, чиновник "получил админпротокол за то, что соврал НАПК": на требование предоставить копию аудиторского отчета департамента внутреннего аудита министерства заявил, что такого отчета нет, хотя задолго до того под подпись ознакомился с этим документом.

Хмельницкий также фигурировал в скандале с закупкой военной амуниции для ВСУ в августе – сентябре 2022 года. Тогда Нацполиция сообщила, что представителей Минобороны подозревают в завладении средствами на сумму $580 тыс. "Украинская правда" писала, ссылаясь на источники, что одним из фигурантов дела был Хмельницкий, и у него дома при обыске нашли крупную сумму денег в диване.

В Минобороны тогда опровергли информацию как о подозрениях, предъявленных представителя Минобороны, так и он деньгах, предположительно найденных при обыске у чиновника.